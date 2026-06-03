Esta aranha brilha azul e ninguém parece saber porquê (e há mais espécies incríveis para conhecer)

Há 1h e 15min

Foi nas terras altas de Angola que se fez esta descoberta. Quase de certeza que vai descobrir aqui coisas novas

No meio do colapso da biodiversidade global, há uma grande ironia: estamos a descobrir novas espécies mais rapidamente do que nunca.

Uma expedição ao leste de Angola anunciou esta quarta-feira a descoberta de dezenas de espécies potencialmente desconhecidas pela ciência num local descrito pelos organizadores como “um dos últimos grandes pontos cegos da biodiversidade africana”.

O remoto planalto de Lisima, nas terras altas de Angola, é uma vasta e vital paisagem que alimenta as nascentes dos sistemas fluviais do Congo, Okavango, Zambeze e Cuanza. Mas os seus pântanos e zonas húmidas, pastagens e bosques foram largamente subdocumentados pela ciência. A geografia quase impenetrável e uma devastadora guerra civil de 27 anos, que terminou em 2002, dificultaram o acesso. No entanto, a área começou a revelar os seus segredos.

Em 2024, uma expedição liderada pelo explorador sul-africano Steve Boyes conseguiu registar em vídeo um lendário “elefante fantasma”, uma linhagem genética e fisiologicamente distinta de elefante gigante, isolada de outras populações e adaptada ao meio ambiente.

O mais recente levantamento, denominado Atlas da Vida em Cassai, foi realizado em fevereiro pelo The Wilderness Project (fundado por Boyes). Complementa levantamentos anteriores conduzidos pelo National Geographic Okavango Wilderness Project.

Uma louva-a-deus gigante de cabeça cónica, fotografada durante o levantamento em Angola. A espécie vive em pastagens, predominantemente no sul de África, e é uma mestre do disfarce (Nicky Bay/The Wilderness Project)

Uma equipa de 16 especialistas africanos e internacionais captou aquela que o The Wilderness Project descreve como a imagem mais detalhada alguma vez obtida do planalto. É provável que mais espécies novas sejam identificadas à medida que os taxonomistas iniciem o processo de descrição formal das mesmas.

Entre as espécies potencialmente novas mais fascinantes está uma aranha-caranguejo-coroada que brilha em azul sob luz ultravioleta - por razões ainda desconhecidas para os cientistas.

Outra é uma aranha-tecedeira-de-joaninha, que imita a aparência da joaninha tóxica, protegendo-a dos predadores.

Entre as 103 espécies de libélulas e libelinhas registadas pela expedição, oito são inéditas na ciência, além de oito novas traças.

Foram registadas três espécies de gafanhotos, esperanças e grilos, também inéditas, e o The Wilderness Project afirma que outras poderão ser descobertas assim que os especialistas avaliarem os espécimes.

Não foram apenas as novidades que chamaram a atenção. Espécies extraordinárias já conhecidas pela ciência, encontradas em Lisima, incluem: a víbora-gabão, camuflada e dona das presas mais compridas entre as cobras venenosas, com até 5 cm; a mosca-morcego, um parasita que vive nos morcegos, "nadando" na sua pelagem e alimentando-se do seu sangue; e a traça-de-muitas-plumas, que, em vez de ter uma membrana sólida para as asas, possui asas compostas por plumas semelhantes a penas.

Um escaravelho espinhoso da folha foi documentado em Angola (Nicky Bay/The Wilderness Project)

Uma mosca-morcego, um parasita que não voa, vive em morcegos e alimenta-se do seu sangue (Nicky Bay/The Wilderness Project)

O líder da expedição, Rob Taylor, descreveu o trabalho de campo como um “privilégio e uma emoção” num comunicado que acompanhou a notícia.

Num e-mail enviado para a CNN, Taylor disse que o maior desafio foi trabalhar no auge da estação das chuvas - uma mudança em relação às sondagens anteriores.

“Logísticamente, foi extremamente difícil”, referiu. “Mais do que uma vez, o nosso comboio ficou atolado na lama durante um dia inteiro. Também tratámos de problemas no motor de arranque, avarias no alternador, pastilhas de travão gastas e vários casos de malária na equipa.

“Os cientistas não se deixaram abalar pelos atrasos - sempre que ficávamos presos, aproveitavam a oportunidade para pesquisar dambos (campos sazonalmente alagados), florestas pantanosas e zonas húmidas nas proximidades.”

A víbora-gabão possui as presas mais compridas entre as serpentes venenosas, com até cinco centímetros de comprimento (Nicky Bay/The Wilderness Project)

A publicação de todos os resultados da investigação pode demorar meses, se não anos, afirmou.

A questão imediata é a de saber como proteger da melhor forma as espécies - novas e antigas - no planalto.

O líder da expedição disse que as espécies mais vulneráveis ​​são provavelmente aquelas com “distribuições muito restritas ou requisitos de habitat muito específicos”. Explicou que as libélulas, por exemplo, são vulneráveis ​​a alterações na qualidade da água doce, que pode ser afetada pela mineração, e que certas borboletas requerem plantas hospedeiras específicas que podem ser perdidas devido a incêndios, desflorestação ou práticas agrícolas de queimadas.

O isolamento do planalto e os fatores que atraem os visitantes - incluindo as minas remanescentes da guerra civil - ajudaram a proteger os recursos naturais de Lisima da exploração nas últimas décadas.

Formalizar a proteção do planalto nas próximas décadas é uma prioridade para o The Wilderness Project, que, juntamente com colaboradores, pressionou com sucesso para que 5,4 milhões de hectares do planalto fossem reconhecidos em 2025.

Em outubro passado, a organização de conservação de zonas húmidas Ramsar nomeou a área, denominada Lisima Lya Mwono (“a Fonte da Vida”), como uma zona húmida de importância internacional e citou o papel das suas águas subterrâneas na sustentação de 110.000 quilómetros quadrados do ecossistema circundante.

“A longo prazo, esperamos que as conclusões [do estudo] apoiem uma proteção mais forte para o planalto - não apenas em termos de estatuto formal de conservação, mas também em decisões práticas de utilização do solo no local”, disse Taylor.

“O objetivo não é simplesmente documentar novas espécies, mas sim garantir que os habitats dos quais dependem se mantêm intactos”.