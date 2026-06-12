Hospitais, centros de saúde, escolas, quartéis: há 1.397 imóveis públicos com amianto

Há 1h e 7min

REVISTA DE IMPRENSA | O IPO do Porto é um dos 96 edifícios do Ministério da Saúde que contêm material cancerígeno

Há 1397 imóveis públicos com amianto, segundo a mais recente lista publicada pela Estamo, a empresa gestora de imóveis do Estado.

Do inventário, citado pelo Jornal de Notícias, fazem parte hospitais, centros de saúde, quartéis da PSP e da GNR, escolas e até um dos maiores institutos de oncologia do país.

O IPO do Porto, onde passam cerca de 56 mil doentes por ano, é um dos 96 edifícios do Ministério da Saúde que contêm material cancerígeno.

Ao JN, o conselho de administração do IPO do Porto confirma a presença de amianto no Edifício C, que funciona como armazém e para serviços de apoio não clínicos, encontrando-se separado do núcleo central do instituto oncológico. O problema é monitorizado pelo IPO, garante a instituição, afastando qualquer tipo de risco para os trabalhadores e doentes.