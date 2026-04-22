Secretária de Estado da Saúde nomeia filho de presidente de hospital para o gabinete

Há 1h e 8min

REVISTA DE IMPRENSA | João Pedro Carvalho foi nomeado a 17 de junho de 2024

A secretária de Estado da Saúde, Ana Povo, nomeou para o seu gabinete o filho do presidente da Unidade Local de Saúde de Santo António, no Porto, onde a própria exercia funções como médica antes de assumir funções no Governo, noticia o Correio da Manhã.

João Pedro Carvalho desempenha funções de técnico especialista desde junho de 2024, com um salário mensal bruto de 4.152 euros. A governante garante que a escolha foi baseada em critérios de mérito e competência, após análise curricular e entrevista, que toda a informação relevante consta da nota curricular e que não houve qualquer ocultação no processo de nomeação.

"A nomeação do Dr. João Pedro Carvalho, como todas as nomeações para o meu gabinete, foram sempre norteadas pelo mérito e pela competência. O Dr. João Pedro Carvalho foi nomeado para o meu gabinete a 17 de junho de 2024, como técnico especialista na área financeira, depois de avaliado o seu currículo para as funções e depois de uma entrevista feita pelo meu chefe de Gabinete à data, que considerou o seu perfil adequado para as funções atribuídas", referiu ao jornal.

Antes da nomeação, o técnico era sócio de uma empresa do setor da saúde, ligada à neurorradiologia, da qual fazia parte também a mãe. De acordo com documentação apresentada, João Pedro Carvalho deixou a sociedade em maio de 2024, cerca de um mês antes de integrar o gabinete governamental, tendo transmitido a sua quota a um familiar.

Nos despachos de nomeação publicados, é referida a experiência profissional entre 2016 e 2024 numa empresa identificada apenas pela sigla, sem indicação do nome completo.