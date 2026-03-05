Ventura acusa vice-presidente da AR de ser "uma vergonha", Filipe Melo sai da mesa e Teresa Morais é aplaudida

Agência Lusa , CM
Há 34 min
Teresa Morais. LUSA

Presidente do Parlamento em exercício não aceitou que o líder do Chega acusasse as deputadas de PS, Livre e PCP de ignorarem casos de violação por os criminosos serem estrangeiros

O Grupo Parlamentar do Chega abandonou esta quinta-feira o hemiciclo antes do final do debate em plenário, agendado pelo próprio partido, depois de uma nova altercação com a vice-presidente e presidente do Parlamento em exercício, Teresa Morais.

No debate pedido pelo Chega, com o tema “As acusações de racismo na sociedade, no desporto e no sistema político: é preciso virar a página", André Ventura encerrou os trabalhos com um discurso em que acusou a deputada do PS Isabel Moreira e as líderes parlamentares do Livre e PCP de esconderem e ignorarem propositadamente quando “compatriotas suas são violadas, agredidas, mutiladas, perseguidas e assediadas só por uma razão”.

“Se fossem portugueses estavam aqui aos gritos. Como são estrangeiros, protegem-nos porque preferem os criminosos às mulheres que são vítimas de crimes”, acusou.

Antes de dar por encerrados os trabalhos desta tarde, Teresa Morais, vice-presidente do Parlamento que presidia a sessão, quis transmitir uma mensagem sobre o teor da intervenção de Ventura: “É a minha convicção que nenhuma mulher nesta casa, esteja ela sentada numa bancada à esquerda ou à direita, quer esconder violadores ou ignorar violações de mulheres.”

Perante esta consideração, Ventura pediu a palavra para afirmar que “é às bancadas da oposição que cabe fazer o discurso político” e não à mesa e acusou a social-democrata Teresa Morais de ser “uma vergonha para as funções que exerce”.

“Da nossa parte, não nos representa mais na Assembleia da República, nem na mesa da Assembleia da República”, atirou o líder do Chega.

Teresa Morais respondeu que o deputado do Chega “não tem nenhum facto para apontar” e que as suas intervenções têm como objetivo “arrancar palmas à sua bancada”.

Filipe Melo, deputado do Chega e vice-presidente do Parlamento, saiu da mesa da Assembleia da República para ir para a bancada do Chega no início desta troca de argumentos, uma ação que foi reprovada por Teresa Morais enquanto o parlamentar protestava.

“Senhor deputado Filipe Melo, faça o favor de ficar calado, porque já toda a gente percebeu que o senhor deputado está na mesa a fazer trejeitos infelizes e depois sai da mesa quando lhe apetece para vaiar a mesa”, atirou a deputada social-democrata.

Perante esta consideração, os protestos da bancada do Chega subiram de tom e todos os deputados presentes abandonaram o hemiciclo. Assim, os trabalhos encerraram sem o partido liderado por André Ventura a ocupar os seus lugares no hemiciclo.

A intervenção de Teresa Morais que gerou a saída da bancada presidida por Pedro Pinto foi aplaudida por toda a esquerda e pela bancada do PSD. Da bancada do Chega ouviram-se pateadas.

A presidente da mesa fechou os trabalhos insistindo que “não pode aceitar que se diga nesta casa que há mulheres de algumas bancadas que escondem criminosos e ignoram violações de outras mulheres”.

Na quarta-feira, o debate quinzenal também ficou marcado por um incidente protagonizado pelo líder do Chega, que acusou Teresa Morais de tratamento desigual, crítica que a social-democrata rejeitou, apoiada por PSD e PS.

Temas: André Ventura Teresa Morais Filipe Melo Mulheres Violações

Partidos

Ventura acusa vice-presidente da AR de ser "uma vergonha", Filipe Melo sai da mesa e Teresa Morais é aplaudida

Há 34 min
08:27

"Passos Coelho fez um trabalho absolutamente notável, mas neste momento o líder do partido é Luís Montenegro"

Há 1h e 55min

Ribau Esteves diz que polémica em torno de Passos Coelho seria "ridícula"

Hoje às 07:40

"Aqui ou acolá alguns tentam desvirtuar o caminho, mas no PSD não podemos ter dúvidas". Montenegro desafia Passos e propõe diretas em maio

Ontem às 22:19
Mais Partidos

Mais Lidas

Suecos respondem à pressão americana: Portugal tem "muito potencial" para produzir o caça que pode substituir os F-16

Hoje às 08:00

Criança de sete anos foi ao hospital para extrair um tumor benigno da face mas acabou operada por engano a uma hérnia inguinal

3 mar, 19:00

Defesas aéreas dos EUA poderão ser incapazes de intercetar grande parte dos drones iranianos

Hoje às 00:35

Exclusivo. Bombardeiros iranianos estiveram a "dois minutos" de atingir a maior base dos EUA no Médio Oriente antes de serem abatidos

Ontem às 23:32

"Basta um míssil" contra um interesse europeu e "dificilmente" se travará a França. Europa pode ser arrastada para uma nova guerra e Portugal não poderá ficar de fora

Hoje às 07:00

Reino Unido suspende concessão de vistos de estudo para quatro países e vistos de trabalho para afegãos

Ontem às 06:19

A China deixou sozinho o seu maior parceiro no Médio Oriente. E ainda ninguém percebeu porquê

3 mar, 22:00

"Deram-lhe um tiro por trás, deram outro na mulher e na miúda também": Sá Pinto relata coisas "inacreditáveis" antes de sair do Irão

Ontem às 15:52

Portugal é o país europeu com maior percentagem de mulheres entre inventores

3 mar, 05:59
opinião
Alberto Veronesi

A escola como tribunal: como o Estatuto do Aluno cria impunidade e mata a autoridade pedagógica

Ontem às 11:30

Grau de ameaça terrorista para Portugal "mantém-se em Grau 3" mas está em permanente reavaliação devido ao conflito no Médio Oriente

Ontem às 21:01

Português denuncia que Governo lhe pediu 600 euros para o repatriar. Eis tudo o que se sabe

Ontem às 15:10