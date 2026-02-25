Perfuração de bala detetada em avião que fez ligação entre a Colômbia e os EUA

Agência Lusa , AM
Há 44 min
Avião da American Airlines

A aeronave foi imediatamente retirada de serviço para inspeções e reparações adicionais estando em curso uma investigação

Uma perfuração supostamente causada pelo impacto de uma bala foi descoberta na fuselagem de um avião da American Airlines que fez a ligação entre Medellín, na Colômbia, e Miami, Estados Unidos. 

De acordo os meios de comunicação norte-americanos de Miami, Estado norte-americano da Florida, a companhia aérea indicou hoje que as equipas técnicas detetaram uma perfuração no exterior da aeronave durante uma inspeção de rotina após o regresso a Miami.

A aeronave foi imediatamente retirada de serviço para inspeções e reparações adicionais estando em curso uma investigação, adiantou a American Airlines à estação de televisão ABC News. 

Segundo a companhia, as autoridades policiais norte-americanas vão colaborar na investigação.

A perfuração foi encontrada na asa direita do avião não se tendo registado feridos nem perturbações técnicas durante o voo.

Segundo dados do portal  specializado Flightradar24, o Boeing 737 MAX 8 fez a viagem de Miami para Medellín no domingo e, depois, de Medellín para Miami na manhã de segunda-feira.

Na noite de segunda-feira, a aeronave partiu sem passageiros para Dallas, Estado do Texas, onde se situa a sede da American Airlines, para reparações completas.

Em novembro de 2024, os Estados Unidos proibiram todos os voos civis para o Haiti durante um mês depois de três aeronaves terem sido atingidas por disparos de armas de fogo.

Perfuração de bala detetada em avião que fez ligação entre a Colômbia e os EUA

