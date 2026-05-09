Atravessou o país para um encontro às cegas. Depois apaixonou-se pela hospedeira do voo que apanhou

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Foi nas alturas e a meio de um copo de vinho alheio que tudo começou

Quando Angela Buckner decidiu atravessar metade dos Estados Unidos para um encontro às cegas, não considerou a decisão um ato de fé.

Em vez disso, Angela encarou a viagem simplesmente como uma aventura divertida - mais uma numa série de escapadelas românticas despreocupadas.

"Eu era supervisora ​​de recreação, tranquila, sem intenção de me envolver numa relação, apenas querendo divertir-me", confessa Angela à CNN Travel. "Estava muito entusiasmada por ir a Nova Iorque e literalmente faria o que quisesse."

Naquele dia, no outono de 2023, Angela entrou no avião sem expectativas. Alguns amigos tinham organizado o encontro e conheciam-na bem, por isso Angela imaginou que seria, pelo menos, um bom momento.

Não deu atenção à hospedeira que a cumprimentou à porta. Caminhou até ao fundo da aeronave, pronta para relaxar e descansar.

"Normalmente, quando viajo de avião, coloco os meus auscultadores Beats no meu hoodie, em cima da cabeça, e fico a viajar", diz Angela.

Assim que o avião se afastou da porta de embarque, Angela fechou os olhos. Quando os voltou a abrir, o avião já estava no ar. De repente, ela prestou atenção às vozes que a rodeavam.

A assistente de bordo conversava com o casal de idosos que estava ao seu lado, que acabara de pedir vinho tinto. Questionava-os sobre há quanto tempo estavam juntos, incentivando-os a aproveitar ao máximo o voo, rindo e brincando com eles.

"Estava meio a dormir, e de repente acordei, e ela estava a falar muito alto com o casal de idosos", recorda Angela.

Concentrou-se na conversa e deu por si a sorrir. Era encantador ver a jovem assistente de bordo a interagir com o casal de idosos.

"Pensei: 'Uau, ela é tão querida e generosa'", recorda Angela. “Adoro pessoas idosas, porque é assim que aprendemos, foi assim que chegámos até aqui, através dos nossos mais velhos. Então, a forma como ela os confortava e falava com eles… Pensei: ‘Uau, ela é tão querida’”.

Angela virou-se para olhar a assistente de bordo pela primeira vez. A mulher sorria de orelha a orelha enquanto conversava com os passageiros ao lado de Angela. De repente, ela voltou a sua atenção para Angela. De alguma forma, o seu sorriso estava ainda mais largo. O coração de Angela disparou.

“Nesse momento, esqueci-me completamente do encontro”, recorda Angela. “Tudo girava à volta dela. Tudo girava à volta dela.”

"Ela entrou… esta deusa alta"

Brittany Hairston e Angela Buckner conheceram-se num avião no outono de 2023 e sentiram uma ligação imediata (Brittany Hairston e Angela Buckner)

Para a assistente de bordo Brittany Hairston, aquele voo para Nova Iorque começou como qualquer outro. Ela estava perto da porta, a cumprimentar os passageiros que embarcavam. Alguns sorriam de volta. A maioria ignorava-a.

Era noite, o seu último voo do dia. Brittany, então com 32 anos, adorava voar e o estilo de vida de assistente de bordo - mesmo quando estava cansada, mesmo quando o voo estava cheio, mesmo quando os passageiros eram difíceis.

“Sou solteira, vivo em Nova Iorque, viajo pelo mundo, conheço pessoas e aproveito a vida. Era ótimo”, recorda.

Então, entrou a Angela. Nem sequer olhou para Brittany, mas Brittany ficou imediatamente encantada.

“Ela entrou… uma deusa alta”, recorda Brittany. “Comecei imediatamente a beliscar a outra assistente de bordo. Eu dizia: ‘Meu Deus, olha, olha!’”

