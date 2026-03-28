Do nada, a paixão de infância enviou-lhe uma mensagem. A vida nunca mais foi a mesma

Há 1h e 8min

Amelie Malmfält abriu a mensagem no trabalho. Quando viu o nome de Kris Brock, a sua cara abriu-se num enorme sorriso. Não podia acreditar.

Era uma nota simples - ele tinha-se cruzado com os pais dela no aeroporto, explica. Kris queria saber como é que ela estava. Já lá ia algum tempo... Ainda a sorrir, Amelie começou imediatamente a compor uma resposta na sua cabeça.

"A minha colega à minha frente disse-me: "Recebeste boas notícias ou algo do género? "Eu disse: 'Oh, sim... mais ou menos'". A colega pareceu intrigada, por isso Amelie continuou.

"Este rapaz, que conheci quando tinha oito anos... e que depois estivemos juntos quando eu tinha 18 anos... contactou-me para dizer que tinha encontrado os meus pais no aeroporto", disse.

"Espera, quem é este tipo?", perguntou a colega, confusa. "Esta é a pessoa com quem vou casar um dia", respondeu Amelie, ainda a sorrir.

A colega de Amelie levantou uma sobrancelha. Ficou surpreendida. Ela sabia que a Amelie andava com outra pessoa. Também Amelie ficou surpreendida com as suas palavras.

Mas, depois, voltou a repetir o que tinha acabado de dizer. "Não, é com este que vou casar de certeza", repetiu, enquanto a sua mente vagueava de volta para onde tudo começou.

Paixão de infância

Amelie e Kris, namorados de infância, começou em 1987. Os pais de Amelie eram suecos e, em criança, ela frequentou uma escola primária sueca em Londres.

Era uma instituição minúscula, com apenas 10 crianças na sua turma. "Por isso, tínhamos de nos dar bem com toda a gente, o que era bom", conta Amelie à CNN Travel.

"Havia uma divisão equilibrada entre rapazes e raparigas, e nós os 10 passámos o tempo todo juntos e divertimo-nos imenso." Kris entrou para a escola no ano em que Amelie tinha oito anos.

Desde o momento em que ele entrou na sala de aula pela primeira vez, Amelie ficou fascinada. "Lembro-me de um rapaz sueco muito exótico, que tinha vivido na Austrália, ter chegado um dia com uma camisola amarela brilhante que dizia 'Sydney'", recorda.

"Rapidamente se tornou parte de um grupo de amizade." Para Kris, entrar numa nova escola era um pouco assustador, mesmo que estivesse habituado a novos começos.

"Tinha-me mudado muito- para a Ásia, Hong Kong e Sydney, e depois vim para o Reino Unido, para a escola sueca", conta agora à CNN Travel.

"Estava um pouco nervoso por entrar para uma nova escola quando se tem oito anos". Mas quando Kris conheceu Amelie, o seu nervosismo transformou-se rapidamente em excitação.

Foi amor à primeira vista - mais ou menos, pelo menos. "Tínhamos apenas oito anos, mas lembro-me que a Amelie foi a primeira pessoa em quem pensei: 'Uau'. Sabes, o que sentes quando tens oito anos. Foi muito inocente".

Numa hora de almoço, os miúdos estavam a brincar ao jogo da apanhada no recreio.

O Kris era "aquilo" e andava atrás dos outros miúdos, tentando tocar-lhes no ombro e marcá-los. "Achei que era muito inteligente entrar a correr na sala de aula e depois fechei a porta, que era uma grande porta de vidro, mas também a tranquei, coisa que o Kris não se apercebeu", recorda Amelie.

Kris correu atrás de Amelie para a apanhar e tentou abrir a porta. "Mas a porta estava trancada, por isso ele voou através da janela de vidro, bateu na porta de vidro e voou através dela", conta Amelie.

Para além de alguns arranhões, Kris ficou ileso. Mas Amelie ficou impressionada com o seu empenho no jogo. E, no dia seguinte, havia um pequeno bilhete na minha secretária a dizer: "Queres ser a minha namorada? Assinale sim ou não". E eu pensei: "Ele voou através de uma porta de vidro. Acho que devo dizer que sim".

