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"A centralização vai-nos permitir estar em contraciclo com as ligas europeias"

CNN Portugal
Há 33 min
André Mosqueira do Amaral, líder do processo de Centralização

Entrevista com André Mosqueira do Amaral, Diretor Executivo da Liga Portugal, Parte III

O processo de centralização dos direitos audiovisuais está numa fase decisiva. Depois de ser aprovado o Regulamento de Comercialização – com 92% dos votos – prepara-se nova Assembleia Geral da Liga Portugal, desta vez para aprovar a chave de distribuição de receitas. É um tema sensível, já que ninguém quer receber menos do que aquilo que consegue, agora, auferir.

A Liga acredita que a centralização será fundamental para melhorar as infraestruturas do futebol português (que não se resumem aos estádios e centros de treino) e, também, para combater o fenómeno da pirataria.

Havendo centralização, quais são as prioridades? Melhorar as condições dos estádios, por exemplo?  Vai haver capacidade para isso?

Sim, absolutamente.

Ou seja, não podemos comparar o estádio do Moreirense, por exemplo - que até é um «clube TVI» - com os estádios do Dragão, da Luz ou de Alvalade. Vai haver capacidade para investir ao nível das estruturas?

Sim. Voltando ao tema do Investors Day, ficou claro que existe o apetite dos investidores - e da comunidade de investidores institucional e internacional - para investir no nosso ecossistema.

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O que nos compete fazer é ver, com esses investimentos, onde é que vamos conseguir maior retorno, não só para o investidor, mas também para as sociedades desportivas, sobretudo, e para aquilo que é a experiência do produto. Porque o próprio adepto está a melhorar a sua experiência, seja no estádio, seja também quem está remotamente - o espetador, seja a nível de redes sociais, seja a nível de televisão, etc.

E isso não depende só do estádio. Muitas outras coisas contribuem para que essa experiência seja melhor.

Uma das grandes preocupações dos operadores e de quem compra direitos de transmissão de futebol é a pirataria. Nesse aspeto estão preparados para fazer o quê?

Para já é olhar para a pirataria de uma forma muito pragmática e muito crítica. E dizer porque é que ela acontece. Já demos aqui um exemplo, ela acontece porque o produto pura e simplesmente não está disponível. Isso é a primeira coisa que temos de resolver. E, lá está, na centralização consegue-se resolver isso.

Não só na sua disponibilização - e temos um exemplo agora, que é a charneira da Premier League, que para alguns mercados começou a usar diretamente a sua OTT (serviço de distribuição pela internet, n.d.r.) a sua app, para transmitir nesses mercados.

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Aliás, na Liga, nesta Direção, já conseguimos fazer isso. No final da época passada, quando já estávamos em funções, pela primeira vez transmitimos jogos - nesse caso alguns play-offs e uns jogos daquela pré-época - na nossa OTT, a nível internacional.

Portanto, conseguimos demonstrar que a Liga tem a capacidade de produzir, transmitir e distribuir de forma autónoma o seu produto. Isto é importante no nosso posicionamento de mercado e é algo que vamos continuar a utilizar.

E fiquei muito contente ao ver a Premier League, obviamente num contexto muito diferente, a usar o mesmo princípio para alguns mercados, no caso para Singapura.

Portanto, é dizer: o meu produto vai chegar lá e nós temos todas as ferramentas para que isso aconteça. Estamos em posição de o fazer, já o demonstrámos e vamos continuar a fazê-lo.

Mas a pirataria…

A outra questão da pirataria é a questão da proposta de valor do produto autêntico. Porque é que eu vou para o produto ilegal e não vou para o produto autêntico? O que posso fazer para o melhorar?

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Aí, estamos a fazer um levantamento muito intenso, de cara com aquilo que vai ser o processo de venda dos nossos direitos, que é: o que conseguimos fazer agora para agenciar lá à frente um produto superior.

Aí temos a questão, por exemplo, da hipercustomização, da hiperpersonalização.

