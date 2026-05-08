Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Assistente de bordo da KLM testa negativo a hantavírus

CNN Portugal , AM
Há 1h e 47min
MV Hondius ancorado ao largo da Praia, em Cabo Verde, em 4 de maio de 2026 (AP Photo/Arilson Almeida)

O surto de hantavírus no navio cruzeiro MV Hondius já causou três mortes e há vários casos suspeitos

A Organização Mundial da Saúde confirmou esta sexta-feira que a assistente de bordo da KLM internada em Amesterdão por suspeita de infeção por hantavírus testou negativo, avança a Reuters.

A mulher tinha sido hospitalizada na quinta-feira depois de apresentar sinais compatíveis com uma possível infeção. Segundo as autoridades, a funcionária da companhia aérea neerlandesa tinha estado em contacto com uma mulher que morreu infetada com hantavírus em Joanesburgo, na África do Sul.

O caso surgiu no contexto da monitorização sanitária relacionada com o surto associado ao navio de cruzeiro “Hondius”, onde vários passageiros foram sinalizados com suspeitas de infeção.

O surto de hantavírus no navio cruzeiro MV Hondius já causou três mortes e há vários casos suspeitos, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), que considera baixo o risco para a população mundial.

A empresa proprietária do navio e organizadora do cruzeiro, a Oceanwide Expeditions, informou na quinta-feira que "não existem indivíduos sintomáticos a bordo" do Hondius, que partiu ao final da tarde de quarta-feira de Cabo Verde em direção às Ilhas Canárias, especificamente para o porto de Granadilla, em Tenerife, viagem com a previsão de demorar entre três e quatro dias.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Os hantavírus são vírus zoonóticos, caracterizados por infetar roedores, e diferentes espécies circulam na Europa, na Ásia e no continente americano. Apenas algumas das espécies estão associadas a infeção humana, caso em que podem causar doença grave.

Não existe vacina nem tratamento específico para este vírus, cuja estirpe dos Andes, detetada em passageiros do cruzeiro infetados, é a única em que se conhecem casos de transmissão entre humanos.

O cruzeiro onde foram registados os casos e, até agora, três mortes zarpou de Ushuaia, na Patagónia, a 01 de abril, para uma viagem através do oceano Atlântico, e os investigadores querem determinar se o contágio aconteceu em terra (na Argentina, no Chile ou no Uruguai), através de roedores, ou já a bordo do navio.

Temas: Amesterdão Organização Mundial da Saúde
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Europa

Vários reféns durante assalto a banco na Alemanha

Há 2 min

Reino Unido confirma terceiro caso suspeito de hantavírus num cidadão britânico

Há 1h e 32min

UCRÂNIA • AO MINUTO | Rússia anuncia avanço da linha da frente na Ucrânia. Kryva Luka caiu sob controlo das forças russas

Há 1h e 41min

Assistente de bordo da KLM testa negativo a hantavírus

Há 1h e 47min
Mais Europa

Mais Lidas

Hantavírus: o que é a doença rara que está a provocar o pânico num cruzeiro em pleno Atlântico

4 mai, 09:03

Como um dos países mais afetados pela guerra utilizou uma tática do Irão para conseguir uma pequena vitória

Ontem às 14:25

Princesa de Gales viaja até Itália na primeira deslocação oficial ao estrangeiro desde o tratamento ao cancro

6 mai, 13:08

O que ganham os trabalhadores com as alterações laborais? Pouco ou nada. As empresas ganham mais? "Não há dúvida nenhuma"

Ontem às 08:00

Rheinmetall quer começar a produzir mísseis de cruzeiro já este ano

Ontem às 13:26

Assistente de bordo da KLM internada em Amesterdão com suspeita de infeção por hantavírus após contacto com doente

Ontem às 09:16

"O petróleo está literalmente a cair do céu": cidade russa teme desastre ambiental após ataques de drones ucranianos a refinaria

30 abr, 21:14

Um dos militares feridos no salto de paraquedas em Tancos está em morte cerebral

Ontem às 06:54

Hantavírus. Paciente transportado por avião das Canárias para os Países Baixos

Ontem às 09:04

Arábia Saudita travou plano militar de Trump no Golfo e forçou os EUA a recuarem com o "Project Freedom"

Ontem às 11:02

Declarado óbito do militar que estava em morte cerebral após queda durante salto de paraquedas em Tancos

Ontem às 13:08

Célula criminosa apanhada pela PJ na Margem Sul: nove detidos; droga, armas, carros e dinheiro apreendidos

6 mai, 10:26