No seu primeiro encontro, os miúdos de oito anos foram ao cinema ver o relançamento de "Herbie vai a Monte Carlo".

"O meu pai estava sentado umas filas atrás de nós, por isso não estávamos sozinhos no cinema", diz Kris. Lembra-se de adorar o filme, protagonizado pelo Volkswagen Carocha, e de ver a Amelie a rir-se das piadas.

A Amelie também se divertiu muito. "A minha mãe conduzia um Carocha cor-de-rosa. Acho que foi por isso que o Kris escolheu o filme- ele sabia que eu ia gostar, porque eu gostava de Beetles", recorda.

"Só me lembro de ser muito divertido. Era tão inocente, como é quando se tem oito anos de idade. Mas eu sabia mesmo que tinha uma paixoneta".

Depois disso, o pai de Kris levou os dois a um McDonald's. Foi o dia perfeito para os miúdos.

No nono aniversário de Kris, em 1987, as crianças rabiscaram e desenharam num lençol. Amelie é vista na parte superior central com o colarinho branco e Kris é o segundo a contar da direita com a camisa de xadrez. Cortesia de Kris e Amelie Brock

Pouco tempo depois, Amelie foi ao nono aniversário de Kris, juntamente com todas as outras crianças da turma.

Uma das atividades consistia em os participantes desenharem num lençol com marcadores permanentes. Escreviam os seus nomes, faziam desenhos, rabiscos.

A mãe de Kris achou que o lençol seria uma boa recordação para Kris, porque, nessa altura, a família Brock estava prestes a deixar Londres para ir para a Suíça.

É normal que os alunos de escolas internacionais vão e vêm, mas Kris e Amelie ficaram destroçados com a ideia de seguirem caminhos diferentes.

"Lembro-me de ficar muito triste quando o Kris se ia embora", diz Amelie. "É muito importante quando se tem nove anos e a nossa paixão se muda.

Nessa idade, também não se está necessariamente na fase de escrever muitas cartas ou de manter tantos contatos. E os nossos pais não estavam socialmente no mesmo grupo, por isso também não iam manter-se em contacto".

No entanto, mesmo em criança, Amelie estava convencida de que aquele não era o fim. Ela pensou que, apesar dos obstáculos, provavelmente casar-se-iam um dia.

Praticou a assinatura, imaginando ser "Amelie Brock". Na sua nova casa na Suíça, Kris, com saudades de casa, dormia no lençol que tinha decorado com os seus amigos no seu nono aniversário.

"Sempre quis que o desenho da Amelie estivesse onde estava a minha cabeça", diz.

A decisão conduziu-os a um amor duradouro

Um reencontro de adolescentes O tempo passou, Amelie e Kris cresceram, tornaram-se adolescentes, ocupados com novos amigos e novas paixões, mas ainda a pensar com carinho um no outro de vez em quando.

Amelie manteve-se próxima da sua melhor amiga de infância, que também tinha uma paixoneta por um dos rapazes da turma da Escola Sueca.

"Nós as duas estávamos sempre a falar da minha paixoneta e da paixoneta dela da mesma turma", lembra Amelie. "Ao longo dos anos, brincávamos sempre um pouco e perguntávamo-nos o que é que eles andavam a fazer e coisas do género."

O diário de infância de Amelie, no qual ela testou a sua futura assinatura como "Amelie Brock". Cortesia de Kris e Amelie Brock

Amelie também rabiscou o seu nome ao lado do nome de Kris, rodeado de corações.

Cortesia de Kris e Amelie Brock

Nessa altura, estávamos em meados dos anos 90. O correio eletrónico estava a tornar-se mais frequente, mas não existiam redes sociais que permitissem a Amelie acompanhar Kris à distância.

Por vezes, sonhava acordada com ele, imaginando como seria o Kris adolescente, mas sem ter forma de o descobrir. "Obviamente, a vida continua e faz-se todo o tipo de coisas durante a adolescência, mas havia definitivamente algo que permanecia e que me fez pensar: 'Vamos tentar ver se conseguimos reacender algo numa reunião'", diz.