Hoje, com a IA, eu consigo chegar a casa – imagine que estive a semana toda fora - ligo a televisão e só quero ver o que é que aconteceu ao meu clube na semana passada. Ou o que é que aconteceu com o meu jogador favorito na semana passada. E isso permite render um produto hipercustomizado.

O desenho da centralização - e era uma das coisas que estava no regulamento que foi aprovado com muito sucesso na nossa última Assembleia Geral - é exatamente isso: incluir todas essas sementes, todas essas considerações, para assegurar que o nosso produto, lá à frente, tem todas as condições para ser um produto de entretenimento que é inegável na sua qualidade e na sua proposta de valor.

E apetecível?

E apetecível, exatamente. Nós, aliás, estamos a seguir um estudo de outra propriedade desportiva, nos Estados Unidos, que está a fazer o trabalho inverso, que é entrar no sinal pirata e ir ganhar clientes para o produto autêntico. Há muitas estratégias, só para dar um exemplo delas.

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Há também questões de litigância que têm de ser vistas. Ou seja, onde deve a Liga agir?

Já fizemos isso a nível da contrafação, do merchandising. Estamos a ser, com o Presidente Reinaldo Teixeira, super ativos nisso: não permitir que nos subtraiam aquilo que é a nossa propriedade, a propriedade das sociedades desportivas. E o que estamos a fazer na contrafação, estamos a fazer na pirataria.

Uma das vantagens da centralização versus uma fragmentação, é, também, a Liga posicionar-se como o centro do combate à pirataria. É isso que acontece noutras ligas e é isso que vamos ter de fazer aqui.

O valor dos direitos de transmissão estagnou, ou tem mesmo vindo a baixar em algumas ligas. Se ninguém der o dinheiro pretendido, se ninguém pagar aquilo que a Liga entende que vale o futebol português, é possível avançar para uma distribuição própria? Ou seja, vai produzir conteúdos, criar formas de distribuição, vai à procura do mercado?

Acho que temos de partir essa pergunta em algumas partes.

Nós estamos em contraciclo. A tendência em algumas propriedades de ligas nacionais tem sido de decréscimo. Ou onde não há decréscimo, há mais inventário; elas contribuem com mais inventário, portanto conseguem manter o preço ou até subir. Mas se formos a ver a métrica, preço por jogo, se calhar temos um decréscimo.

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Agora, nós vimos de uma base completamente diferente. A Liga Portugal começa numa base diferente, desde logo porque é uma liga fragmentada. Portanto, a avaliação que é feita quando estamos a comparar o amanhã com o hoje, estamos a comparar realidades completamente diferentes e em que não estamos a monetizar de forma nenhuma o benefício da agremiação, de fazer algo de forma coletiva.

Eu diria que essa comparação permite-nos dizer que vamos estar em contraciclo. Isso é manifesto.

Já conseguimos contrapor os nossos modelos com outras entidades especializadas na matéria - que validam o nosso modelo - e, portanto, estamos bastante confiantes naquilo que é o potencial de valorização que temos vindo a partilhar com as sociedades desportivas.

E a produção de conteúdo próprio?

Relativamente a outras avenidas de explorar o produto, já dei o exemplo da Liga TV, que está apetrechada para produzir, transmitir e distribuir - e está pronta para fazer isso agora. É uma realidade que temos.

A nossa missão enquanto liga e enquanto entidade que representa os interesses das sociedades desportivas é ter toda a caixa de ferramentas disponível, toda a artilharia disponível para valorizar o produto.

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Essa valorização do produto num leilão, digamos, semelhante aos leilões das outras ligas… compete-nos maximizar a tensão competitiva. E é por isso é que ficamos muito contentes por ter sete ofertantes que querem estar presentes no nosso leilão com garantias - e que são players importantes neste domínio.

E, para além disso, continuar a ter todas as possibilidades consagradas nos regulamentos e na maneira como vamos vender este produto, para assegurar que o produto final seja inegável na sua qualidade, na sua proposta de valor.

Temas: André Mosqueira do Amaral Liga Portugal Diretor Executivo Direitos Desportivos
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