Angela, por sua vez, estava apenas concentrada em chegar ao seu lugar.

“Ela tinha uns auscultadores, uma camisola com capuz e nem estava a prestar atenção a nada”, lembra Brittany. “Fiquei de boca aberta, e talvez tenha saído um pouco de saliva.”

Brittany virou-se para a colega assistente de bordo, dizendo que seria a responsável por atender Angela assim que o avião levantasse voo.

“Uau, ela é linda”, pensou Brittany, meio para si, meio para a colega, erguendo uma sobrancelha, intrigada.

Assim, Brittany virou-se para observar Angela a caminhar até ao fundo do avião, dobrar as suas longas pernas para se acomodar no minúsculo assento e fechar os olhos.

“Lembro-me que ela estava sentada na fila 28”, conta Brittany.

Assim que o voo levantou voo, Brittany começou a atender os passageiros. Enquanto caminhava pelo corredor, preparou-se para conversar com a mulher da fila 28.

Mas, ao aproximar-se, percebeu que Angela estava completamente inconsciente - olhos fechados, auscultadores e capuz na cabeça.

A primeira impressão que Brittany teve de Angela foi que era uma "deusa alta". Entretanto, Angela viu Brittany e esqueceu-se imediatamente do encontro às cegas: "tudo girava em torno dela" (Brittany Hairston e Angela Buckner via CNN Newsource)

Normalmente, ela evitaria os passageiros a dormir. Em vez disso, Brittany esperava que a sua interação com os vizinhos de lugar de Angela - o simpático casal de idosos que bebia vinho - a acordasse.

"Estávamos a falar sobre quanto tempo eles estavam juntos", recorda a hospedeira. "Eu estava a falar tão alto, tipo, 'Ei, querem mais vinho?'"

Quando viu os olhos de Angela finalmente abrirem-se, Brittany virou-se imediatamente para ela, a sorrir.

"Perguntei: 'Posso oferecer-te algo para beber?' E ela pediu uma Sprite, com muita naturalidade, tipo, um olho aberto e outro fechado", recorda Brittany. "Perguntei: 'Bolachas ou pretzels?' Dei-lhe uns biscoitos..."

Durante toda esta interação, Brittany estava a corar. Imaginou que os seus sentimentos deviam estar estampados no seu rosto. Enquanto isso, Angela, com o seu sorriso enigmático, era mais difícil de decifrar. Brittany continuou a conversa, tentando compreender a sua passageira.

“Deves jogar basquetebol”, comentou, referindo-se à altura de 1,88 m de Angela, que rapidamente explicou que jogava na Universidade Estadual de Wichita.

Brittany começou imediatamente a falar sem parar sobre o marido da prima, que é natural de Wichita.

“Então, pensei: ‘Uau, não há nada em Wichita’. E ela acabou por dizer: ‘Na verdade, há sim coisas em Wichita, deixa-me ver o teu telemóvel’”.

Ainda meio em transe, a hospedeira tirou o telemóvel do bolso e abriu a aplicação Notas, pensando que Angela ia digitar algumas dicas de viagem.

“Pensei que ela ia escrever: ‘Bem, temos o Jardim Zoológico do Condado de Sedgwick. Temos isto, temos aquilo’”.

Em vez disso, Brittany viu Angela digitar o número de telemóvel.

“Quase derreti no chão”, recorda Brittany. “Saí a saltar para o fundo do avião. Pensei: ‘Meu Deus, consegui o número dela!’”

Brittany enviou imediatamente uma mensagem à sua melhor amiga, também assistente de bordo, a contar o que tinha acontecido.

E então Angela e Brittany começaram a trocar mensagens, ali mesmo, dentro do avião.

“Fiquei simplesmente hipnotizada. Pensei: ‘Preciso de a ver outra vez’”, recorda Brittany.

