"O Tomás e o António diziam 'um, um' e eu: 'O quê?'": Trubin não sabia que o Benfica precisava de um golo para passar

Há 1h e 53min

Guarda-redes ucraniano deu o apuramento ao Benfica com um cabeceamento certeiro no último lance do jogo. Trubin junta-se a Alisson Becker, Bolat e Provedel num dos clubes mais restritos do futebol mundial

Os benfiquistas já podem respirar fundo depois de tanta emoção e tensão: o Benfica está no play-off da Liga dos Campeões graças a um muito improvável golo de Anatolii Trubin aos 90+8, no último lance da partida frente ao Real Madrid, que terminou 4-2. Tornou-se o primeiro guarda-redes a marcar ao Real Madrid num jogo europeu.

Trubin tornou-se isso mas sem ter percebido que o Benfica tinha de marcar o quarto para passar. "Antes não tinha percebido do que precisávamos. O Tomás Araújo e o António Silva diziam 'um, um' e eu: 'O quê?'. Mas depois vi toda a gente a dizer-me para subir", começou por dizer à Sport TV o jogador do Benfica. "Vi também o mister, então subi, fui para a área e não sei... não sei o que dizer. Momento louco. Houve um momento parecido contra o FC Porto, fiquei perto. Agora consegui. Não sei o que dizer. Não estou habituado a marcar. Tenho 24 anos e é a primeira vez. Inacreditável."

José Mourinho também confessou que nunca viu nada igual na sua carreira. "Ganhar e perder jogos no último minuto, na última jogada do jogo, já me tinha acontecido diversas vezes. Mas nesta situação, em que estás a ganhar mas não chega, não. Depois pensas que chega, mas não chega", disse o treinador do Benfica à Sport TV. "Não somos uma equipa muito forte no jogo aéreo, o 'Grandão' foi lá e faz um golo espetacular. Independentemente do nosso futuro na competição, seja chegar longe ou ficar pelo caminho na próxima eliminatória, é histórica esta vitória contra o Real Madrid. Do ponto de vista económico, também é importante para o Benfica - e para o prestígio ainda mais".

Com este golo que entra para a história do Benfica, Trubin passa a fazer parte de um clube restrito de guarda-redes que marcaram nos minutos finais de uma partida. Aqui vão alguns exemplos.

Alisson Becker: West Bromwich Albion 1-2 Liverpool / Premier League 2020-21

O Liverpool entrava na última jornada a precisar de uma vitória para garantir o top-4 da Liga Inglesa e o apuramento para a Liga dos Campeões. O guarda-redes dos Reds vestiu a capa de super-herói e deu o golo da vitória no The Hawthorns.

Ivan Provedel: Lazio 1-1 Atlético de Madrid / Liga dos Campeões 2023-24

O cenário de Trubin, embora muito mais dramático, não é inédito na Champions. Aos 95 minutos da partida entre a Lazio e o Atlético de Madrid, a contar para a primeira jornada da fase de grupos da Champions desse ano, os laziale estavam a perder por 0-1. Aí entra Ivan Provedel com um belo cabeceamento.

Sinan Bolat: Standard Liège 1-1 AZ Alkmaar / Liga dos Campeões 2009/10

Tanto Standard como AZ já não tinham hipótese de apuramento para os oitavos de final da Champions, mas havia um lugar na Liga Europa em disputa. Os belgas estavam a perder em casa quando Sinan Bolat, que passou por FC Porto, Nacional e Arouca, desviou de cabeça um cruzamento e colocou o Standard em terceiro do grupo.

Alberto Brignoli: Benevento 2-2 AC Milan / Serie A 2017-18

O modesto Benevento estreou-se nesta época na principal liga do futebol italiano e os primeiros jogos não podiam ter corrido pior: 14 jogos, 14 derrotas. À 15.ª jornada, os giallorossi enfrentavam um duro desafio frente ao histórico AC Milan. Alberto Brignoli subiu à área nos últimos minutos para dar o primeiro ponto de sempre do Benevento na Serie A. Sem surpresas, acabou a temporada na última posição.