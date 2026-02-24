A tensa troca de palavras entre a presidente da Câmara de Coimbra e o ministro da Agricultura

Há 1h e 44min

José Manuel Fernandes foi confrontado por Ana Abrunhosa durante uma visita às obras de reparação em curso no Mondego

Foi tensa a visita de José Manuel Fernandes às regiões afetadas pelas tempestades e cheias das últimas semanas. O ministro da Agricultura tinha para esta terça-feira agendadas visitas às obras de reparação em curso no rio Lis, em Leiria, e no rio Mondego, em Coimbra, e foi nesta última que foi confrontado pela autarca local, Ana Abrunhosa.

Abaixo fica a transcrição do momento.

ANA ABRUNHOSA: O senhor veio para cá fazer conferência de imprensa? Acho que nos veio ouvir, senhor ministro

JOSÉ MANUEL FERNANDES: Eu estou a responder aqui às perguntas…

AA: Não, não, não. Há um dever institucional que o senhor tem de falar com os autarcas e com quem está…

JMF: Certo, mas eu...

AA: Se o senhor vem fazer uma conferência de imprensa, nós vamo-nos embora.

JMF: Oiça, senhora ministra…

AA: Peço desculpa.

JMF: Senhora ministra…

AA: Não, não, não.

JMF: Eu estou a responder as perguntas, não fiz nenhuma conferência.

AA: Eu sou autarca eleita pela gente de Coimbra. O senhor ou vem ouvir-nos ou vem fazer uma conferência de imprensa? Estão aqui os autarcas todos.

JMF: Eu estou a responder a perguntas, mas eu percebo...

AA: Não, mas acho que antes disso devia ter de conversar connosco, não era? É que até hoje o senhor não veio ao terreno. E se veio cá… desculpe, andou aereamente. Não, não. Não falou com a autarca. Não falou com a autarca.

JMF: Falei com vários.

AA: Desculpe, o senhor começou a falar com os jornalistas sem dizer uma palavra… aliás, nem esperou por mim.

JMF: Os jornalistas merecem respeito também.

AA: Ai, mais do que os eleitos?

JMF: Todos merecem respeito.

AA: Ó, ó, ó.

JMF: E os eleitos… eu estive a falar… Eu fui presidente de câmara, eu sei o que é um presente-câmara e o respeito que merece. Agora, eu vim visitar um espaço…

AA: Então e era por esperar cinco minutos para falar com os autarcas que os jornalistas se iam embora?