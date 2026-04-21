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Maus-tratos nas prisões e restrições a protestos pacíficos persistem em Portugal

Agência Lusa , AM
Há 58 min
Prisão

Além de apontar a sobrerrepresentação de cidadãos estrangeiros em casos de maus-tratos, a Amnistia Internacional volta a referir o caso de Odair Moniz

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Os maus-tratos nas prisões, as restrições ilegais a manifestações pacíficas e o acesso inadequado ao aborto continuam a verificar-se em Portugal, assinala a Amnistia Internacional (AI) no seu relatório anual sobre Direitos Humanos divulgado esta terça-feira.

A AI destaca na análise sobre Portugal que “o Ministério Público instaurou processos por alegados homicídios ilegais de pessoas vítimas de discriminação racial por parte da polícia”, que a violência de género se manteve elevada e que, “segundo relatos, os crimes de ódio registaram um aumento”.

O último ponto referido é sobre “transferências irresponsáveis de armas”, considerando a Amnistia que a escala na Base Aérea das Lajes, nos Açores, de três caças F-35 vendidos a Israel pelos Estados Unidos, autorizada e reconhecida pelo Governo, “facilitou a transferência de armas para Israel, violando as obrigações de Portugal ao abrigo do Tratado sobre o Comércio de Armas e do direito internacional humanitário”.

No estudo “A situação dos Direitos Humanos no Mundo 2025-26”, tal como no anterior, a AI destaca a questão dos maus-tratos nas prisões, referindo um relatório do Provedor de Justiça de julho de 2025 com “provas de maus-tratos em três das dez prisões visitadas durante 2024”.

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Indica também que o Ministério Público investigou “alegações de que, em maio, duas pessoas detidas nos Açores tinham sido vítimas de maus-tratos”, lembrando que, “em outubro, o Comité Europeu para a Prevenção da Tortura manifestou preocupação com as falhas sistémicas persistentes nas investigações criminais de alegações de tortura”.

Além de apontar a sobrerrepresentação de cidadãos estrangeiros em casos de maus-tratos, a organização de defesa dos direitos humanos volta a referir o caso de Odair Moniz - morto a tiro por um polícia, em outubro de 2024, depois de ter tentado fugir e resistido a detenção na sequência de uma infração rodoviária -, dando conta do início do julgamento do agente e da abertura de uma segunda investigação contra dois outros agentes por falso testemunho.

Em relação ao uso excessivo da força é referido ainda o caso da acusação de dois agentes da polícia, em julho de 2025, por “rapto agravado” e “homicídio agravado”, na sequência de um ataque em março de 2024 contra dois imigrantes marroquinos em Olhão, na região do Algarve.

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“Ambas as vítimas estavam algemadas no momento da agressão. Uma delas morreu em consequência dos ferimentos. Os agentes da polícia foram suspensos enquanto aguardavam julgamento”, acrescenta a Amnistia.

O relatório assinala, por outro lado, que o Governo “não tomou medidas para rever a legislação, com décadas de existência, que regula a liberdade de reunião pacífica, a qual violava as normas internacionais”, indicando que “ativistas relataram terem sido acusados por não cumprirem os requisitos de notificação obrigatória antes da realização de manifestações” e que um deles foi condenado a pagar uma multa de 300 euros por “desobediência qualificada” dado não ter notificado as autoridades sobre um protesto pacífico.

Quanto à questão da interrupção voluntária da gravidez (IVG), a AI refere que o acesso “continuou a ser desigual em todo o país”, com um “grande número de profissionais de saúde” a recusar-se a realizá-la por motivos de consciência, sendo as restrições maiores nos Açores e no Alentejo.

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Nota também que o Grupo de Peritos do Conselho da Europa para a Ação contra a Violência contra as Mulheres e a Violência Doméstica (GREVIO) identificou em maio “uma série de obstáculos à proteção das vítimas”, entre os quais as “sanções brandas” e as “ordens de afastamento ineficazes”.

O relatório anual da AI indica ainda que, entre 2019 e 2024, “apenas 19 das 1.020 investigações sobre alegados crimes de ódio” levaram a acusações, segundo dados da Procuradoria-Geral da República.

E refere que, “em junho, a Comissão Europeia contra o Racismo e a Intolerância (ECRI) manifestou preocupação com as lacunas no quadro jurídico de combate aos crimes de ódio e com a insuficiência de processos judiciais, o que conduzia a uma perceção de impunidade”.

O despejo à força de famílias na sequência de demolições e os receios de que medidas do governo para combater a escassez de habitação a preços acessíveis pudessem provocar aumentos de renda são igualmente referidos na análise sobre a situação dos direitos humanos em Portugal.

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A nível mundial, avaliando o relatório a situação dos direitos humanos em 144 países, a Amnistia Internacional considera que 2025 “foi marcado por ataques predatórios ao multilateralismo, ao direito internacional e à sociedade civil” e que “a alternativa que se apresenta é uma ordem mundial racista, patriarcal, desigual e anti-direitos”, referindo o trabalho de “manifestantes, ativistas e organismos globais” para contrariar tal movimento.

Temas: Amnistia Internacional Odair Moniz Portugal Prisões
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