A reunião de 10 anos da Escola Sueca foi uma ideia concebida por Amelie e a sua melhor amiga em 1997, ano em que fizeram 18 anos. Estavam ambos na Suécia durante o verão, a trabalhar em empregos de verão antes de começarem a universidade.

"Decidimos: 'Vamos organizar esta reunião. Devemos ser capazes de descobrir como juntar estas 10 pessoas num só lugar", recorda.

Perguntaram aos pais os números de telefone e as moradas mais recentes. Muitas das famílias tinham-se mudado durante a década passada, mas muitas tinham bases na Suécia.

Amelie descobriu o número de telefone fixo da casa de verão sueca da família Brock e, nervosa, marcou os números.

Para seu alívio, Kris e a sua família estavam em casa. "O telefone tocou, a minha mãe atendeu e disse: 'Ok, acho que é melhor atenderes esta chamada'", replica Kris.

"Atendi a chamada e era a Amelie, a ligar para um velho telefone fixo para organizar esta reunião. Eu estava na costa oeste da Suécia e a reunião ia realizar-se em Estocolmo dentro de alguns dias. E eu disse: 'Sim'".

Tal como Amelie, Kris tinha passado a década anterior a perguntar-se ocasionalmente o que teria acontecido à sua primeira paixão. Ficou intrigado com a ideia de a voltar a ver e planeou ficar em Estocolmo durante alguns dias. Amelie disse-lhe o nome da loja onde estava a trabalhar e sugeriu que ele podia ligar para a cumprimentar quando chegasse à cidade.

"Não era a era do Facebook, do See ou do Instagram, em que se podia perseguir secretamente as pessoas e ver o que se passava nas suas vidas", diz Amelie.

"Não fazia ideia de como ele seria, mas assim que entrou na loja, percebi logo que era o Kris."

Kris também reconheceu Amelie, que estava atrás do balcão. Os dois ficaram parados por um momento, apenas a sorrir um para o outro. "Foi muito especial", diz Amelie.

"Eu simplesmente sabia. Logo de seguida pensei: "Oh meu Deus. Ele agora está mesmo em brasa". Kris esperou que o turno de Amelie terminasse e depois foram jantar.

Enquanto conversavam, pondo-se a par das suas vidas e dos planos para a faculdade, Kris inclinou-se para o outro lado da mesa e fez uma pergunta a Amelie:

"Posso dar-te a mão?"

Ela sorriu e acenou com a cabeça, feliz.

"Então, demos as mãos ao jantar", diz Amelie. "Tinha tantas borboletas. Foi super, super divertido".

"Voltámos a apaixonar-nos instantaneamente", relembra Kris.

Quando Amelie e Kris se reencontraram em 1997, com 18 anos, "apaixonaram-se instantaneamente", como explica Kris. Cortesia de Kris e Amelie Brock

Depois do jantar, os dois foram novamente ao cinema. "Vimos o ''Scream'- o 'Scream' original, que hoje em dia parece muito engraçado, porque é um filme estranho, mas quando foi lançado, foi um grande acontecimento", diz Kris. Deram-se as mãos durante todos os momentos de medo.

No dia seguinte, Kris e Amelie foram de braço dado à reunião da escola. Passaram o resto da estadia de Kris em Estocolmo juntos.

"Foi um pequeno caso de verão", diz Amelie. "Foi ótimo encontrá-lo de novo, mas acho que nenhum de nós se apercebeu de que se iria transformar numa relação completa."

"Alguns dias antes de eu partir, estávamos deitados no parque, a conversar", recorda Kris. "Ia literalmente viajar pelo mundo- tinha um ano sabático, um emprego no México planeado, tudo. Amelie ia para a Universidade de Kingston, no Reino Unido, para estudar arte. E eu pensei: "Isto não vai resultar". Então eu disse: "Que se lixe o México. Vou-me mudar para Londres".

Em setembro desse ano, Amelie entrou para a faculdade e Kris começou a trabalhar como cozinheiro num pub em Earl's Court, Londres. Passavam todo o seu tempo livre juntos.

