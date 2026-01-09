Ministra da Saúde diz que não pediu nem pedirá para sair do Governo

Agência Lusa , AM
Há 1h e 4min
Ministra da Saúde, Ana Paula Martins (LUSA)

Ana Paula Martins afirma que “naturalmente” sairá “quando o primeiro-ministro assim o decidir”

A ministra da Saúde, Ana Paula Martins, negou ter pedido a demissão e afirmou que só deixará o Governo por decisão do primeiro-ministro, após rumores reacendidos por três mortes esta semana por alegados atrasos no socorro.

O Expresso escreve que os rumores de que a ministra da Saúde teria apresentado a sua demissão ao chefe de Governo tinham voltado depois da notícia da primeira das três mortes que ocorreram, após esperas prolongadas pela chegada da emergência médica.

Em declarações ao Expresso, já depois de conhecido o segundo caso desta semana, Ana Paula Martins assegurou: “Não pedi nem pedirei para sair do Governo”.

Ana Paula Martins disse ainda que “naturalmente” sairá “quando o primeiro-ministro assim o decidir”.

No primeiro debate quinzenal do ano, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, em resposta aos apelos e críticas dos partidos da oposição, assim como de quase todos os candidatos presidenciais, para que demita a ministra, garantiu que Ana Paula Martins “vai continuar no Governo”.

“Os problemas da saúde não se resolvem com demissões nem com jogadas políticas e político-partidárias. Resolvem-se com convicção, com competência, com insistência, com resiliência, e é para isso que este Governo, este primeiro-ministro e a ministra da Saúde estão no Governo e vão continuar no Governo”, afirmou o chefe do executivo, no debate quinzenal na Assembleia da República.

Montenegro afirmou que o executivo que lidera está “a resolver os problemas estruturais da saúde, a reforçar os meios disponíveis, a tomar as medidas legislativas que conferem maior capacidade de gestão, a ter efetivamente ganhos na eficiência do sistema, que apesar das dificuldades, responde com mais rapidez que há um ano”.

O primeiro-ministro defendeu a necessidade de fazer “uma avaliação rigorosa e criteriosa” das ocorrências, ao contrário de um “discurso político mais tremendista e oportunista, que tira conclusões precipitadas”.

Temas: Ana Paula Martins Luís Montenegro Governo

Governo

Ministra da Saúde diz que não pediu nem pedirá para sair do Governo

Há 1h e 4min

Governo entrega candidatura de Mário Centeno à vice-presidência do BCE

Há 1h e 6min

Após três mortes por falta de socorro, Montenegro diz que o sistema de Saúde "responde com mais rapidez do que há um ano"

Ontem às 19:34

Primeiro-ministro garante que ministra da Saúde vai continuar no Governo

Ontem às 16:33
Mais Governo

Mais Lidas

Rússia sem reservas: perdas humanas e materiais na Ucrânia travam planos de expansão

Ontem às 11:52

Choque político: republicanos juntam-se aos democratas para impedirem Trump de voltar a usar força militar na Venezuela

Ontem às 18:04

Tracking poll, dia 4: Ventura ultrapassa Seguro e está à frente entre os cinco em empate técnico

Ontem às 19:32

PSP encontra empregada de Miguel Arruda vestida dos pés à cabeça com roupa furtada no aeroporto

Ontem às 20:29

Rússia arrecadou 7,2 mil milhões de euros com a venda de GNL à UE. Exportações aumentaram em 2025

Ontem às 12:15

Digi mantém preços, o resto encareceu: assinar novo contrato de telecomunicações ficou mais dispendioso em 2026

Ontem às 08:00

Tracking Poll, dia 3: Cotrim isola-se em terceiro num dia com três ultrapassagens

7 jan, 20:27

Se os EUA atacarem a Gronelândia a defesa terá de ser comandada por um... norte-americano

Ontem às 15:03

Corpo de Maycon Douglas encontrado em praia da Nazaré

7 jan, 15:27

Idosa morre na Quinta do Conde após espera por socorro. Bombeiros de Carcavelos, a 35 quilómetros de distância, demoraram 40 minutos a chegar

Ontem às 11:13

Tracking Poll, dia 2: Seguro lidera, Ventura sobe e Cotrim agarra Gouveia e Melo (mas eleitores acham que Mendes é que vai ganhar)

6 jan, 20:02
opinião
Alberto Veronesi

Um sistema educativo low-cost não atrai professores de primeira linha

Ontem às 14:39