"As assistentes de bordo conhecem pessoas a toda a hora e flertam"

Ao aterrar em Nova Iorque, Angela enviou imediatamente uma mensagem à sua melhor amiga a contar sobre Brittany. Ela disse que se tinha apaixonado à primeira vista durante um voo.

Angela ainda foi ao encontro às cegas, mas os seus pensamentos estavam noutro lugar.

“Fomos a um restaurante e divertimo-nos muito, mas só conseguia pensar na Brittany”, recorda Angela. “Mal podia esperar para falar com ela e voltar a vê-la. Simplesmente sabia que ela era especial desde o momento em que a conheci, por isso não estava realmente preocupada com mais ninguém naquele momento.”

Angela pode ter parecido calma e tranquila para Brittany durante o voo, mas por dentro era um turbilhão de emoções e excitação. Disse a si mesma para se acalmar, que a interação não significava necessariamente nada.

“Pensei: ‘As assistentes de bordo conhecem pessoas o tempo todo e flertam’”, recorda.

Entretanto, a caminho do seu apartamento em Queens, a excitação do voo passou e o frio na barriga deu lugar a um misto de nervosismo, apreensão e incerteza. Começou a duvidar se manter o contacto, quanto mais visitar Angela, seria uma boa ideia.

“Sou assistente de bordo. Viajamos bastante e tudo mais… mas não te conheço como nós”, recorda-se de ter pensado.

Além disso, embora Brittany já se tivesse sentido atraída por mulheres antes, só tinha namorado com homens. Estava hesitante em agir de acordo com os seus sentimentos.

“Sempre me senti atraída por homens e mulheres, mas nunca me imaginei a namorar com uma mulher porque me preocupava com o que o mundo e a minha família iriam pensar”, diz.

Apesar das respetivas ansiedades, Brittany e Angela continuaram a trocar mensagens.

“A falar com ela durante aqueles meses, pensava: ‘Ok, ela é simpática, talvez possamos sair…’”, conta Brittany.

Ainda assim, Brittany oscilava entre reconhecer a sua atração por Angela e dizer a si mesma que estava apenas a deixar-se levar pela excitação de fazer uma nova amiga.

Nesse mês de dezembro, Brittany tinha uma viagem marcada para um voo de beneficência que levaria crianças à Disney World, em Orlando.

Angela e Brittany mantiveram contacto após se terem conhecido no voo. Ambas não paravam de pensar uma na outra (Brittany Hairston e Angela Buckner)

“Geralmente, as crianças estão doentes ou os seus pais eram militares e faleceram”, explica Brittany. “Nós decorámos o avião, usámos fatos da Disney.”

Ela adorava trabalhar nesses voos. E, por pura coincidência, a aeronave seguiria diretamente para Wichita depois de deixar os passageiros em Orlando. Brittany teria 24 horas livres na cidade natal de Ângela.

Ao ouvir o plano, Angela elaborou imediatamente o guião perfeito.

“Tive de impressionar e tornar tudo memorável”, diz Angela.

Brittany estava animada, mas hesitante. Decidiu alugar um carro e reservar um hotel, tentando exercer a sua independência, como se a presença de Angela em Wichita fosse apenas um pormenor.

“Eu disse: ‘Porque é que alugou um carro? Vou ser a sua motorista particular o dia todo’”, recorda Angela. “Fui buscá-la. Fizemos um monte de coisas. Fomos a um restaurante, jantámos fora, depois levei-a ao salão de jogos - adoro videojogos. Levei-a a um bar…”

Ao final do dia, Angela e Brittany já estavam a planear o próximo encontro em Nova Iorque, dali a três semanas.

“Mas, naquela noite, fiquei a dar voltas na cama, a pensar: ‘Meu Deus, o que é que eu faço?’”, recorda Brittany.

Ela não queria ir embora. Cogitou ficar mais um dia, mas logo disse a si mesma que era uma ideia estúpida. Continuou indecisa enquanto esperava pelo voo, sabendo que tinha sentimentos por Angela que não conseguia encarar.

