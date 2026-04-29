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Ana Abrunhosa pede desculpa a jornalista da agência Lusa por "momento infeliz"

Agência Lusa , MCC
Há 1h e 59min
Ana Abrunhosa (Lusa/António Pedro Santos)

Pedido de desculpas foi feito esta tarde durante uma sessão da Assembleia Municipal de Coimbra

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A presidente da Câmara Municipal de Coimbra, Ana Abrunhosa (PS), retratou-se esta quarta-feira publicamente das acusações que tinha feito ao jornalista da agência Lusa João Gaspar, admitindo que teve “um momento infeliz, que não se voltará a repetir”.

O pedido de desculpas da autarca socialista, eleita numa coligação PS/Livre/PAN, foi feito esta tarde durante uma sessão da Assembleia Municipal de Coimbra, numa altura em que se discutiam várias moções, entre elas uma do PSD a condenar o episódio que envolveu um jornalista da agência Lusa.

“Queria dizer-vos que tive a oportunidade de falar por telefone com a senhora diretora de informação da Lusa, Luísa Meireles, e pessoalmente com o jornalista João Gaspar, que aqui está presente e que não deixou de estar sempre presente. Tive oportunidade de me desculpar por um momento infeliz que tive e que não se voltará a repetir”, declarou Ana Abrunhosa.

Em causa está um incidente ocorrido numa reunião camarária, na sequência da publicação de uma notícia sobre a Casa do Cinema de Coimbra, na qual o jornalista da Lusa dava conta de que o espaço está em risco de perder a sua licença por o município não avançar com o plano de reabilitação acordado, referindo que questionou o executivo municipal, mas não obteve resposta.

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Ana Abrunhosa acusou o jornalista de ter cometido uma falha deontológica grave e de ter uma agenda política.

Além do pedido de desculpas à Lusa e ao jornalista João Gaspar, a autarca reiterou ainda o compromisso do executivo municipal com a liberdade de imprensa e com a transparência no relacionamento com os órgãos de comunicação social.

“Pautamos a nossa atuação pelo total respeito e colaboração com a comunicação social, reconhecendo o seu papel fundamental na sociedade”, disse.

Nesse sentido, Ana Abrunhosa reconheceu que “o papel dos jornalistas não é agradar aos políticos”, acrescentando que o município continuará a facultar toda a informação necessária ao exercício da atividade jornalística.

“Podem legitimamente questionar-se se foi um momento infeliz ou se é uma constante desta presidente. Creio que mereço o benefício da dúvida”, declarou.

Na sequência do pedido de desculpas de Ana Abrunhosa, o grupo municipal do PSD decidiu retirar da votação a moção que tinha apresentado a criticar o episódio e a exigir respeito institucional à liberdade de imprensa.

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A moção tinha sido subscrita também pelo Nós Cidadãos, CDS-PP, Iniciativa Liberal, Bloco de Esquerda e CDU.

Temas: Ana Abrunhosa Presidente da Câmara Municipal de Coimbra Autarca socialista PS Jornalista da Lusa

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