Concelho com mais casas para residência secundária muda sentido de voto e dá vitória a Seguro

CNN Portugal
Há 1h e 57min
Eleições Presidenciais 2026 (PAULO CUNHA/Lusa)

Segundo o Censos 2021, existiam 8.507 alojamentos em Castro Marim e, destes, 58,2% destinavam-se a residência secundária dos seus proprietários e apenas 32,1% se destinavam à residência habitual dos proprietários

António José Seguro foi o candidato mais votado em Castro Marim, obtendo 53,66% dos votos, contra 46,34% dos votos, ganhando dessa forma num município onde na primeira volta das presidenciais o candidato mais votado tinha sido Ventura.  

Segundo o Censos 2021, existiam 8.507 alojamentos em Castro Marim e, destes, 58,2% destinavam-se a residência secundária dos seus proprietários e apenas 32,1% se destinavam à residência habitual dos proprietários. As restantes habitações encontravam-se vagas para arrendamento ou outros motivos. O número de alojamentos em Castro Marim ultrapassava, aliás, o valor da população naquele município que, em 2024, era de 6.983 pessoas.

Ainda em termos de habitação, em 2024, o valor mediano da avaliação bancária das casas para habitação familiar atingiu 1.960 euros por metro quadrado em Castro Marim, um valor superior ao nacional que, no mesmo ano, era de 1.662 euros por metro quadrado. E apesar dessa diferença, entre 2021 e 2024 o preço da habitação neste concelho registou um aumento a rondar os 35%, tal como a nível nacional.

A população de Castro Marim era praticamente repartida de igual forma entre homens e mulheres, mas a nível etário a predominância era de pessoas entre os 15 e 64 anos (57,1%). A população com idade igual ou superior a 65 anos era de apenas 31,2%. Com base nestes dados, o rácio entre o número de idosos (com 65 ou mais anos) e o número de jovens (com menos de 15 anos), passou de 2,80 em 2021 para 2,67 em 2024. Já o índice de sustentabilidade potencial, que indica o número de residentes em idade ativa (15-64 anos) para cada idoso, passou de 1,75 em 2021 para 1,83 em 2024. A nível nacional, passou de 2,68 em 2021 para 2,59 em 2024.

Em termos de educação, havia 784 alunos matriculados em Castro Marim no ano letivo 2023/2024 e destes apenas 10,8% frequentavam o ensino privado. Os alunos estavam distribuídos por dez escolas, seis jardins de infância e quatro escolas básicas.

Ao nível do mercado de trabalho, Castro Marim apresentava 1.130 trabalhadores por conta de outrem que, em média, ganhavam 1.088.5 euros, abaixo do ganho médio mensal recebido a nível nacional que era de 1.460,8 euros. Neste concelho do distrito de Faro, havia apenas 175 pessoas desempregadas em 2024 a que corresponde uma taxa de desemprego de 4,4% medida pelo número de desempregados inscritos no Instituto do Emprego e da Formação Profissional em relação ao valor da população ativa. Ainda em termos de mercado de trabalho, os ramos de atividade que mais contribuíam para o emprego eram a restauração, comércio a retalho e alojamento.

No que diz respeito ao setor empresarial, existiam 970 empresas em Castro Mariam em 2024 e destas, 936 eram microempresas, ou seja, empresas que empregavam menos de 10 pessoas e tinham um volume de negócios anual ou balanço total anual que não excedia dois milhões de euros.

Já em termos de acesso a serviços, Castro Marim apenas tinha duas farmácias em 2023, ou seja, havia um rácio de 3.410 habitantes por farmácia, praticamente igual o rácio a nível nacional que era de 3.412 habitantes por farmácia. Ainda na área da saúde, na região NUTS III, a que pertence o município de Castro Marim (Algarve), havia, em 2023, 1.137 camas hospitalares, num rácio de 426 habitantes por cama, maior que o rácio nacional que era de 298 habitantes por cama hospitalar.

Já no que diz respeito ao acesso a serviços financeiro, Castro Marim apenas tinha um balcão bancário em 2023 e 11 caixas multibanco, ou seja, um rácio de 635 habitantes por caixa multibanco o que compara com um rácio nacional de 863.

O município de Castro Marim tem 300,84 quilómetros quadrados, ocupando 0,3% do território nacional e está na posição 105 entre os 308 municípios portugueses.

Temas: André Ventura Presidenciais 2026 Proprietários Castro Marim Habitação

Presidenciais 2026

03:22

"O diálogo e a tolerância" impuseram-se à "sobranceria, à arrogância e ao divisionismo"

Há 15 min

Seguro vence Faro e Madeira, os únicos dois círculos que Ventura tinha ganho

Há 33 min
01:44
opinião
Mafalda Anjos

Resultado na segunda volta "mostra o teto de votos a que Ventura consegue chegar"

Há 52 min
14:01

Montenegro revela conversa com Seguro

Há 1h e 1min
Mais Presidenciais 2026

Mais Lidas

Resultados Presidenciais 2026 em tempo real

17 jan, 16:55
opinião
Paulo Portas

Paulo Portas: "Portugal tem cerca de 6 milhões de habitações, 53% têm seguro, 47% não têm"

Ontem às 22:40

Astrónomos suspeitam que descobriram objeto que pode desvendar um dos maiores mistérios do Universo

Ontem às 19:00

Proteção Civil: “Eu quero alertar toda a população portuguesa que a situação continua bastante crítica"

Hoje às 14:08

As mudanças mais estranhas no nível do mar estão a acontecer num sítio muito específico. Eis porquê

Ontem às 18:00

Depressão Marta: Lisboa anuncia encerramento de vários espaços públicos durante o fim de semana

6 fev, 20:20

Mau tempo: Proteção Civil alerta para o "problema maior": "Os movimentos de massa não são visíveis"

Ontem às 19:31

"Ou foges ou morres": estes homens dizem ter sido enganados pela Rússia para lutarem na Ucrânia

Ontem às 22:00

"Ninguém está a salvo". Como "uma das estratégias mais eficazes" da Ucrânia está a fazer o que as sanções não conseguiram

Hoje às 08:00

Há "aqui um deslocamento da depressão Marta para o norte do país" e, por isso, vai afetar "outras regiões" que não estavam previstas

Ontem às 13:11

Mau tempo: Seixal, Barreiro, Moita e Alcochete com várias estradas inundadas

Ontem às 18:19

Resultados Legislativas 2025 em tempo real

16 mai 2025, 17:08