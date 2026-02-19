Da última vez que algo assim aconteceu um rei acabou decapitado. Entenda tudo sobre a detenção de André

Há 1h e 11min

Novas divulgações dos ficheiros Epstein levaram a polícia britânica a casa do irmão do rei Carlos no dia do seu próprio aniversário

O ex-príncipe André, atualmente conhecido como André Mountbatten-Windsor, foi detido na manhã desta quinta-feira, tornando-se o primeiro membro da realeza britânica a ser detido na história moderna.

Trata-se de um acontecimento extraordinário no escândalo que envolve o irmão do rei Carlos III, que se intensificou desde que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos divulgou documentos que fornecem novas informações sobre as suas ligações ao falecido criminoso sexual Jeffrey Epstein.

Então, o que é que sabemos sobre a detenção do ex-príncipe?

Porque é que ele foi preso?

Mountbatten-Windsor foi detido por suspeita de má conduta em funções públicas, informou a polícia de Thames Valley.

Esta alegação significa abusar ou negligenciar deliberadamente o poder detido por um cargo público. A polícia não disse o que levou à detenção, mas André passou uma década como enviado comercial do Reino Unido entre 2001-2011.

Documentos divulgados pelo Departamento de Justiça dos EUA no mês passado mostraram que o ex-príncipe, que estava sujeito às mesmas diretrizes de confidencialidade que os ministros do governo britânico, esteve em contacto com Epstein durante o seu tempo como enviado comercial.

A polícia de Thames Valley tinha dito anteriormente que estava a avaliar se Mountbatten-Windsor tinha partilhado material confidencial com Epstein durante esse período, bem como as alegações de que uma mulher tinha sido traficada para o Reino Unido por Epstein para ter um encontro sexual com o ex-príncipe.

A polícia não acusou Mountbatten-Windsor de quaisquer crimes sexuais.

O antigo príncipe negou todas as acusações contra si e insistiu que nunca testemunhou ou suspeitou de nenhum dos comportamentos de que Epstein é acusado. Não comentou publicamente estas alegações mais recentes de má conduta em cargos públicos, que surgiram após os comunicados do Departamento de Justiça dos EUA.

Onde é que André foi preso?

Esta quinta-feira, dia do seu aniversário, foram vistos carros da polícia sem identificação a chegar à casa de Mountbatten-Windsor, na propriedade do seu irmão, Sandringham, em Norfolk.

Carros da polícia sem identificação chegaram à casa de Mountbatten-Windsor esta quinta-feira (Peter Nicholls/Getty Images via CNN Newsource)

Só se mudou para esta casa no início deste mês, depois de Carlos o ter expulsado da propriedade real em Windsor, na sequência de um conjunto anterior de ficheiros ligados a Epstein.

Polícias fardados foram também vistos atrás dos portões do Royal Lodge, a antiga residência de André, esta quinta-feira.

A polícia de Norfolk, cuja jurisdição se estende a Sandringham, afirmou que está a apoiar a investigação da Polícia de Thames Valley.

Quais os escândalos anteriores que André enfrentou?

A detenção de Mountbatten-Windsor é o mais recente desenvolvimento na controvérsia de anos sobre os seus laços com Epstein.

O ex-príncipe renunciou às suas funções reais em 2019, na sequência de uma entrevista desastrosa à BBC, durante a qual tentou afastar quaisquer alegações de irregularidades.

Na altura garantiu que “não se lembrava de ter conhecido” Virginia Giuffre, que mais tarde acusaria André de ter feito sexo com ela três vezes quando ela era adolescente.

A mulher processou Mountbatten-Windsor num tribunal de Nova Iorque em 2021, acusando-o de agressão sexual. Apesar de afirmar que nunca se encontrou com ela, André terá pago milhões de dólares a Giuffre em 2022 para resolver o caso, sem admitir qualquer responsabilidade por atos ilícitos.

Uma nova humilhação surgiu no ano passado, quando Carlos despojou o seu irmão do título de príncipe e o expulsou da propriedade de Windsor, marcando o rebaixamento mais público de um membro sénior da realeza britânica desde a crise de abdicação em 1936.

Como é que o rei Carlos reagiu?

Carlos manifestou o seu apoio “incondicional” à continuação das investigações sobre o seu irmão, sublinhando num comunicado rapidamente divulgado que “a lei deve seguir o seu curso”.

Acrescentou que tomou conhecimento da detenção de Mountbatten-Windsor “com a mais profunda preocupação” e reiterou que a polícia pode contar com a “cooperação” do Palácio de Buckingham em qualquer investigação.

Quão invulgar é isto?

O acontecimento não tem precedentes nos tempos modernos.

A princesa Ana, irmã de André, teve um encontro com a lei em 2002, quando foi processada e multada depois de o seu cão ter atacado duas crianças. Mas não foi presa por causa da infração.

É preciso recuar até ao século XVII e à execução do rei Carlos I para encontrar a última vez que um membro da realeza foi preso.

O que não sabemos

Há ainda muita informação desconhecida, tanto no que diz respeito aos pormenores das alegações como ao procedimento do caso.

Não é claro que informações específicas levaram a polícia a efetuar uma detenção esta quinta-feira, nem onde Mountbatten-Windsor está detido e durante quanto tempo permanecerá sob custódia.

A polícia pode deter suspeitos até 24 horas na maioria dos casos em Inglaterra e no País de Gales antes de acusar formalmente a pessoa de um crime ou de a libertar. Se for suspeito de um crime grave, pode ser detido até 96 horas.