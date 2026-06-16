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Está "de boa saúde": Portugal conseguiu finalmente contactar Ana Margarida, detida desde maio na Líbia

Agência Lusa , AG
Há 29 min
Paulo Rangel na ONU. (AP Photo/Richard Drew)
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Ativista participava num comboio humanitário quando foi detida ao tentar passar a fronteira para o Egito

As autoridades portuguesas conseguiram estar esta terça-feira pela primeira vez com a ativista detida na Líbia desde final de maio, acusada de manifestação, que se encontra bem de saúde, embora “em baixo”, disse o ministro dos Negócios Estrangeiros.

“Hoje mesmo [as autoridades consulares portuguesas] estiveram com a cidadã Ana Margarida e encontraram-na de boa saúde física. Obviamente que, do ponto de vista psicológico, é uma situação muito difícil porque ela continua detida a aguardar julgamento, algo que ainda pode demorar algumas semanas, por um suposto crime de manifestação”, revelou Paulo Rangel à imprensa, à margem de um encontro com o homólogo da Arábia Saudita, no Palácio das Necessidades.

A ativista portuguesa participava num comboio humanitário com destino à Faixa de Gaza e foi detida, juntamente com cidadãos de outras nacionalidades, quando tentava passar a fronteira da Líbia para o Egito.

O ministro dos Negócios Estrangeiros (MNE) adiantou que a situação da cidadã portuguesa tem preocupado o Governo “desde o início” e que o ministério tem acompanhado o assunto com contactos diários com a embaixada portuguesa em Tunes (Tunísia) - Portugal não tem embaixada na Líbia.

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“A situação do ponto de vista da saúde física é boa. Obviamente que, do ponto de vista anímico, uma pessoa que está nesta situação tão complexa, obviamente que tem de estar um pouco em baixo. Isso é compreensível”, referiu Paulo Rangel, adiantando que o Governo tem estado “sempre em contacto com a família”.

Segundo o chefe da diplomacia portuguesa, “toda a União Europeia está a fazer uma pressão grande para a libertação dos cidadãos”.

“É uma situação difícil, mas que até agora não teve consequências mais graves do que estas, que são só por si graves, mas a garantia de que [a portuguesa] está bem de saúde é para nós e para a família obviamente já algo que é importante”, sublinhou.

Rangel disse ter esperança de que “num prazo razoável” seja possível “ter boas notícias e que esta cidadã possa de novo reencontrar a sua família e sair de uma situação que é obviamente penosa”.

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