“Fui para o aeroporto e fiquei sentada a pensar: ‘Meu Deus, não posso ir embora. Não posso ir embora’”, recorda Brittany. “Liguei à minha melhor amiga e disse-lhe: ‘Amiga, não consigo ir embora. Não sei o que fazer, mas não posso ir embora.’ E ela respondeu: ‘Então não vás.’”

Brittany protestou. A sua amiga disse que não tinha de ser tão complicado - ela queria ficar, por isso devia ficar. Brittany chegou a um acordo consigo mesma: se ligasse para o hotel e tivessem um quarto disponível para mais uma noite, ela ficaria.

Eles tinham. Então, Brittany ligou a Angela.

“Decidi ficar mais um dia”, confessou, hesitante. “Se estiver livre, podemos encontrar-nos? Eu simplesmente não consegui ir embora…”

Angela estava no aeroporto antes que Brittany pudesse acreditar, e as duas passaram mais um dia mágico juntas em Wichita. Três semanas depois, Brittany e Angela voltaram a encontrar-se no aeroporto JFK.

Os dois encontraram-se na cidade natal de Angela, Wichita, no Kansas, e depois reencontraram-se na cidade de Nova Iorque (Brittany Hairston e Angela Buckner)

Como assistente de bordo, Brittany podia passar pela segurança sem cartão de embarque, pelo que encontrou Angela logo à porta de embarque.

“Recorri ao meu lado artístico e comprei cartolina, tesoura, marcadores, cola e purpurinas. Escrevi ‘Bem-vinda a Nova Iorque, Angie’”, conta Brittany. “Assim que ela saiu do avião, lá estava eu ​​com aquele cartaz enorme.”

Angela viu Brittany a acenar com o cartaz, a sorrir, e correu para os seus braços e abraçou-a.

“Ainda tenho o cartaz”, diz Ângela.

Nas mensagens que trocaram, Angela contou a Brittany que era apaixonada por história, pelo que Brittany levou-a aos melhores museus da cidade e à Estátua da Liberdade. Jantaram juntas. Caminharam pela cidade, sorrindo uma para a outra. E abriram-se uma para a outra. Os pais de Angela e Brittany tinham falecido jovens, algo sobre o qual ambas tinham normalmente dificuldade em falar, mas que agora se tinha tornado mais fácil. Também se aproximaram por partilharem a mesma fé.

“Ela prestou atenção e ouviu”, diz Angela, que se recorda de sentir que a ligação entre ambas tinha uma profundidade que não se coadunava com o que Brittany repetia: “Estamos apenas a divertir-nos”.

Angela repetia as mesmas palavras, mesmo sem acreditar totalmente nelas: “Pensei: ‘É, estamos só a divertir-nos. Não quero uma relação, vamos só desfrutar da companhia uma da outra’”.

Quanto mais ouvia estas palavras em voz alta, menos Angela acreditava que fossem verdadeiras. Imaginou que Brittany só precisava de tempo para assimilar o que estava a acontecer.

“Foi um bocadinho mais difícil para ela, porque ela nunca tinha tido uma relação com mulheres assim, e eu já, percebe? Portanto, é uma situação completamente diferente”, diz Angela.

Angela descreve-se como “oportunista” quando se trata de amor e romance. Sempre gostou do que gostava, quando gostava, e apaixonou-se pela pessoa, não pelo género. Mas Angela compreendia que, para Brittany, agir de acordo com os seus sentimentos era um grande passo.

"Mas eu sabia que a queria, sabia que precisava dela e sabia que a ia conquistar, por isso... sem querer parecer arrogante, mas tínhamos muitas coisas em comum... Muitas coisas encaixavam."

Dizer as palavras em voz alta

Após a viagem a Nova Iorque, Brittany e Angela continuaram a encontrar-se sempre que possível. Houve uma “progressão natural”, diz Brittany. Sentia-se cada vez mais à vontade com a Angela e foram-se aproximando cada vez mais.

