Ventura faz "mau balanço" de ano de governação de Montenegro: "Todos os grandes problemas que propôs resolver, não estão resolvidos"

Há 1h e 19min

"A questão da saúde agravou-se, a reforma da justiça ficou para as calendas gregas e nunca mais ouvimos falar da reforma da justiça", considera o líder do Chega

O líder do Chega fez hoje “um mau balanço” do ano de governação do atual executivo, considerando que “é gritante” a diferença entre o que prometeu fazer e o que efetivamente fez.

“Um mau ano, um mau balanço, e um mau governo durante um ano”, afirmou André Ventura, em declarações aos jornalistas antes do arranque das jornadas parlamentares do partido, que decorrem entre hoje e terça-feira, em Viseu.

O presidente do Chega referiu que, contando este governo e o anterior, Luís Montenegro é primeiro-ministro há dois anos, e considerou que a “diferença entre o que prometeu fazer nestes dois anos e aquilo que efetivamente fez, é gritante”.

“Quando isto acontece, é um mau governo. E basta ver-se que, de facto, todos os grandes problemas que o governo propôs resolver neste mandato, não estão resolvidos. A questão da saúde agravou-se, a reforma da justiça ficou para as calendas gregas, nunca mais ouvimos falar da reforma da justiça. Ouvimos, ao contrário, tentativas de tirar mais justiça e mais transparência, as questões da habitação continuam como estão”, indicou.

“Hoje temos mais pessoas sem médicos de família. Continuamos a ter imensa, imensa, imensa gente, incontável gente, à espera de cirurgias que Luís Montenegro disse que ia assegurar e que ia garantir quando foi eleito”, sustentou.

Ventura apontou o aumento do custo de vida fruto da guerra no Médio Oriente, acusando o Governo de, “em vez de se preocupar com os custos que a guerra está a ter para os contribuintes, está a sacar dinheiro através dos impostos combustíveis”

“Não há forma de dizer que o governo está a fazer bem. Na minha perspetiva, não está, e merece que isso seja dito”, afirmou.

Na abertura das jornadas, Ventura assinalou que hoje passa um ano desde as últimas eleições legislativas e “faz um ano que o Chega se tornou líder da oposição em Portugal, com 60 deputados eleitos”.