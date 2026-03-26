Ventura anuncia lista conjunta com o PSD para o Conselho de Estado

Agência Lusa , PF
Há 1h e 12min
André Ventura no debate quinzenal (Lusa/ António Pedro Santos)

O líder do Chega reafirmou ainda que os dois partidos chegaram a um acordo quanto aos "nomes para o Tribunal Constitucional"

O líder do Chega revelou hoje que chegou a acordo com o PSD sobre as eleições para os órgãos externos e anunciou que os dois partidos vão apresentar uma lista conjunta de candidatos ao Conselho de Estado.

Numa declaração na Assembleia da República, André Ventura explicitou que o Chega indicará um nome para o Conselho de Estado, mas não quis revelar se se manterá ele próprio neste órgão de consulta do Presidente da República.

Ventura disse não ter ainda indicação “se o Partido Socialista quererá ou não fazer parte desta lista” conjunta.

De acordo com o método d’Hondt, haveria três membros indicados pelo PSD, um pelo Chega e um pelo PS, admitiu. "Na hipótese mais lata, será o Chega a ter dois membros e nunca o Partido Socialista a ter dois membros no Conselho de Estado”, acrescentou.

André Ventura reafirmou que o PSD e Chega chegaram a um acordo quanto aos “nomes para o Tribunal Constitucional” (TC).

Tal como tinha dito na terça-feira, esse acordo prevê que o PSD indique dois nomes para o TC e o Chega um. O Chega vai indicar o juiz desembargador Luís Brites Lameiras.

“O interlocutor privilegiado para esta negociação foi o líder parlamentar do PSD”, mas Ventura falou também com o primeiro-ministro e líder do PSD, Luís Montenegro.

“É evidente que não haveria acordo se os dois líderes não estivessem de acordo”, observou.

Hoje de manhã, o líder parlamentar do PSD afirmou que o partido vai continuar "no recato das negociações" para os órgãos externos, e não confirmou nem desmentiu um acordo com o Chega para a escolha de juízes para o TC.

Temas: André Ventura Conselho de Estado Psd PSD Chega

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