Uma noite, estavam deitadas na cama juntas, “apenas a conversar, a rir e a dar risinhos”, como Brittany recorda.

“Estava quase a dormir, quando ela me picou e disse: ‘Porque é que não dizes logo?’”.

“Dizer o quê?”, perguntou Brittany, sonolenta e sorridente.

Angela sorriu de volta e repetiu: “Porque é que não dizes logo? Nós as duas sabemos”.

Brittany fez uma pausa. Então, ela disse as palavras em voz alta a Angela pela primeira vez: “Amo-te”.

No dia seguinte, as duas foram passear juntas por Wichita. Na altura, Angela era diretora de recreação da cidade de Wichita - agora é superintendente de recreação da cidade -, por isso gostava de mostrar a Brittany as belezas naturais da cidade.

“Fomos a um dos centros de recreio, e têm um trilho lindíssimo na natureza”, recorda Brittany. “Havia um lago lindíssimo, e nós caminhámos até ao cais, e estávamos no fim dele.”

Brittany olhou para Angela.

“Eu sei que estivemos entre sestas ontem à noite”, começou. “Mas agora estou acordada. Por isso, só quero ter a certeza de que sabes que te amo.”

Depois ela beijou a Angela.

“E a Angela olhou para mim com aqueles olhinhos apaixonados e disse: ‘Eu também te amo’”, recorda Brittany.

Estávamos em fevereiro de 2024, poucos meses depois de se terem conhecido no voo. Começaram a namorar oficialmente na primavera desse ano.

Angela e Brittany oficializaram a união na primavera de 2024. "Levámos o nosso tempo, embora eu ache que já soubéssemos que iríamos ficar juntas", diz Angela (Brittany Hairston e Angela Buckner)

“Fomos com calma, mesmo sabendo que iríamos ficar juntas. Só queríamos ter a certeza de que era a coisa certa a fazer”, diz Angela. “Eu disse-lhe: ‘Quando estiver totalmente comprometida com esta pessoa, estarei totalmente comprometida’. E ela disse-me: ‘O próximo relacionamento será o meu último’”.

Embora uma parte de Angela se quisesse entregar completamente de imediato, também gostou da construção gradual da relação, apaixonando-se cada vez mais por Brittany.

“Ela fez-me esforçar”, diz Angela. “Apreciei muito, e respeito e valorizo ​​ainda mais, porque deu trabalho e não foi fácil. Nunca foi fácil, mas tem sido incrível. Aprendo algo novo todos os dias com a Brittany. Ela é realmente uma pessoa especial.”

Para Brittany, mergulhar na relação com Angela também envolveu ser honesta sobre os seus sentimentos - tanto consigo mesma como com os seus entes queridos. Durante uma boa parte dos primeiros meses juntas, manteve a ligação crescente com Angela em segredo.

“No meu coração, sabia que amava a Angie e queria ficar com ela para sempre, independentemente do que os outros pensassem”, diz Brittany hoje em dia. “Estava indecisa sobre como me sentia e como iria explicar esse sentimento às pessoas, mas tinha de acontecer porque ela merecia mais, nós merecíamos mais.”

Quando Brittany finalmente ganhou coragem para contar à mãe, foi recebida com muito amor, apoio e entusiasmo.

“Contei à minha mãe, que ficou super feliz por eu estar super feliz, e ela amava-me incondicionalmente”, conta Brittany. “Depois disso, senti-me nas nuvens e ambas decidimos tornar o relacionamento público nas redes sociais.”

O imenso amor que Angela e Brittany receberam dos amigos e familiares foi incrível. Brittany sentiu-se fortalecida pelo amor e pelo otimismo.

“Alguns meses depois, fiz uma tatuagem na coxa com a letra de uma música que dizia ‘Não precisas de mudar nada. O mundo pode mudar o teu coração’, e é exatamente assim que me sinto”, diz Brittany. “Já não tenho medo de demonstrar o meu amor abertamente.”

