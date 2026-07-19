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Andrew Tate e o irmão Tristan, rostos da manosfera, detidos em Miami: enfrentam acusações de violação e tráfico sexual

Tiago Palma
Há 1h e 40min
Andrew Tate algemado com o irmão, Tristan, à saída do tribunal em Bucareste (AP)
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Os dois irmãos foram detidos por agentes federais ao abrigo de um mandado ainda sob segredo de justiça e deverão comparecer perante um tribunal na próxima semana. A operação ocorre quando enfrentam processos no Reino Unido e na Roménia por alegados crimes sexuais e exploração de mulheres, acusações que ambos negam

Andrew Tate e o irmão, Tristan, foram detidos em Miami por agentes federais norte-americanos, ao abrigo de um mandado emitido num processo que permanece sob segredo de justiça, segundo uma fonte das forças de segurança.

Os dois deverão ser presentes a um tribunal federal na cidade. A acusação que sustenta o mandado deverá ser divulgada na próxima semana, não sendo ainda claro se está diretamente relacionada com os processos judiciais que os irmãos enfrentam noutros países.

A CNN pediu esclarecimentos ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos e a um advogado dos Tate, sem obter resposta até ao momento.

As detenções foram conhecidas pouco depois de o Ministério Público britânico ter acusado os irmãos de vários crimes, incluindo violação, agressão e facilitação de tráfico para exploração sexual. A investigação no Reino Unido incidiu sobre suspeitas de crimes sexuais alegadamente cometidos pelos dois homens.

Antigo lutador profissional nascido nos Estados Unidos, Andrew Tate tornou-se uma das figuras mais influentes da chamada manosfera, um universo digital marcado por discursos sobre masculinidade, poder e relações entre os sexos, muitas vezes associados a posições misóginas e antifeministas.

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Foi nas redes sociais que construiu uma audiência de milhões de seguidores, sobretudo entre homens jovens, apresentando a riqueza, o domínio masculino e a submissão das mulheres como sinais de sucesso.

Andrew Tate, que já se definiu publicamente como misógino, chegou a ser afastado das principais redes sociais devido ao teor das suas publicações, mas manteve uma forte presença na Internet e continuou a transformar a notoriedade em negócio e influência.

Andrew e Tristan Tate já tinham sido detidos na Roménia, em dezembro de 2022, onde foram posteriormente acusados de tráfico de seres humanos e de integrarem uma organização criminosa criada para explorar sexualmente mulheres. Andrew foi também acusado de violação.

O processo acabou devolvido aos procuradores devido a irregularidades identificadas pela justiça romena, mas as investigações prosseguiram. Os irmãos negam todas as acusações e sustentam que os processos de que são alvo resultam de uma perseguição judicial e mediática.

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Temas: Andrew Tate Tristan Tate Crime Justiça Estados Unidos

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