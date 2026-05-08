Assistente de bordo da KLM testa negativo a hantavírus

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O surto de hantavírus no navio cruzeiro MV Hondius já causou três mortes e há vários casos suspeitos

A Organização Mundial da Saúde confirmou esta sexta-feira que a assistente de bordo da KLM internada em Amesterdão por suspeita de infeção por hantavírus testou negativo, avança a Reuters.

A mulher tinha sido hospitalizada na quinta-feira depois de apresentar sinais compatíveis com uma possível infeção. Segundo as autoridades, a funcionária da companhia aérea neerlandesa tinha estado em contacto com uma mulher que morreu infetada com hantavírus em Joanesburgo, na África do Sul.

O caso surgiu no contexto da monitorização sanitária relacionada com o surto associado ao navio de cruzeiro “Hondius”, onde vários passageiros foram sinalizados com suspeitas de infeção.

O surto de hantavírus no navio cruzeiro MV Hondius já causou três mortes e há vários casos suspeitos, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), que considera baixo o risco para a população mundial.

A empresa proprietária do navio e organizadora do cruzeiro, a Oceanwide Expeditions, informou na quinta-feira que "não existem indivíduos sintomáticos a bordo" do Hondius, que partiu ao final da tarde de quarta-feira de Cabo Verde em direção às Ilhas Canárias, especificamente para o porto de Granadilla, em Tenerife, viagem com a previsão de demorar entre três e quatro dias.

Os hantavírus são vírus zoonóticos, caracterizados por infetar roedores, e diferentes espécies circulam na Europa, na Ásia e no continente americano. Apenas algumas das espécies estão associadas a infeção humana, caso em que podem causar doença grave.

Não existe vacina nem tratamento específico para este vírus, cuja estirpe dos Andes, detetada em passageiros do cruzeiro infetados, é a única em que se conhecem casos de transmissão entre humanos.

O cruzeiro onde foram registados os casos e, até agora, três mortes zarpou de Ushuaia, na Patagónia, a 01 de abril, para uma viagem através do oceano Atlântico, e os investigadores querem determinar se o contágio aconteceu em terra (na Argentina, no Chile ou no Uruguai), através de roedores, ou já a bordo do navio.