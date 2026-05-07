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Hantavírus. Pacientes transportados por avião das Canárias para os Países Baixos

Agência Lusa , AM
Há 42 min
Hantavírus no navio MV Hondius (Misper Apawu/AP)

A escala dos doentes nas Canárias não estava originalmente prevista

Os dois pacientes que apresentavam sintomas de infeção por hantavírus e que estavam num avião comercial na Gran Canária desde quarta-feira foram transferidos para Amesterdão numa aeronave adaptada para transporte médico, disse à Lusa fonte oficial espanhola.

De acordo com a mesma fonte, o avião comercial que permaneceu na ilha espanhola da Gran Canária partiu posteriormente "sem passageiros ou doentes a bordo", transportando apenas a tripulação, tendo efetuado uma escala técnica em Valência para reabastecimento antes de seguir para Roterdão, Países Baixos.

"A operação está a ser realizada em conformidade com os protocolos de saúde e segurança estabelecidos, em coordenação com as autoridades competentes e a companhia aérea responsável pela transferência", disse ainda a fonte governamental espanhola.

Os dois doentes tinham sido retirados do navio de cruzeiro MV Hondius apresentando sintomas de infeção por hantavírus.

A escala dos doentes nas Canárias não estava originalmente prevista.

O plano de voo era viajar da Cidade da Praia, Cabo Verde, para Amesterdão, com escala para reabastecimento em Marraquexe, Marrocos.

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No entanto, na tarde da quarta-feira, a aeronave foi desviada para Gran Canária porque Marrocos não autorizou a aterragem.

À chegada à Gran Canária, a tripulação reportou uma falha elétrica no sistema de suporte de vida de um dos pacientes, que exigiu reparações e atrasou a partida durante várias horas.

A Delegação do Governo nas Canárias esclareceu na quarta-feira que toda a operação foi autorizada sob a condição de que ninguém embarcasse ou desembarcasse da aeronave enquanto o aparelho permanecesse na pista.

O Governo das Canárias ofereceu-se para criar uma área de isolamento sanitário para que a aeronave pudesse retomar o plano de voo, mas o Ministério da Saúde de Espanha não aceitou a solução.

Por fim, a tripulação e os dois doentes tiveram de aguardar a chegada da aeronave médica vinda do norte da Europa para realizar a transferência nas condições de segurança necessárias.

Entretanto, o navio de cruzeiro holandês MV Hondius continua a viagem para as Canárias com 144 pessoas a bordo, depois de ter zarpado de Cabo Verde, na quarta-feira.

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O Governo da Praia tinha anteriormente negado ao navio a permissão para atracar.

A chegada do navio está prevista para o fim de semana a Granadilla de Abona, no sul de Tenerife, Canárias.

O horário de chegada divulgado no plano de navegação indica a atracarem para o princípio da tarde de domingo.

Segundo a Ordem dos Farmacêuticos, os hantavírus são vírus zoonóticos, caracterizados por infetar roedores, e diferentes espécies circulam na Europa, na Ásia e no continente americano.

Embora tenham sido identificadas numerosas espécies de hantavírus, apenas algumas estão associadas a infeção humana, nos quais podem causar doença grave, cujas manifestações clínicas dependem do tipo de vírus, que difere entre zonas geográficas.

Temas: Amesterdão Gran Canária Hantavírus Pacientes
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