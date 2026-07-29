Tem de dizer "alguma coisa sobre isto". Ventura ouviu Luís Neves e agora atira a bola para Seguro

Agência Lusa , PF
Há 1h e 14min
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Presidente do Chega considerou também que não há necessidade de se reunir com o primeiro-ministro, como fez o secretário-geral do PS. “Acho que não preciso de nenhuma reunião para lhe dizer o óbvio, que este ministro não tem nenhumas condições para continuar e penso que, se continuar, vai continuar a destruir a imagem do Estado”

O líder do Chega, André Ventura, considerou esta quarta-feira que o ministro da Administração Interna não tem “nenhumas condições” para continuar a integrar o Governo e pediu ao Presidente da República, António José Seguro, que intervenha.

Esta posição foi transmitida pelo presidente do Chega, em declarações aos jornalistas, logo após a conferência de imprensa de Luís Neves sobre as polémicas em que tem estado envolvido, que Ventura classificou como uma “das mais sofríveis para a democracia”.

“Acho que nessas condições não é preciso que eu diga mais nada ao primeiro-ministro, que não isto: se quer ainda salvar a decência das instituições, tem que tomar uma decisão”, afirmou, pedindo a Luís Montenegro que não tenha “medo de nenhum poder”.

André Ventura defendeu que o Governo “está a ser arrastado para uma situação inexplicável” e exigiu a Montenegro que tome “uma decisão”.

O presidente do Chega considerou também que não há necessidade de se reunir com o primeiro-ministro, como fez o secretário-geral do PS.

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“Acho que não preciso de nenhuma reunião para lhe dizer o óbvio, que este ministro não tem nenhumas condições para continuar e penso que, se continuar, vai continuar a destruir a imagem do Estado”, alertou.

André Ventura defendeu igualmente que “está achegar o tempo em que o Presidente da República tem de ter” uma “palavra de determinação num cenário que é desprestígio absoluto da democracia”.

“Apelo hoje a que o senhor Presidente da República diga alguma coisa sobre isto, ou com o próprio, ou ao país, porque acho que este clima não interessa a ninguém”, salientou.

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Temas: André Ventura Luís Neves Presidente da República António José Seguro Chega
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