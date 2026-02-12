China atribui caso Nexperia a “interferência administrativa indevida” dos Países Baixos

Agência Lusa , AM
Há 1h e 43min
Nexperia (AP)

Reação de Pequim surge na sequência da decisão da Secção de Comércio do Tribunal de Recurso de Amesterdão

A China atribuiu esta quinta-feira o caso da fabricante de ‘chips’ Nexperia a uma “interferência administrativa indevida” por parte dos Países Baixos, reagindo à decisão de um tribunal do país europeu de abrir uma investigação formal à gestão da empresa.

Em conferência de imprensa, o porta-voz do ministério dos Negócios Estrangeiros Lin Jian afirmou que a parte neerlandesa deveria “criar condições favoráveis” para que a empresa resolva as suas disputas internas “o mais rapidamente possível” e contribua para “a estabilidade e o funcionamento regular da cadeia global de fornecimento de semicondutores”.

Lin acrescentou que a China “continuará a apoiar as empresas chinesas na defesa dos seus direitos e interesses legítimos”.

A reação de Pequim surge na sequência da decisão da Secção de Comércio do Tribunal de Recurso de Amesterdão, que na quarta-feira ordenou a abertura de uma investigação à política e gestão interna da Nexperia.

O tribunal considerou existirem “motivos fundados” para questionar a administração da empresa, mantendo assim as medidas cautelares decretadas em outubro de 2025, incluindo a suspensão temporária do presidente executivo, Zhang Xuezheng.

A decisão inclui ainda a manutenção de um administrador independente à frente da Nexperia durante o processo e a transferência temporária dos direitos de voto do acionista maioritário, o grupo chinês Wingtech, para um gestor nomeado pela própria Secção de Comércio.

O caso insere-se num contexto de crescentes tensões entre Pequim e Haia em matérias tecnológicas e de segurança económica, após o Governo dos Países Baixos ter intervencionado na empresa durante o verão de 2025, alegando dúvidas quanto à sua gestão – um episódio que gerou fricções diplomáticas e perturbações no fornecimento internacional de semicondutores.

Temas: Amesterdão Nexperia Países Baixos China

Ásia

China atribui caso Nexperia a “interferência administrativa indevida” dos Países Baixos

Há 1h e 43min

Presidente de Taiwan quer reforçar cooperação militar com a Europa

Há 3h e 24min

Partido de Sanae Takaichi obtém dois terços do Parlamento do Japão

10 fev, 06:45

Primeira-ministra do Japão conquista maioria histórica em eleições antecipadas

9 fev, 09:08
Mais Ásia

Mais Lidas

Dique colapsa no rio Mondego perto da A1

Ontem às 18:10

Novo "sistema frontal" coloca Portugal sob aviso amarelo devido a chuva forte e ventos até 80 km/h

Ontem às 23:29
opinião
Rui Santos

A Mensagem de Rui Santos para a "Dona Vergonha", com "cc" para AVB: "Não tens nenhuma noção do que é competir limpo, pois não?"

Ontem às 11:56

Onde vai chover, quais as zonas mais afetadas e quando chega o "alívio": é isto que ainda falta do "rio atmosférico"

Ontem às 13:06

Nevoeiro em Portugal está a ser provocado por uma massa de ar tropical que até pode ajudar no Mondego

Ontem às 10:44

Quem jogou no Estádio do Dragão confirma: capas de jornais estavam no balneário visitante antes do Clássico com o Sporting

Ontem às 10:12

Morreu o ator James Van Der Beek, tinha 48 anos

Ontem às 20:00

Resultados Presidenciais 2026 em tempo real

17 jan, 16:55

"O risco existe e vai-se agravar com as chuvas que vamos ter esta noite": municípios de Soure e Montemor-o-Velho retiram centenas de pessoas de casa

10 fev, 23:28

Ruiu parte da A1 em Coimbra onde rebentou o dique

Ontem às 23:48

Portugal atingido agora por um "rio atmosférico" - que traz chuva que "tem de durar pelo menos uma semana consecutiva"

10 fev, 09:55

Suspensa circulação de Alfa Pendular e Intercidades na Linha do Norte

Ontem às 17:21