Um pedido de casamento cinematográfico

Brittany e Angela perceberam desde cedo que os seus objetivos para o futuro estavam alinhados. Nenhuma das duas queria filhos - “somos as tias divertidas”, diz Angela - e ambas admiravam as longas relações dos pais e ambicionavam uma união especial e duradoura.

Inicialmente, porém, tinham perspetivas um pouco diferentes sobre o casamento.

“Eu sabia muito antes dela que ia casar com ela e passar o resto da minha vida com ela”, diz Angela sobre Brittany.

Para Brittany, a ideia do casamento era assustadora no início. Estava habituada à sua independência. Mas, à medida que foi conhecendo Angela, a sua perspetiva foi-se alterando. Começou a pensar que o casamento era um símbolo de “amor incondicional”.

No primeiro aniversário do dia em que se conheceram no voo, Brittany e Angela planearam sair juntas em Wichita para celebrar. Como surpresa, Angela combinou encontrar Brittany num cinema.

Brittany estava cética. Embora ela e Angela concordassem em muitas coisas, discordavam quando o assunto era cinema.

"Ela é uma cinéfila de primeira", diz Brittany sobre Angela. "Ela adora filmes. Ela e o pai costumavam ir ao cinema sempre. Eu, por outro lado, não gosto de filmes porque acho muito aborrecido."

Angela passou uma boa parte do primeiro ano a tentar, sem sucesso, converter Brittany numa fã de cinema.

"Se não me cativar nos primeiros cinco minutos, não quero ver", diz Brittany, encolhendo os ombros.

O único filme que Brittany realmente adora - e adora há anos - é o drama musical "Dreamgirls".

Quando foi recebida por Angela à saída do cinema, Brittany estava simplesmente entusiasmada por ver a sua companheira, mesmo que o filme escolhido fosse potencialmente "aborrecido".

"Ela tinha um enorme ramo de flores. Abraçou-me e desejou-me feliz aniversário", recorda Brittany.

"Depois entrámos no cinema e não estava lá mais ninguém. Havia pétalas de rosa por todo o corredor. No centro de um dos corredores, havia velas dentro de um coração, com pétalas de rosa à volta."

Brittany não conseguia acreditar. Depois olhou para o ecrã, onde estava projetado: "Buck e Bell".

"Buck" é a alcunha de Angela, uma abreviatura do seu apelido. "Bell" é o de Brittany - abreviatura de Sininho, a personagem da Disney que sempre adorou.

"E depois vimos o meu filme favorito", diz Brittany. Angela tinha alugado a sala de cinema só para as duas e organizado uma sessão privada de “Dreamgirls”.

“Conheço cada fala, cada dança, tudo”, acrescenta Brittany.

Levantou-se no corredor, com a namorada a sorrir e a rir, durante boa parte da sessão. Foram duas horas incríveis.

No final do filme, Brittany preparou-se para ir embora, mas Angela lançou-lhe um sorriso cúmplice.

“Ela abraçou-me e disse: ‘Espera, há mais.’”

Angela pediu Brittany em casamento num cinema, depois de alugar a sala de projeção e exibir o filme favorito de Brittany, "Dreamgirls" (Antoine Sexton via CNN Newsource)

De repente, o ecrã do cinema encheu-se com uma montagem de fotografias de Brittany e Angela.

“Fotos de toda a nossa relação”, conta Brittany. “Levantámo-nos, ela pegou na minha mão e caminhámos até ao centro. E no ecrã, estava escrito: ‘Brittany, queres ser minha para sempre?’”.

Brittany estava em êxtase, não conseguia parar de sorrir.

“Então, a Ângela ajoelhou-se e começou a falar. Para ser sincera, não me lembro do que ela disse, mas eu abracei-a, levantei-a e disse: ‘Sim’”.

