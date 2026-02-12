China atribui caso Nexperia a “interferência administrativa indevida” dos Países Baixos

Há 1h e 43min

Reação de Pequim surge na sequência da decisão da Secção de Comércio do Tribunal de Recurso de Amesterdão

A China atribuiu esta quinta-feira o caso da fabricante de ‘chips’ Nexperia a uma “interferência administrativa indevida” por parte dos Países Baixos, reagindo à decisão de um tribunal do país europeu de abrir uma investigação formal à gestão da empresa.

Em conferência de imprensa, o porta-voz do ministério dos Negócios Estrangeiros Lin Jian afirmou que a parte neerlandesa deveria “criar condições favoráveis” para que a empresa resolva as suas disputas internas “o mais rapidamente possível” e contribua para “a estabilidade e o funcionamento regular da cadeia global de fornecimento de semicondutores”.

Lin acrescentou que a China “continuará a apoiar as empresas chinesas na defesa dos seus direitos e interesses legítimos”.

A reação de Pequim surge na sequência da decisão da Secção de Comércio do Tribunal de Recurso de Amesterdão, que na quarta-feira ordenou a abertura de uma investigação à política e gestão interna da Nexperia.

O tribunal considerou existirem “motivos fundados” para questionar a administração da empresa, mantendo assim as medidas cautelares decretadas em outubro de 2025, incluindo a suspensão temporária do presidente executivo, Zhang Xuezheng.

A decisão inclui ainda a manutenção de um administrador independente à frente da Nexperia durante o processo e a transferência temporária dos direitos de voto do acionista maioritário, o grupo chinês Wingtech, para um gestor nomeado pela própria Secção de Comércio.

O caso insere-se num contexto de crescentes tensões entre Pequim e Haia em matérias tecnológicas e de segurança económica, após o Governo dos Países Baixos ter intervencionado na empresa durante o verão de 2025, alegando dúvidas quanto à sua gestão – um episódio que gerou fricções diplomáticas e perturbações no fornecimento internacional de semicondutores.