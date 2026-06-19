Um local que não existe acaba de eleger o principal rival de Keir Starmer. E Andy Burnham promete ser mais do que "um ponto de viragem"

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Burnham, antigo ministro e presidente da câmara de Greater Manchester há quase uma década, regressa agora ao Parlamento num momento decisivo para o Partido Trabalhista

O político britânico Andy Burnham poderá agora desafiar o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, pela liderança do Partido Trabalhista no poder e do país, depois de ter vencido de forma expressiva as eleições como deputado por Makerfield.

A eleição suplementar de quinta-feira — equivalente a uma eleição especial nos EUA — foi desencadeada com o único propósito de abrir um caminho para Downing Street a Burnham, o presidente da câmara da Grande Manchester, amplamente visto como o político trabalhista melhor posicionado para desalojar o primeiro-ministro em dificuldades.

Nas primeiras horas de sexta-feira de manhã, com todos os votos contados, esse risco concretizou-se. Burnham obteve 55% dos votos, uma vantagem confortável sobre Robert Kenyon, do partido populista de direita Reform UK, que ficou em segundo lugar com 35%. O governo britânico entra agora num novo período de incerteza, enquanto Burnham delineia os seus próximos passos.

“Toda a gente sabe que a política não está a funcionar. Toda a gente sente que o país não está onde deveria estar. Esta noite pode ser apenas o ponto de viragem”, afirmou Burnham após a divulgação dos resultados, acrescentando que se trata de uma “oportunidade para construir uma nova política baseada na unidade e na esperança, afastando-nos do caminho que nos leva a uma política dividida e sombria, do tipo que vemos nos Estados Unidos”.

“Este resultado trará um país que funciona de forma justa para todos os lugares e para todas as pessoas”, disse.

Burnham, antigo ministro do governo que foi presidente da câmara da Grande Manchester durante quase uma década, regressa agora ao Parlamento num momento decisivo para o seu partido. Desde a vitória esmagadora em 2024, que levou ao primeiro governo trabalhista no Reino Unido em 14 anos, o partido de centro-esquerda liderado por Starmer sofreu uma queda acentuada na popularidade. Isto culminou em derrotas devastadoras nas eleições locais no início de maio, com o Reform a registar ganhos significativos.

O candidato do Partido Trabalhista, Andy Burnham, acena à multidão após vencer a eleição suplementar em Wigan, no noroeste de Inglaterra, a 19 de junho de 2026. Oli Scarff/AFP/Getty Images

Um número crescente de deputados trabalhistas pediu a demissão de Starmer, mas, com Burnham impedido de concorrer à liderança do partido – e, por consequência, ao cargo de primeiro-ministro – uma vez que as regras e convenções determinam que apenas deputados em funções o podem fazer, ninguém estava disposto ou em condições de lançar um desafio oficial. O líder do partido que detém uma maioria funcional no Parlamento é automaticamente convidado pelo monarca a formar governo, pelo que não precisaria de convocar eleições gerais.

A 14 de maio, o deputado trabalhista por Makerfield, Josh Simons, anunciou que iria afastar-se “para que Andy Burnham possa regressar a casa, lutar para voltar a entrar no Parlamento e, se eleito, impulsionar a mudança que o nosso país está a pedir”. O Comité Executivo Nacional do Partido Trabalhista, que tinha bloqueado uma tentativa anterior de Burnham para concorrer ao Parlamento, autorizou a sua candidatura.

Assim, durante cinco semanas, o círculo eleitoral de Makerfield, um conjunto de pequenas antigas cidades mineiras nos arredores de Manchester, no noroeste de Inglaterra, tornou-se o decisor político do país - Makerfield, apesar de ser atualmente o local mais importante da política britânica, não existe verdadeiramente enquanto lugar geográfico. Não aparece nos mapas, exceto como parte dos nomes Ashton-in-Makerfield e Ince-in-Makerfield. Os habitantes raramente se referem à região por esse nome.

Políticos de todo o Reino Unido, juntamente com jornalistas de todo o mundo, deslocaram-se para testemunhar como cerca de 75 mil eleitores registados iriam decidir o futuro político de 70 milhões de cidadãos britânicos.

