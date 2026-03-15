Andrew Tate publica mensagens racistas e anti-ocidentais em visita a Hong Kong

Agência Lusa , MM
Há 1h e 3min
Andrew Tate

Imagens partilhadas nas redes sociais por contas ligadas aos irmãos Andrew e Tristan Tate mostram-nos hospedados num hotel de luxo acompanhados por jovens seguidores, enquanto criam conteúdos para plataformas digitais

O influenciador Andrew Tate, figura proeminente na chamada 'manosfera', divulgou mensagens racistas e anti-ocidentais durante uma estadia em Hong Kong, após o levantamento das restrições de viagem que lhes foram impostas na Roménia.

Imagens partilhadas nas redes sociais por contas ligadas aos irmãos Andrew e Tristan Tate mostram-nos hospedados num hotel de luxo na antiga colónia britânica, acompanhados por jovens seguidores, enquanto criam conteúdos para plataformas digitais.

As imagens mostram ainda multidões de admiradores nas ruas e em discotecas, que pedem fotografias e os aplaudem, ilustrando a base de apoio contínua apesar da situação legal que os irmãos enfrentam.

Em mensagens publicadas durante o fim de semana, Andrew Tate apresentou-se como "o mais autêntico" dentro da 'manosfera' e justificou a presença na China com um discurso que desafiava os críticos.

A 'manosfera' é um conjunto de portais, blogues e fóruns na Internet, ligados à extrema-direita e a teorias da conspiração, que promovem a misoginia e a oposição ao feminismo.

Andrew Tate atacou "todos os que estão no poder", acusando-os, sem apresentar provas, de "roubarem ao povo" e de manterem uma "economia global fraudulenta", e incentivou os seguidores a apoiarem uma "revolução mundial" contra as elites.

O influenciador citou o caso da Ucrânia e afirmou, sem apresentar provas, que familiares de líderes ucranianos lucraram com negócios relacionados com a guerra contra a invasão lançada pela Rússia.

Uma crítica que o antigo lutador de kickboxing enquadrou numa afirmação generalizada de que "os conflitos só enriquecem os que estão no topo".

Tate alegou que "os brancos estão a sofrer e a ser dizimados" e que precisam de "pagar todos os impostos para financiar sistemas que os substituem", numa referência à teoria da conspiração da 'substituição populacional'.

Numa altura de conflito causado por ataques dos Estados Unidos e Israel contra o Irão, o influenciador disse que, enquanto homens ocidentais são enviados para lutar no Médio Oriente, "os invasores são bem-vindos e recebem permissões de residência".

Os irmãos Tate estão sob investigação criminal na Roménia desde 2022, acusados de formar um grupo criminoso organizado para explorar mulheres na indústria do entretenimento para adultos, acusações que ambos negam.

Andrew Tate enfrenta também acusações de violação e alegado abuso de uma rapariga de 15 anos, enquanto as autoridades romenas analisam possíveis lucros ilícitos.

Em maio, a justiça romena aprovaram a extradição dos dois irmãos para o Reino Unido, a acontecer após a conclusão dos processos na Roménia.

De acordo com uma investigação do jornal New York Times, o levantamento da proibição de viajar ocorreu após pressão de figuras da direita norte-americana próximas do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Temas: Andrew Tate Manosfera Machismo Hong kong Misogenia

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