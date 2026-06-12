Sete feridos em explosão num ginásio em Amesterdão

CNN Portugal , MJC
Há 39 min
Explosão em ginásio em Amesterdão (EPA)
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A explosão foi reportada aos serviços de emergência pouco depois da meia-noite. O incêndio só foi dominado na madrugada desta sexta-feira

Sete pessoas ficaram feridas, uma das quais em estado grave, após uma explosão e um grande incêndio, na última noite, num ginásio junto a um edifício residencial na zona oeste de Amesterdão, nos Países Baixos. Outras 400 pessoas que vivem no complexo foram retiradas, informaram as autoridades locais.

O ginásio funciona 24 horas por dia. Ainda não se sabe quantas pessoas estavam no ginásio no momento da explosão, e, segundos os meios de comunicação locais, as autoridades afirmam que o número de feridos pode aumentar. Cães farejadores foram utilizados já esta manhã para procurar outras vítimas.

A explosão foi reportada aos serviços de emergência pouco depois da meia-noite. O incêndio só foi dominado na madrugada desta sexta-feira.

A causa da explosão ainda não foi determinada, mas a polícia, os bombeiros e especialistas em explosivos estão envolvidos na investigação. Fotos divulgadas pelos meios de comunicação locais mostram enormes buracos na estrutura de tijolos do complexo desportivo.

"Não estamos a descartar nenhuma hipótese neste momento", disse um porta-voz do órgão de segurança local. “O foco neste momento é ajudar os afetados.”

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Os moradores próximos do complexo foram aconselhados a manter as janelas fechadas devido ao fumo.

 

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