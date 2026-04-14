Comissão da Carteira defende jornalista da Lusa e rejeita acusações de agenda política

Há 1h e 3min

CCPJ diz não ter “dúvidas de que o exercício do jornalismo não é uma concessão do poder político, mas um pilar fundamental do Estado de Direito”

A Comissão da Carteira Profissional de Jornalista (CCPJ) afirma que “escrutínio não deve ser interpretado como uma ‘agenda política’” após as acusações feitas pela presidente da Câmara de Coimbra, Ana Abrunhosa, a um jornalista da Lusa.

“Este escrutínio não deve ser interpretado como uma ‘agenda política’, mas sim como o cumprimento do direito dos cidadãos a serem informados sobre a gestão da coisa pública”, lê-se no comunicado.

A CCPJ defendeu ainda que “a ausência de resposta por parte de instituições públicas a questões legítimas não pode ser usada, a posteriori, como fundamento para ataques à honra ou ao profissionalismo de quem apenas cumpre o seu dever de informar”.

O organismo que certifica os jornalistas para a sua atividade afirmou também não ter “dúvidas de que o exercício do jornalismo não é uma concessão do poder político, mas um pilar fundamental do Estado de Direito”.

“Imputar ‘falhas deontológicas’ ou retirar ‘confiança’ a um jornalista por este reportar factos incómodos constitui uma pressão inaceitável que visa limitar a sua liberdade enquanto profissional”, lê-se em comunicado.

Nesta linha a CCPJ recordou que “o prestígio das instituições democráticas depende também do respeito que os seus eleitos demonstram pelo papel da comunicação social livre e independente”.

Em causa está um incidente ocorrido na última reunião camarária, na sequência da publicação de uma notícia sobre a Casa do Cinema de Coimbra, na qual o jornalista da Lusa João Gaspar dava conta de que o espaço está em risco de perder a sua licença por o município não avançar com o plano de reabilitação acordado, referindo que questionou o executivo municipal, mas não obteve resposta.

Ana Abrunhosa acusou o jornalista de ter cometido uma falha deontológica grave e de ter uma agenda política.

O Conselho de Administração da Lusa reuniu-se em Coimbra com o autor da notícia e com o delegado regional da Lusa, na presença da diretora de informação da agência, para manifestar “solidariedade e confiança” no trabalho “de independência e rigor” do jornalista.