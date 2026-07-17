MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
Mais sobre o Mundial 2026

"Luís Neves tem de deixar o cargo". Essa e outras polémicas levam André Ventura a dizer o que nunca pensou sobre este Governo

Ana Sofia Cardoso
Há 29 min
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Presidente do Chega entende que é insustentável que o ministro da Administração Interna continue no cargo depois de todas as notícias que têm vindo a público

Não será um grande segredo que o presidente do Chega não simpatiza politicamente com José Sócrates ou com António Costa, mas André Ventura parece estar inclinado a colocar Luís Montenegro num patamar semelhante.

Em entrevista no CNN Prime Time, com Ana Sofia Cardoso, o líder do principal partido da oposição confessou que as mais recentes polémicas que envolvem o Governo, nomeadamente as notícias relacionadas com o ministro da Administração Interna e o caos nos exames nacionais, o levam a pensar que este é um dos piores executivos da democracia portuguesa.

“Este Governo está em total decomposição e, portanto, precisamos de outro. Com isto da Educação e da Administração Interna, eu disse uma coisa que nunca pensei dizer sobre este Governo: este Governo é mesmo um dos piores da nossa história”, afirmou, citando também problemas na Saúde, por exemplo.

Questionado se Luís Montenegro será mesmo o pior primeiro-ministro desde o 25 de Abril, André Ventura não quis ir tão longe, até porque “é difícil ser pior que alguns que já existiram”, mas “o Governo está a fazer de tudo para se tornar um dos piores da nossa história”.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Palavras ditas no final de um dia de debate do Estado da Nação e já perto do fim de uma semana de fogo para o Governo, com os reconhecidos problemas nos exames nacionais e as polémicas em catadupa relacionadas com Luís Neves, a maior parte delas reveladas pela TVI e pelo jornal Nascer do Sol (do mesmo grupo da CNN Portugal).

André Ventura lamenta que Luís Montenegro entenda que a oposição não o deixe governar, acusando o primeiro-ministro de não querer que se oponha às suas medidas. Assumindo que não confia neste Governo, o presidente do Chega recusa, ainda assim, apresentar uma moção de censura, ainda que tenha desafiado o Executivo a fazer o contrário, a apresentar uma moção de censura.

Admitindo que os portugueses “estão cansados de eleições”, André Ventura acredita que este deve ser um momento que pede estabilidade, mas os casos que se vão sucedendo estão a dificultar essa mesma estabilidade.

Mas para o presidente do Chega há mais: a ida de Luís Montenegro para ver três jogos do Mundial, nomeadamente em plena situação de alerta por causa da onda de calor, e também a crise de água em Almada. Problemas aos quais o primeiro-ministro responde, segundo André Ventura, com “arrogância”.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Olhando para o momento político, o presidente do Chega reitera que é necessário evitar uma crise política, mas a crise na Educação e a polémica na Administração Interna estão a “levantar a questão sobre a autoridade do primeiro-ministro”.

André Ventura quer esperar para ver a questão da Educação, mas entende que Luís Montenegro já se devia ter pronunciado sobre a questão Luís Neves. O facto de não o fazer mostra, na ótica do presidente do Chega, que este Governo está em “degradação”.

Questionado sobre a possibilidade de haver uma moção de censura depois das férias parlamentares e antes do Orçamento do Estado, André Ventura voltou a defender a estabilidade, mas voltou a deixar na mesa que a moção de confiança é mesmo o mecanismo que faz mais sentido neste momento. Em todo o caso, o Chega “nunca descarta nada”.

O caso Luís Neves

O primeiro entendimento de André Ventura é que dificilmente não haverá uma investigação do Ministério Público a toda a polémica das obras na casa do ministro da Administração Interna.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O presidente do Chega sublinha a possibilidade de haver um “conflito de interesses gravíssimo”, mas entende que a gravidade do assunto ganha outro nível com as notícias mais recentes, nomeadamente o atrelado apreendido pela Polícia Judiciária até aos materiais da Infraestruturas de Portugal na própria casa de Luís Neves.

“Parece-me impossível que não haja já uma investigação do Ministério Público”, atira, defendendo que é “praticamente impossível e insustentável que o ministro da Administração Interna continue em funções”.

Caso não haja uma demissão do próprio Luís Neves, André Ventura entende que deve ser Luís Montenegro a avançar com esse pedido, porque está em causa uma questão de autoridade política.

“Um ministro que pede a autoridade política numa altura em que o ministro da Administração Interna tem de ter essa autoridade reforçada - vamos entrar na época pior dos incêndios florestais, estamos em situação, em vários pontos do país, de fenómenos de insegurança -, o ministro tem de ter a autoridade intacta. Se não tem, é o país que perde”, acrescenta.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Perante tudo isto, André Ventura garante: se fosse ele o primeiro-ministro “o ministro da Administração Interna tinha de deixar o cargo”, mesmo que ainda não saibamos o nível de culpabilidade em todo o caso.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: André Ventura Chega Governo Primeiro-ministro Luís Montenegro

Relacionados

Polémica Luís Neves: amigo do ministro tinha atrelado apreendido pela PJ em caso de tráfico de cocaína

Materiais das Infraestruturas de Portugal no monte de Luís Neves
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Partidos

"Luís Neves tem de deixar o cargo". Essa e outras polémicas levam André Ventura a dizer o que nunca pensou sobre este Governo

Há 29 min
00:53

Novas polémicas do Governo levam Ventura a dizer uma coisa que nunca pensou dizer

Há 58 min
25:51

A entrevista a André Ventura na íntegra

Há 1h e 14min

"Não há um caos" nos exames mas há uma ovação para um ministro e confiança "plena" noutro. E a culpa é do "descontrolo migratório"

Ontem às 20:17
Mais Partidos

Mais Lidas

Uma vingança que chega oito anos depois: Ucrânia afunda navio russo que abriu fogo contra os seus militares no Estreito de Kerch

15 jul, 13:07

Ficou retida em Roma e perdeu seis semanas de aulas. Menor impedida de regressar a casa por não ter passaporte

Ontem às 17:16

Camiões, motas e todo-o-terreno: coluna russa com mais de 50 veículos aniquilada por drones ucranianos em Donetsk

Ontem às 10:23

Infarmed manda retirar do mercado protetor solar

15 jul, 16:29

Contra a presença de um navio militar britânico nas suas águas, Argentina acusa Reino Unido de incursão militar ilegal nas Malvinas

Ontem às 06:50

Homem morre e outro fica ferido com gravidade após agressões em Alcântara

Ontem às 16:33

Exames nacionais. Pela primeira vez desde 1999 não se realizou a reunião para homologação das notas

Ontem às 15:48

"Ou largas o saco ou dou-te um tiro": gerente de supermercado assaltado em plena rua de Telheiras. Ladrões levaram 30 mil euros

Ontem às 11:59

Inspetor da PJ que fugiu à PSP, insultou agentes e danificou viatura foi libertado

Há 2h e 59min

Tudo a postos: Irão tem o dedo no gatilho para desencadear o pânico energético caso os EUA deem o próximo passo

Ontem às 18:23

Mulher mata a mãe, esconde corpo num canteiro e muda de aspeto para escapar às autoridades

Ontem às 10:52

A poucas horas da afixação das notas, ainda há professores a classificar exames e problemas reportados sem resposta

Ontem às 09:41