Infarmed alerta para falta de medicamento usado na angina de peito até junho

Agência Lusa , AM
Há 1h e 44min
Medicamentos (Pixabay)

Infarmed recomenda alternativas terapêuticas e dispensa limitada nas farmácias

O Infarmed alertou para a indisponibilidade do fármaco Mononitrato de Isossorbido Mylan 60, para o tratamento da angina de peito, até 30 de junho, recomendando alternativas terapêuticas e a dispensa limitada nas farmácias para garantir ‘stock’.

A empresa Viatris Limited comunicou a indisponibilidade de abastecimento do medicamento Mononitrato de Isossorbido Mylan, 60 mg, comprimido de libertação prolongada, 60 unidades, até 30 de junho de 2026, refere uma circular informativa publicada no site do Infarmed na quarta-feira.

“O Infarmed confirmou a existência de ‘stock’ junto de titulares de AIM [Autorização de Introdução no Mercado] com medicamentos contendo mononitrato de issosorbida na dosagem de 50 mg, comprimido de libertação prolongada”, refere no documento.

No entanto, atendendo a que não existem outros medicamentos contendo mononitrato de isossorbida na mesma dosagem (60 mg), e após consulta à Comissão Nacional de Farmácia e Terapêutica, o Infarmed deixa recomendações aos médicos, farmacêuticos e utentes.

Dirigindo-se aos médicos, a autoridade nacional do medicamento refere que existem medicamentos para as mesmas indicações terapêuticas que podem ser alternativas.

“A substituição deste medicamento pelas apresentações com a mesma forma farmacêutica e dosagem de 50 mg não deverá ter impacto na resposta clínica dos doentes, contudo sugere-se uma monitorização clínica mais atenta”, sublinha na circular informativa.

Aos farmacêuticos, apela para que dispensem apenas uma embalagem de Mononitrato de Isossorbido Mylan, 60 mg comprimido de libertação prolongada, mediante consulta do histórico do doente, para que a quantidade disponível possa colmatar as necessidades de todos doentes.

“Para que seja possível garantir uma gestão criteriosa das quantidades disponíveis, as farmácias devem abster-se de dispor de quantidades elevadas destes medicamentos em ‘stock”, aconselha.

Recomenda ainda aos utentes que não consigam adquirir o medicamento que contactem o seu médico para que lhes seja indicada uma alternativa terapêutica.

