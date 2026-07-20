Andy Burnham declarado oficialmente primeiro-ministro do Reino Unido

Há 1h e 3min

Segundo a tradição, o líder do partido com maioria parlamentar pode ser proclamado primeiro-ministro sem a necessidade de eleições legislativas

O novo líder do Partido Trabalhista, Andy Burnham, foi designado esta segunda-feira oficialmente primeiro-ministro britânico pelo Rei Carlos III durante uma audiência no Palácio de Buckingham em Londres.

"Sua Majestade concedeu audiência ao Excelentíssimo Senhor Andrew Burnham, deputado, e solicitou-lhe que formasse um novo Governo. O Excelentíssimo Senhor Andrew Burnham, deputado, aceitou a proposta do Rei", comunicou a Casa Real.

Este breve encontro é conhecido como o "beija mão" [“kissing hands”], embora a descrição esteja desatualizada.

Segundo a tradição, o líder do partido com maioria parlamentar pode ser proclamado primeiro-ministro sem a necessidade de eleições legislativas.

Minutos antes, o Rei recebeu o antecessor Keir Starmer, que apresentou formalmente a demissão, um mês após ter anunciado a renúncia da liderança do Partido Trabalhista, facilitando uma transição ordeira.

Numa declaração em Downing Street (residência oficial do primeiro-ministro britânico), Starmer despediu-se do cargo com "orgulho" pelo trabalho realizado e a convicção de que o Reino Unido está "mais forte e mais justo" do que há dois anos.

"O Reino Unido precisa de mostrar ao mundo que pode recuperar a estabilidade"

O novo primeiro-ministro britânico, Andy Burnham, assumiu hoje funções com um apelo à estabilidade política e à mudança de rumo no Reino Unido, prometendo um novo modelo político e económico e medidas imediatas para aliviar o custo de vida.

Falando à chegada a Downing Street (residência oficial), após ter aceitado o convite do Rei Carlos III, Burnham disse estar "plenamente consciente" de que é o sétimo primeiro-ministro desde 2016.

"O Reino Unido precisa de mostrar ao mundo que pode recuperar a estabilidade", afirmou, reconhecendo o descontentamento dos cidadãos com a política.

"Não temos sido suficientemente bons e precisamos de ser melhores. E vamos ser", acrescentou.

O novo chefe do Governo prometeu um "ponto de viragem" para o país, prometendo "as maiores mudanças dos últimos 40 anos", incluindo uma reforma do modelo político, que disse querer tornar mais colaborativo e centrado na resolução de problemas.

Burnham reiterou a ambição de promover uma descentralização do poder, distribuindo competências às autarquias, e anunciou a intenção de construir uma "nova economia", com maior controlo público sobre serviços públicos essenciais e uma estratégia de reindustrialização.

Entre as medidas, destacou o recurso à contratação pública para apoiar a indústria britânica e a apresentação, ainda este ano, de um plano estratégico a 10 anos para o país.

No curto prazo, comprometeu-se a avançar com iniciativas para dar "algum alívio" às famílias face ao aumento do custo de vida, com detalhes a serem apresentados a partir de terça-feira, incluindo o financiamento dessas medidas.

Burnham concluiu com um apelo à unidade nacional, defendendo a criação de um "novo sentido de propósito comum e de otimismo.

"Façamos deste o momento em que o Reino Unido volta a acreditar, o momento em que restauramos a esperança", disse.