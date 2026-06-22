Andy Burnham pode estar prestes a tornar-se o próximo primeiro-ministro do Reino Unido

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Antigo presidente da Câmara da Grande Manchester já anunciou a candidatura e conta com um apoio de peso

Andy Burnham anunciou que se vai candidatar à corrida pela liderança do Partido Trabalhista, numa altura em que um dos seus potenciais adversários para o cargo afirmou rapidamente, numa carta enviada na sequência da demissão de Keir Starmer, que o iria apoiar.

Numa publicação nas redes sociais, Burnham agradeceu a Starmer pela sua liderança e afirmou: "A sua decisão marca o início de uma transição e é importante que este processo seja conduzido de forma ordeira e responsável. Vou candidatar-me como parte deste processo."

Como grande favorito — e com o principal adversário potencial, Wes Streeting, antigo secretário da Saúde, a retirar-se da corrida —, o antigo presidente da Câmara de Manchester e deputado por Makerfield é amplamente considerado o principal candidato a tornar-se o próximo primeiro-ministro do país.

"O Andy mostrou o que o Partido Trabalhista pode ser quando somos inclusivos, unidos e em contacto com as vidas das pessoas que este partido foi fundado para representar", escreveu Streeting numa carta publicada no X.

Referindo-se a uma plataforma de crescimento económico, modernização dos serviços públicos, segurança energética e valores democráticos, Streeting afirmou sobre Burnham: "Estou convencido de que há lugar para essas ideias sob a sua liderança."

Quem é Andy Burnham?

O antigo presidente da Câmara da Grande Manchester é esperado esta segunda-feira em Westminster, em Londres, para tomar posse como membro do Parlamento do Reino Unido.

Burnham venceu uma eleição suplementar, o equivalente a uma eleição especial nos EUA, em Makerfield, no noroeste de Inglaterra, há apenas alguns dias, o que lhe permitiu finalmente desafiar Starmer pela liderança do Partido Trabalhista, no poder, e do país. Anteriormente, não tinha conseguido fazê-lo, uma vez que não era deputado em exercício.

Além disso, a forma retumbante como Burnham venceu — derrotando de forma esmagadora o partido Reform semanas depois de o Partido Trabalhista ter sofrido uma derrota esmagadora nas eleições locais — confere-lhe também um impulso considerável, reforçando o argumento dos seus aliados de que só ele pode travar o declínio eleitoral do partido, algo que o impopular Starmer não consegue fazer.

Nos últimos anos, Burnham tornou-se discretamente um dos políticos mais populares do país. Depois de ter sido deputado durante 16 anos — período em que ascendeu ao cargo de ministro da Saúde e concorreu duas vezes, sem sucesso, à liderança do Partido Trabalhista —, deixou Westminster para assumir o novo cargo de presidente da câmara de Manchester.

Um comunicador afável e intuitivo, a sua popularidade tem-se mantido mesmo com o partido em turbulência, e ele criou uma narrativa de que o partido carece, apesar de as posições políticas nacionais que assumiu durante esta campanha se alinharem, em linhas gerais, com as do atual governo.

Quando é que o próximo primeiro-ministro britânico toma posse?

A atenção centra-se agora na questão de saber se o Partido Trabalhista irá realizar uma disputa acirrada pela liderança ou se irá encenar uma "coroação" política do seu sucessor preferido.

No seu discurso de demissão, Starmer afirmou que irá pedir ao seu partido que estabeleça um calendário para o processo de eleição da liderança, com as candidaturas abertas a partir de 9 de julho até à pausa de verão do parlamento, uma semana depois.

"No caso de uma disputa, isto garantirá que um novo líder esteja em funções antes do regresso do parlamento em setembro", afirmou Starmer, acrescentando que permanecerá como primeiro-ministro "até que a disputa esteja concluída".

Uma disputa prolongada pela liderança poderá representar um risco de instabilidade para o governo, especialmente se o partido continuar em desvantagem nas sondagens. O facto de a transição se tornar uma verdadeira disputa ou uma coroação de facto dependerá do nível de apoio que se aglutinar em torno de Burnham.

Nigel Farage, líder do partido de extrema-direita Reform UK, já exigiu "a realização de eleições" imediatas.