"Rapidamente se tornou muito sério e pareceu-me muito correto- e como se nos conhecêssemos desde sempre, o que é verdade, quando éramos muito pequenas", diz Amelie. "Havia tantas coisas que me pareciam muito familiares, muito reconfortantes."

Sempre o amei, pensou Amelie, enquanto percorria as ruas de Londres de mãos dadas com Kris. Mas este, aos 18 anos, era um "tipo de amor totalmente diferente".

No ano seguinte, Amelie ficou a conhecer os pais, o irmão e a irmã de Kris. Ela e Kris também passavam algum tempo com os seus pais, que o adoravam.

Parecia estar destinado a acontecer. Mas, passado um ano, Kris teve de deixar o Reino Unido para regressar à Suíça e começar a sua licenciatura. Amelie e Kris prometeram ficar juntos, mas a distância é difícil para eles.

"É difícil quando se está nessa idade, fazer longas distâncias", conta Amelie. "Mas demos definitivamente o nosso melhor."

Durante cerca de seis meses, os dois viajaram de um lado para o outro entre a Suíça e Londres. As coisas tornaram-se gradualmente mais difíceis em vez de mais fáceis, e tinham pela frente mais três anos de faculdade.

"Foi difícil porque não consegui integrar-me bem na universidade, porque estava sempre a pensar: "Quando é que nos podemos ver?", diz Amelie. "Foi a decisão final do Kris de acabar com tudo. Fiquei realmente destroçada, embora tenha percebido que não estava a funcionar e que não era divertido fazer a longa distância".

Terminar a relação foi ainda mais difícil porque não se tinham apaixonado. As circunstâncias e a vida tinham-nos afastado.

"Fiquei absolutamente destroçada, porque na altura pensei mesmo que ia ser para sempre, como acontece, penso eu, com qualquer tipo de grande amor", recorda Amelie.

Falou sobre os seus sentimentos com a sua melhor amiga da escola, aquela que a tinha ajudado a planear a reunião. "Nunca se sabe o que pode acontecer", disse a amiga.

E Amelie agarrou-se a esse sentimento. "Continuei a ter aquela atitude: 'Nunca se sabe. Talvez esta não seja a altura certa para nós", afirma.

"Mas depois também se tenta seguir em frente. A universidade é um ano divertido". Kris também defendia a atitude "se é para ser, será".

Mas Kris sabia que ele e Amelie precisavam de cortar o contacto durante algum tempo se quisessem ter alguma hipótese de serem felizes enquanto estivessem na faculdade. "Por isso, foi praticamente um peru frio e não estivemos na vida um do outro durante algum tempo", diz. "Quase 10 anos."

Amelie licenciou-se e começou a trabalhar em Londres. Kris terminou os seus estudos e trabalhou na Suíça.

Ambos traçaram os seus próprios caminhos. "A Amelie construiu a sua própria vida, foi viver com alguém. Construí a minha própria vida", diz Kris. "Mas a ideia esteve sempre presente.

Sem desrespeito pelas outras pessoas, mas sempre pensei: 'Se no dia em que eu morrer, se não tivesse acabado com a Amelie, não me sentiria completo'".

10 anos depois

Foi esse sentimento que levou Kris a contactar Amelie no Facebook depois de ter encontrado os pais dela no aeroporto.

Estávamos em 2007. Amelie e Kris tinham 20 e poucos anos. "Assim que recebi a mensagem do Kris, soube que, se alguma vez viesse a acontecer, esta seria a altura certa", diz Amelie.

"Nessa altura, já sabia que a minha relação precisava de terminar e que não ia a lado nenhum." Amelie terminou tudo com o seu parceiro.

Kris também era solteiro há pouco tempo. Começaram a trocar mensagens entre si. As mensagens eram amigáveis, mas não muito sedutoras. Nenhum dos dois sabia ao certo o que o outro estava à procura.

Os riscos eram maiores do que quando tinham 18 anos. Ambos se estabeleceram nos seus respectivos países e percursos.

