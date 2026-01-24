Cansadas da IA, as pessoas estão a apostar num estilo de vida analógico

Há 1h e 27min

O cansaço da Inteligência Artificial e do ‘doomscrolling’ está a levar cada vez mais pessoas a adotar um estilo de vida analógico, com menos ecrãs e mais atividades manuais como tricô, escrita e leitura

Com as nossas casas e vidas repletas de dispositivos, assistentes e chatbots alimentados por Inteligência Artificial (IA), está a surgir uma reação contrária.

Apresentado como “estilo de vida analógico”, é diferente de uma desintoxicação digital de curto prazo. Em vez disso, é um esforço para desacelerar e encontrar maneiras tangíveis de realizar tarefas diárias e encontrar entretenimento, especialmente à medida que as plataformas de IA generativa cada vez mais pensam e agem por nós.

É difícil quantificar a extensão deste fenómeno, mas certos passatempos notavelmente offline estão a explodir em popularidade. A empresa de artes e artesanato Michael's já viu os efeitos: as pesquisas por “passatempos analógicos” no seu site aumentaram 136% nos últimos seis meses, de acordo com a empresa, que opera mais de 1.300 lojas na América do Norte. As vendas de kits de artesanato guiado aumentaram 86% em 2025, e a empresa espera que esse número suba mais 30% a 40% este ano.

As pesquisas por kits de fios, um dos “passatempos de avó” mais populares, aumentaram 1200% em 2025. A diretora de merchandising da Michael's, Stacey Shively, diz à CNN que a empresa planeia dedicar mais espaço nas suas lojas a materiais de tricô.

Mais pessoas estão a usar o artesanato como uma pausa para a saúde mental, para fugir do ‘doomscrolling’, especialmente após a pandemia da Covid-19, indica Shively.

“Acho que é realmente uma grande mudança cultural que está a acontecer agora”, acrescenta.

Para a repórter da CNN Business, Ramishah Maruf, desconectar-se significou abandonar os seus três iPhones, um MacBook, dois monitores de mesa ainda maiores, um Kindle e uma Alexa. foto Ramishah Maruf/CNN

Incentivada pela tendência, quis experimentar por mim mesma. Durante 48 horas, vivi como se estivesse nos anos 90.

Desligar-se por apenas dois dias parece fácil. Para a maioria das pessoas, provavelmente é. Para mim, significou abandonar os meus três iPhones, um MacBook, dois monitores de computador ainda maiores, um Kindle, uma Alexa — e o desejo primitivo da Geração Z de alternar entre todos eles.

‘Ódio ferrenho à IA’

Antes de embarcar na minha jornada, conversei com utilizadores regulares de tecnologia analógica para obter alguma inspiração. Se quiser entrar em contacto com Shaughnessy Barker, uma jovem de 25 anos de Penticton, na Columbia Britânica, terá de ligar para o seu telefone fixo.

Como muitos pré-adolescentes na década de 2010, Barker conheceu a internet através do “stan Twitter” da boyband britânica One Direction. Mas, à medida que foi crescendo, diz, “tudo se tornou uma forma de lucro [na internet] e nada mais serve para além da diversão”.

A transição para um estilo de vida analógico não foi difícil para Barker, que se descreve como “uma inimiga ferrenha da IA”. Ela cresceu a ouvir rádio e discos de vinil e tem uma extensa coleção de cassetes, DVDs, VHS e discos. Organiza noites de artesanato e noites de vinho sem tecnologia, escreve notas e estabelece limites para o tempo que passa no computador.

O telefone fixo de Barker. foto Shaughnessy Barker/@notshaughnessy/TikTok

O parceiro de Barker trabalha num dos seus origami de papel em vez de passar as manhãs a fazer 'doomscrolling'. foto Shaughnessy Barker/@notshaughnessy/TikTok

O maior salto aconteceu quando Barker comprou um adaptador para usar um telefone fixo em casa e um aplicativo de “telefone burro” para quando está fora.

Se quiserem falar comigo, Barker disse aos amigos, liguem ou escrevam uma carta.

