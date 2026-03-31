"Os factos podem configurar crimes de natureza pública": MP abre inquérito ao FC Porto-Sporting de andebol

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No sábado, um "cheiro intenso" no balneário do Dragão Arena levou a que o treinador Ricardo Costa e o jogador Christian Moga, do Sporting, fossem assistidos no pavilhão, antes do clássico entre dragões e leões

O Ministério Público abriu um inquérito ao jogo de andebol entre o FC Porto e Sporting, adiantou a Procuradoria-Geral Regional do Porto em comunicado.

"Face às notícias publicadas sobre os acontecimentos ocorridos momentos antes de um jogo de andebol no Dragão Arena, na passada sexta-feira, o Ministério Público solicitou à PSP o respetivo auto de notícia para oportuna instauração de inquérito criminal, considerando que os factos noticiados poderão configurar crimes de natureza pública", pode ler-se na nota.

No sábado, um "cheiro intenso" no balneário do Dragão Arena levou a que o treinador Ricardo Costa e o jogador Christian Moga, do Sporting, fossem assistidos no pavilhão, antes do clássico entre dragões e leões, que estava marcado inicialmente para as 18 horas deste sábado e só começou 20 minutos depois.

Além do treinador e do jogador em questão, mais atletas da equipa verde e branca sentiram-se indispostos. Toda a equipa do Sporting, desde jogadores a restantes elementos da equipa técnica e staff, saíram do balneário fruto do cheiro em questão (descrito como semelhante a lixívia e tóxico) e os atletas equiparam-se fora deste, com toda a comitiva visitante a ter de organizar-se num corredor, dada a falta de condições no balneário. Por sua vez, também a delegada da federação, que entrou no balneário, foi assistida pelos bombeiros antes do jogo