"Sempre pensei: 'Se no dia em que morrer, se não tivesse acabado com a Amelie, não me sentiria completo'." Kris Brock

"Eu estava feliz com a minha carreira. Tinha um círculo social fantástico, divertíamo-nos imenso. A própria Londres foi também uma parte muito importante desses anos", refere Amelie. "Mas eu não era feliz numa relação. E quando nos ligámos, percebi que este poderia ser o nosso futuro".

Começou a imaginar uma vida com Kris, apesar de não o ter visto pessoalmente durante uma década.

"Começamos a pensar: 'Quero mesmo algo para sempre. Quero fazê-lo com alguém super especial com quem possa partilhar a vida". E poder fazer isso com alguém que se conhece há tanto tempo, embora em fases da vida totalmente diferentes, foi como se estivesse destinado a acontecer..."

Após 10 anos sem contacto, Kris contactou Amelie em 2007 e voltaram a encontrar-se. Cortesia de Kris e Amelie Brock

Quando Kris planeou uma viagem a Londres para ver Amelie, a ideia de "meant to be" (destinado a ser) estava a rondar a cabeça de ambos.

"Foi emocionante, enervante, cheio de borboletas...", recorda Kris. Mas vermo-nos de novo foi "como voltar a casa", diz ele.

Falou com a sua mãe sobre Amelie antes de viajar para o Reino Unido.

"Perguntei à minha mãe: 'Como é que sabes que é a pessoa certa? E a mãe dizia sempre: 'Bem, sabes, parece que estás a voltar para casa'."

Quando voltou a ver Amelie, Kris percebeu exatamente o que ela queria dizer. Os dois voltaram a ter uma relação como se nunca a tivessem deixado. Começaram a viajar de avião para se visitarem em Londres e na Suíça. Esta situação manteve-se durante mais de um ano, até que o trabalho de Kris o levou para Estocolmo.

A mudança de Kris deu origem a uma conversa.

A questão resumiu-se a: "Vamos apostar tudo ou não?"", recorda Kris. "Senti-me como se fosse a altura certa. É isto mesmo. É agora ou nunca". E a Amelie tomou a corajosa decisão de se mudar para a Suécia para estar comigo".

Para Amelie, esta era uma grande mudança, mas era um risco que queria correr. "Foi muito difícil deixar tudo em Londres, que foi onde construí toda a minha vida", diz ela.

"Mas quando o Kris disse que se ia mudar para a Suécia por causa de um emprego, pensei: 'Bem, ou tentamos isto ou nunca vai acontecer'." Amelie também estava entusiasmada com a perspetiva de viver na Suécia, "sendo sueca, mas sem nunca ter vivido lá".

Kris também nunca tinha vivido de facto na Suécia enquanto adulto. Parecia ser uma oportunidade para ambos explorarem um sítio novo. E os amigos e entes queridos de Kris e Amelie apoiaram o seu novo capítulo juntos.

"Penso que os nossos pais também não ficaram muito surpreendidos quando dissemos que tínhamos reacendido e nos tínhamos reencontrado. Acho que ambos ficaram igualmente muito felizes com isso", diz Amelie.

"E embora fosse estranho vivermos juntos e, de repente, termos uma vida adulta, parecia que estava destinado a acontecer. Inserimo-nos muito facilmente na vida um do outro".

Construir uma vida em conjunto

Amelie arranjou rapidamente um emprego e formou um círculo social em Estocolmo.

Ela e Kris gostavam de explorar a cidade juntos e de construir a sua vida em conjunto. Alguns anos mais tarde, numa viagem à Austrália, Kris pediu-a em casamento num hotel no topo de uma falésia.

"Não tínhamos falado muito sobre casamento e noivado, mas acho que foi subtilmente entendido que este era o nosso para sempre", diz Amelie.

"Por isso, quando aconteceu, fiquei completamente surpreendida, não estava nada à espera, embora já soubesse que este era o homem com quem queria estar para sempre."

Pouco tempo depois, deram as boas-vindas ao seu primeiro filho e começaram a planear o casamento em Ibiza, Espanha, num belo terraço com vista para o mar. Os amigos e familiares de todo o mundo reuniram-se para os celebrar.