Mas mesmo para Barker, está cada vez mais difícil ficar completamente offline. Por exemplo, a única maneira de ela divulgar a loja vintage onde trabalha ou o seu "clube de cartas" é pela internet.

"Sou um paradoxo ambulante, tipo, 'Quero largar o telemóvel e vou fazer vídeos para o TikTok sobre isso'", diz Barker.

O que significa “tornar-se analógico”

Os adeptos do estilo de vida analógico estão cansados ​​do ‘doomscrolling’ e da ineficiência da IA, ou simplesmente frustrados com o facto de o ChatGPT e outros serviços de IA generativa estarem a pensar e a criar por nós.

"A ineficiência da IA ​​é bastante cansativa, tanto pelo ato de visualizar o conteúdo quanto pelo facto de ser tão repetitivo e pouco original", destaca Avriel Epps, investigadora de IA e professora assistente da Universidade da Califórnia, Riverside.

Ramishah Maruf da CNN tirou fotos com uma câmara analógica durante o seu desafio offline. foto ​Ramishah Maruf/CNN​​​

Isso não significa abandonar toda a tecnologia, e os participantes do estilo analógico não se dizem anti-tecnologia. Algumas pessoas simplesmente adotaram partes desse estilo de vida: por exemplo, substituir o Spotify e a reprodução aleatória com IA por um iPod. Em vez de tirar um milhão de fotos na mesma pose (confesso!), desacelerar e tirar uma foto analógica que se possa segurar na mão. Até mesmo pequenos atos, como comprar um relógio-despertador físico, podem ser libertadores.

"Adotar o estilo analógico não significa necessariamente isolar-me das informações da internet, mas sim isolar a internet das informações sobre mim", explica Epps. Recentemente, ela deixou de usar o pacote Google e passa os domingos sem ecrãs.

Será que é tudo fachada?

A manhã foi bem tranquila no meu primeiro dia offline. Acordei naturalmente com o sol, fingindo-me influenciadora de estilo de vida: escrevi no meu diário, abri um exemplar antigo de "O Monte dos Vendavais" e preparei-me em metade do tempo que costumo levar. Não tive tempo de encontrar um iPod antigo ou uma videocassete, então dependi de trabalhos manuais e leitura para passar o dia.

O meu maior problema era a sensação de estar a representar um papel.

Estava a escrever sobre isso para uma publicação digital e a conversar com pessoas que encontrei nas redes sociais. Também escolhi as alternativas mais fáceis para a vida digital; sabia que escrever as minhas listas de compras à mão seria muito mais fácil do que decidir nunca mais fazer uma chamada de vídeo com a minha família.

Mesmo assim, na minha caminhada sem tecnologia até ao escritório, notei quantas outras pessoas também estavam sem ecrãs. Normalmente, eu desviar-me-ia dos turistas a admirar os arranha-céus, mas desta vez segui o olhar deles. Neste dia claro, o Empire State Building parecia realmente glorioso.

Ramishah Maruf da CNN participou num encontro semanal de tricô numa livraria de Brooklyn. foto Ramishah Maruf/CNN

Quando participei num encontro semanal de tricô numa biblioteca de Brooklyn durante o meu desafio de dois dias, mulheres de todas as idades trocavam dicas de pontos e ideias de cores — sem ecrãs. Na sala aconchegante com cerca de 20 pessoas, todas comentaram como usavam o tempo dedicado ao tricô como uma forma de relaxar.

“Tricotar dá-te algo para fazer com as mãos, então não ficas agarrada ao telemóvel”, disse Tanya Nguyen, uma tricoteira assídua no evento.

O meu próprio dia libertou-me tantos minutos que finalmente consegui acabar de ler “O Monte dos Vendavais”, enviar um cartão postal à minha prima de 8 anos e, talvez, depois de mais uma dúzia de aulas de tricô, fazer aquele cachecol. Senti que fiz algo fora do trabalho e do ecrã azul brilhante.

Como muitas pessoas da minha geração, eu só precisava de uma tendência do TikTok para me dizer para fazer isso.