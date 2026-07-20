Andy Burnham declarado oficialmente primeiro-ministro do Reino Unido

Agência Lusa , TFR
Há 1h e 3min
O rei Carlos III da Grã-Bretanha dá as boas-vindas a Andy Burnham, à esquerda, durante uma audiência no Palácio de Buckingham, em Londres, onde convidou o líder do Partido Trabalhista para assumir o cargo de primeiro-ministro e formar um novo governo, na segunda-feira, 20 de julho de 2026. (Aaron Chown/Pool Photo via AP)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Segundo a tradição, o líder do partido com maioria parlamentar pode ser proclamado primeiro-ministro sem a necessidade de eleições legislativas

O novo líder do Partido Trabalhista, Andy Burnham, foi designado esta segunda-feira oficialmente primeiro-ministro britânico pelo Rei Carlos III durante uma audiência no Palácio de Buckingham em Londres.

"Sua Majestade concedeu audiência ao Excelentíssimo Senhor Andrew Burnham, deputado, e solicitou-lhe que formasse um novo Governo. O Excelentíssimo Senhor Andrew Burnham, deputado, aceitou a proposta do Rei", comunicou a Casa Real.

Este breve encontro é conhecido como o "beija mão" [“kissing hands”], embora a descrição esteja desatualizada. 

Segundo a tradição, o líder do partido com maioria parlamentar pode ser proclamado primeiro-ministro sem a necessidade de eleições legislativas.

Minutos antes, o Rei recebeu o antecessor Keir Starmer, que apresentou formalmente a demissão, um mês após ter anunciado a renúncia da liderança do Partido Trabalhista, facilitando uma transição ordeira.

Numa declaração em Downing Street (residência oficial do primeiro-ministro britânico), Starmer despediu-se do cargo com "orgulho" pelo trabalho realizado e a convicção de que o Reino Unido está "mais forte e mais justo" do que há dois anos.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

"O Reino Unido precisa de mostrar ao mundo que pode recuperar a estabilidade"

O novo primeiro-ministro britânico, Andy Burnham, assumiu hoje funções com um apelo à estabilidade política e à mudança de rumo no Reino Unido, prometendo um novo modelo político e económico e medidas imediatas para aliviar o custo de vida.

Falando à chegada a Downing Street (residência oficial), após ter aceitado o convite do Rei Carlos III, Burnham disse estar "plenamente consciente" de que é o sétimo primeiro-ministro desde 2016.

"O Reino Unido precisa de mostrar ao mundo que pode recuperar a estabilidade", afirmou, reconhecendo o descontentamento dos cidadãos com a política. 

"Não temos sido suficientemente bons e precisamos de ser melhores. E vamos ser", acrescentou.

O novo chefe do Governo prometeu um "ponto de viragem" para o país, prometendo "as maiores mudanças dos últimos 40 anos", incluindo uma reforma do modelo político, que disse querer tornar mais colaborativo e centrado na resolução de problemas.

Burnham reiterou a ambição de promover uma descentralização do poder, distribuindo competências às autarquias, e anunciou a intenção de construir uma "nova economia", com maior controlo público sobre serviços públicos essenciais e uma estratégia de reindustrialização.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Entre as medidas, destacou o recurso à contratação pública para apoiar a indústria britânica e a apresentação, ainda este ano, de um plano estratégico a 10 anos para o país.

No curto prazo, comprometeu-se a avançar com iniciativas para dar "algum alívio" às famílias face ao aumento do custo de vida, com detalhes a serem apresentados a partir de terça-feira, incluindo o financiamento dessas medidas.

Burnham concluiu com um apelo à unidade nacional, defendendo a criação de um "novo sentido de propósito comum e de otimismo. 

"Façamos deste o momento em que o Reino Unido volta a acreditar, o momento em que restauramos a esperança", disse.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Andy Burnham primeiro-ministro britânico Partido Trabalhista Rei Carlos III Palácio de Buckingham
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Europa

03:58

"O meu trabalho está concluído". Este é o discurso de despedida de Keir Starmer

Há 38 min

Andy Burnham declarado oficialmente primeiro-ministro do Reino Unido

Há 1h e 3min
02:53

À hora de almoço, o Reino Unido já vai ter um novo primeiro-ministro

Há 3h e 10min

O "milagre" de Manchester: este é o plano de Andy Burnham para mudar o Reino Unido

Hoje às 09:04
Mais Europa

Mais Lidas

20 anos depois de a mulher ter caído para a morte, a história de um pastor de jovens começou a desfazer-se

Ontem às 11:00

Um ano no mar: como é viver a tempo inteiro num navio de cruzeiro

Ontem às 17:00

Operação da ASAE faz nove detidos e suspende mais de 180 restaurantes

18 jul, 10:06

Adolescente de 13 anos morre durante festejos da vitória de Espanha no Mundial

Hoje às 07:48

Não, não é a Gronelândia. Os movimentos de Rússia e China à volta deste arquipélago estão fazer soar os alarmes

Ontem às 22:00

O que os mais velhos precisam de saber antes de tomar um medicamento à base de GLP-1 para perder peso

Ontem às 16:00

Apagão: consumidores portugueses levam elétrica espanhola a tribunal por danos "milionários"

Hoje às 07:00

Yuval Harari: "As empresas de IA dizem: 'Vamos criar um deus e ele será nosso escravo'. É ridículo: se criarmos algo mais inteligente, não será possível mantê-lo sob controlo"

18 jul, 18:00

A Espanha é campeã do mundo (siga aqui)

Ontem às 19:00

Fernando Alexandre anuncia época especial de exames em setembro que contará como segunda fase

Há 1h e 31min

Cinco horas, 40 mísseis Iskander-M e vários incêndios. Rússia lança um dos maiores ataques de sempre contra Kiev

Ontem às 09:23

Porque ouve o vizinho gritar golo antes de o ver na televisão?

Ontem às 09:57