Andy Burnham participa num tradicional clube de pequeno-almoço de sábado para se reunir com mineiros reformados e organizadores locais, a 30 de maio de 2026, em Ashton-in-Makerfield, Inglaterra. Christopher Furlong/Getty Images

Oponente do Reform de direita Burnham enfrentou uma campanha delicada e árdua, numa disputa que rapidamente se tornou bipolar – mas não contra o Partido Conservador, a oposição oficial no parlamento. Em vez disso, o seu principal adversário foi Robert Kenyon, um canalizador de 41 anos do Reform UK, que procurou capitalizar os descontentamentos económicos e as preocupações com a imigração da população maioritariamente branca de Makerfield, acusando repetidamente Burnham de usar o círculo eleitoral como um “trampolim”. No seu discurso de vitória, Burnham afirmou que Makerfield “nunca será um trampolim para mim, mas sim a minha referência”, acrescentando que seria um “teste no coração da política britânica” para “garantir que os locais que Westminster negligenciou recebam agora justiça”.

Uma vista aérea de um cartaz com a mensagem "Vote no Andy por nós", que retrata Andy Burnham, decora a fachada de uma casa a 13 de junho de 2026, em Ashton-in-Makerfield, Inglaterra. Christopher Furlong/Getty Images

A abordagem de Burnham, para evitar parecer favorecido numa corrida criada especificamente para si, passou por mencionar o mínimo possível as suas ambições de liderança durante a campanha, e ainda menos o seu próprio partido. Apesar de ser um antigo deputado e de já ter concorrido duas vezes sem sucesso à liderança do Partido Trabalhista, procurou apresentar-se como um insurgente dentro do sistema.

“Andy Burnham conseguiu não deixar que o panorama nacional e as suas ambições nacionais dominassem essa eleição parcial”, afirmou Patrick English, responsável pelos dados eleitorais, políticos e sociais da YouGov, uma empresa de sondagens. Em vez disso, a “perspetiva de outsider” de Burnham sobre o governo central e a política partidária deu-lhe uma vantagem num círculo eleitoral que o Reform “deveria absolutamente conquistar” numa eleição geral, disse English.

A desindustrialização, incluindo o encerramento das minas de carvão da região na década de 1980, criou desigualdades económicas em toda a área, que agora se cruzam com a crise do custo de vida no Reino Unido e com crescentes receios de imigração, gerando um ambiente político dividido e volátil em Makerfield, uma zona que vota Trabalhista há mais de um século.

O apoio ao Reform tem vindo a crescer. Em 2016, 65% do eleitorado de Makerfield votou pela saída da União Europeia, uma campanha liderada pelo dirigente do Reform UK, Nigel Farage (a nível nacional, a maioria a favor da saída foi de 51,8%). Nas eleições gerais de 2024, o mesmo candidato do Reform, Robert Kenyon, obteve 32% dos votos, e no mês passado o partido de Farage, cujas políticas incluem um plano para deter e deportar todos os migrantes ilegais e bani-los do Reino Unido para sempre, conquistou quase todos os lugares disponíveis nas eleições locais no círculo eleitoral. Nenhum vereador trabalhista foi eleito.

Um eleitor, Stephen Burrows, antigo construtor civil, disse à CNN antes da votação que a imigração era um dos principais motivos para votar no Reform em Makerfield, e classificou como “total disparate” o facto de a migração líquida no Reino Unido ter estado a descer nos últimos três anos. “Eles estão por todo o lado. Porque é que há tumultos na Escócia, em Liverpool e na Irlanda? Porque as pessoas não querem isto, mas foi-lhes (imposto)”, afirmou, referindo-se a episódios recentes de violência relacionada com questões raciais no Reino Unido.

Dois dias antes da votação, o professor local e evangelista cristão Paul Sparks realizou uma sondagem informal na rua principal de uma das localidades do círculo eleitoral, Ashton-in-Makerfield. O seu quadro tinha apenas três colunas: Trabalhista, Reform UK e Restore Britain. “A maioria das pessoas quer mudança”, disse à CNN. “Estamos num ponto de viragem, estamos mesmo, e se as coisas não mudarem muito em breve, vamos ver tudo a piorar bastante.”

Esse sentimento foi também refletido por Burnham no seu discurso de vitória. “Quando este município foi às urnas em maio, fez um apelo claro por mudança”, disse à multidão exausta.

“Nesta campanha, começámos a responder a isso, mas digo ao meu próprio partido: esta é uma última oportunidade para mudar.”