Brittany virou-se e viu as irmãs e a mãe de Angela a celebrarem no fundo da sala, tirando fotografias.

“Foi tão bonito, e incorporou o amor dela por filmes, e o meu filme favorito. Ela simplesmente alugou a sala toda”, lembra Brittany. “Uau, que incrível. Nunca me senti tão surpreendida, tão especial. Meu Deus. Foi lindo.”

“Ela faz-me querer fazer coisas que nunca imaginei”, diz Angela sobre o pedido de casamento. “Queria que fosse especial para nós as duas. Queria que fizéssemos parte de algo juntas, e definitivamente foi isso.”

Destinado a ser

Angela ainda usa os auscultadores Beats quando viaja de avião. E sempre que Brittany embarca num voo, recorda o momento em que se conheceram (Brittany Hairston e Angela Buckner via CNN Newsource)

Hoje, Angela e Brittany estão ansiosas pelo casamento e pelo futuro. O plano atual é fugir para casar - ​​talvez em Las Vegas, talvez numa praia qualquer - e depois dar uma grande festa com a família e amigos.

Brittany e Angela têm vivido uma relação à distância entre Wichita e Nova Iorque nos últimos dois anos e meio - facilitada pelos benefícios de viagem do trabalho de Brittany. Mas o casal também está entusiasmado por finalmente viver no mesmo lugar em breve; planeiam mudar-se para uma casa geminada em Wichita no próximo mês.

Durante estes anos de relacionamento à distância, Angela criou o hábito de deixar bilhetinhos a Brittany na sua mala sempre que se despedem e regressam aos respetivos estados. É uma prática que ela pretende continuar mesmo quando estiverem a viver juntas.

"Pequenos post-its", diz Brittany. "Encontro-os sempre quando preciso - os meus passageiros estão a ser uns idiotas, e depois encontro um bilhetinho e leio com a voz dela na minha cabeça."

“Uma pequena coisa pode deixar-nos com uma sensação boa e aconchegante”, diz Angela. “Só de saber que alguém está a pensar em ti.”

Cada vez que trabalha num voo, Brittany pensa em Angela, refletindo sobre todas as peças que precisaram de encaixar para que o seu encontro acontecesse da forma como aconteceu.

“O avião podia estar cheio de passageiros e eu não teria tido tempo para falar com ela. Ou ela podia ter dormido o tempo todo”, reflete Brittany. “Ou ela poderia estar a caminho de um encontro às cegas organizado por algumas das suas colegas da equipa de basquetebol, e poderia ter havido um tipo diferente de ligação com elas.”

Para Brittany, o facto de tudo se ter alinhado sugere que ela e Angela estavam “destinadas uma à outra”.

"Nascemos uma para a outra. Somos almas gémeas", afirma Brittany sobre Angela.

“Quando vi a Angela, a atração foi imediata. De alguma forma, sabia que a minha vida ia mudar, mas não fazia ideia de como. Simplesmente senti um calor e uma sensação aconchegante por dentro, algo que nunca tinha experimentado antes. Agora posso dizer que foi a sensação de encontrar a única pessoa no mundo escolhida a dedo para mim, a minha alma gémea.”

Para Angela, o encontro inesperado é um lembrete de que “coisas incríveis podem acontecer”, contra todas as probabilidades, fora da zona de conforto. Viajar para um encontro às cegas pode não ter parecido um salto de fé, mas mergulhar na ligação com Brittany, sim.

“Estou feliz por termos arriscado e aproveitado a oportunidade, porque não consigo imaginar a minha vida sem ela”, diz Angela. “Estou feliz por termos arriscado e exposto, e agora espero que a nossa história possa inspirar outras pessoas e dizer: ‘Ei, nunca sabemos’”.

“Eu sou de Wichita, no Kansas, e ela é assistente de bordo e vem de Nova Iorque.” Quais as probabilidades? Como a própria disse, estava predestinado.