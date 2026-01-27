Partidos chegam a acordo e propõem autarca de Évora para liderar a ANAFRE

Agência Lusa , TFR
Há 1h e 20min
Francisco Branco de Brito, presidente da União de freguesias de Évora e ANAFRE. Foto: PSD

A lista será apresentada à votação dos cerca de 1.300 delegados no Congresso eletivo no final desta semana

O presidente da União de Freguesias de Évora, Francisco Branco de Brito (PSD), será proposto como presidente da Associação Nacional de Freguesias (Anafre) no congresso que se realiza no fim de semana, disse esta terça-feira fonte ligada ao processo.

A escolha de Branco de Brito resulta de um acordo para uma lista consensual entre o PSD, o PS e o PCP, os principais partidos com representação autárquica após as eleições realizadas em outubro de 2025.

Nestas eleições os sociais-democratas foram o partido que mais freguesias conquistou e reclamaram a presidência da estrutura representativa das freguesias.

A lista será apresentada à votação dos cerca de 1.300 delegados no Congresso eletivo que a Anafre realiza em Portimão, entre sexta-feira e domingo.

Segundo a Carta de Compromisso Político entre os partidos, a que a Lusa teve acesso, uma lista conjunta para o Conselho Diretivo da Anafre terá nove elementos social-democratas, entre os quais o presidente, o substituto legal e três vice-presidentes, além de nove elementos do PS (dois dos quais vice-presidentes), dois elementos da CDU – PCP/PEV (um deles vice-presidente) e um indicado por movimentos independentes.

Além dos 1.300 delegados, o congresso da Anafre em Portimão (distrito de Faro) terá cerca de 600 observadores a acompanhar os trabalhos.

Portugal tem 3.259 freguesias.

Temas: ANAFRE Francisco Branco de Brito Partidos PSD Associação Nacional de Freguesias

