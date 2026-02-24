A tensa troca de palavras entre a presidente da Câmara de Coimbra e o ministro da Agricultura

José Manuel Fernandes foi confrontado por Ana Abrunhosa durante uma visita às obras de reparação em curso no Mondego
Foi tensa a visita de José Manuel Fernandes às regiões afetadas pelas tempestades e cheias das últimas semanas. O ministro da Agricultura tinha para esta terça-feira agendadas visitas às obras de reparação em curso no rio Lis, em Leiria, e no rio Mondego, em Coimbra, e foi nesta última que foi confrontado pela autarca local, Ana Abrunhosa.
Abaixo fica a transcrição do momento.
ANA ABRUNHOSA: O senhor veio para cá fazer conferência de imprensa? Acho que nos veio ouvir, senhor ministro
JOSÉ MANUEL FERNANDES: Eu estou a responder aqui às perguntas…
AA: Não, não, não. Há um dever institucional que o senhor tem de falar com os autarcas e com quem está…
JMF: Certo, mas eu...
AA: Se o senhor vem fazer uma conferência de imprensa, nós vamo-nos embora.
JMF: Oiça, senhora ministra…
AA: Peço desculpa.
JMF: Senhora ministra…
AA: Não, não, não.
JMF: Eu estou a responder as perguntas, não fiz nenhuma conferência.
AA: Eu sou autarca eleita pela gente de Coimbra. O senhor ou vem ouvir-nos ou vem fazer uma conferência de imprensa? Estão aqui os autarcas todos.
JMF: Eu estou a responder a perguntas, mas eu percebo...
AA: Não, mas acho que antes disso devia ter de conversar connosco, não era? É que até hoje o senhor não veio ao terreno. E se veio cá… desculpe, andou aereamente. Não, não. Não falou com a autarca. Não falou com a autarca.
JMF: Falei com vários.
AA: Desculpe, o senhor começou a falar com os jornalistas sem dizer uma palavra… aliás, nem esperou por mim.
JMF: Os jornalistas merecem respeito também.
AA: Ai, mais do que os eleitos?
JMF: Todos merecem respeito.
AA: Ó, ó, ó.
JMF: E os eleitos… eu estive a falar… Eu fui presidente de câmara, eu sei o que é um presente-câmara e o respeito que merece. Agora, eu vim visitar um espaço…
AA: Então e era por esperar cinco minutos para falar com os autarcas que os jornalistas se iam embora?