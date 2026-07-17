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Andy Burnham eleito líder do Partido Trabalhista. Deverá assumir o cargo de primeiro-ministro do Reino Unido na segunda-feira

CNN Portugal , TFR
Há 18 min
Andy Burnham, do Partido Trabalhista, discursa após vencer a eleição suplementar em Makerfield, abrindo caminho para uma disputa pela liderança contra o primeiro-ministro Sir Keir Starmer. Jon Super/AP Photo/Jon Super
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A transição deverá ficar concluída na segunda-feira, quando Keir Starmer se deslocar ao Palácio de Buckingham para apresentar formalmente a demissão ao rei Carlos III

Andy Burnham foi escolhido como novo líder do Partido Trabalhista britânico esta sexta-feira, dando o passo decisivo para assumir o cargo de primeiro-ministro do Reino Unido já na próxima segunda-feira.

"Estou pronto para liderar e para construir sobre as bases lançadas por uma pessoa mais do que qualquer outra", declarou, garantindo que pretende dar continuidade ao trabalho desenvolvido por Keir Starmer.

O novo líder trabalhista elogiou o percurso do seu antecessor, sublinhando que foi sob a sua liderança que o partido passou "da pior derrota para uma das maiores vitórias da sua história". Burnham destacou ainda algumas das principais medidas implementadas nos últimos dois anos, como os novos direitos para trabalhadores e inquilinos, a redução das listas de espera no Serviço Nacional de Saúde (NHS), o regresso dos caminhos-de-ferro ao controlo público, a recuperação da reputação internacional do Reino Unido e "o maior reequilíbrio da justiça que este país alguma vez conheceu".

"Hoje agradecemos-lhe pelo serviço prestado ao nosso partido e ao nosso país", acrescentou, dirigindo-se a Starmer.

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