"Os casamentos suecos são sempre muito carregados de discursos", diz Kris. "Tivemos muitos discursos e muitos deles referiram-se, tal como eu fiz no meu discurso, a toda a história que nos rodeia."

Kris e Amelie casaram-se em Ibiza, Espanha, em 2011. Cortesia de Kris e Amelie Brock

Talvez o mais memorável seja o facto de a mãe de Kris ter surpreendido o casal com o lençol que tinham decorado no nono aniversário de Kris.

"Quando voltámos ao nosso quarto depois do casamento, ela tinha pedido ao hotel para refazer a cama com este lençol, porque o tinha guardado, o que nós não fazíamos ideia", diz Kris.

Ele não via o lençol desde que era pequeno.

"Talvez ela tenha tido uma ideia", diz Amelie, que adotou o nome de Kris após o casamento, tornando-se Amelie Brock. "Ela guardou-o todos estes anos."

Alguns anos mais tarde, Kris e Amelie deram as boas-vindas ao seu segundo filho, uma menina.

"Depois, em 2016, voltámos a seguir o nosso coração e mudámo-nos para Sydney", diz Kris.

Foi uma decisão importante, mas que os entusiasmou a ambos. Sentiram que era a escolha certa para a sua jovem família.

"Ambos mudámos muito de casa enquanto crescíamos e é algo que nos está no sangue, provavelmente... Ambos pensamos que ver o mundo é a melhor educação para as crianças e é uma aventura", aponta Kris.

No entanto, o casal questionou-se se a história se estaria a repetir quando o filho lhes disse que o momento da mudança não era o melhor, porque tinha acabado de pedir em casamento uma rapariga da sua turma na Suécia.

"E a nossa filha- o seu melhor, melhor, melhor, melhor amigo era um rapaz na altura, e nós íamos lá vê-lo a toda a hora. Eles também ainda têm contacto, por isso, quem sabe", diz Amelie, rindo.

'Meant to be'

Atualmente, Kris e Amelie vivem em Sydney, na Austrália, com os seus dois filhos. Cortesia de Kris e Amelie Brock

Ao longo da última década, Amelie e Kris têm navegado juntos pelos altos e baixos da vida a partir da sua casa em Sydney.

"Tornámo-nos cidadãos australianos, construímos uma vida de que nos orgulhamos e criámos dois filhos lindos", diz Kris. "E pelo caminho, superei um tumor cerebral."

Kris foi diagnosticado com este tumor em 2020.

"Era um tumor benigno que foi removido", afirma. "Mas é óbvio que foi uma grande coisa, e uma grande coisa para a família."

"Foram definitivamente uns anos difíceis quando o Kris teve o tumor cerebral, a parte da recuperação, sem ter família cá..." diz Amelie. "Como se tratava de Covid, não pudemos receber a visita de ninguém da família dele nessa altura. Mas tínhamos um grupo de amigos fantástico. Um grupo de amigos torna-se a sua família alargada nos momentos mais difíceis".

"Chama-lhe destino. Chamem-lhe o que quiserem, mas parece que sempre esteve destinado a ser assim", Amelie Brock

Kris diz que este período reforçou para o casal "o que é importante na vida".

Kris e Amelie pensam ficar na Austrália por enquanto, pelo menos até os seus filhos terminarem o liceu. Mas depois disso, podem abraçar o desejo de viajar que partilham e mudar-se para um sítio novo. Para onde quer que vão, o que é constante é que vão estar juntos.

Ambos estão empenhados em passar uma vida inteira juntos.

"Quando passamos por tantos encontros casuais diferentes e por tantas fases diferentes juntos, queremos esforçar-nos mais", refere Amelie. "Porque podia não ter acontecido. O reencontro poderia não ter acontecido. Ele podia não ter contactado através do Facebook. Há tantas coisas diferentes que aconteceram por uma razão. Chama-lhe destino. Chamem-lhe o que quiserem, mas parece que sempre esteve destinado a ser assim".

"E o resultado são dois filhos fantásticos e o facto de estarmos juntos", diz Kris. "Hoje, vivemos a nossa vida de conto de fadas- com o mesmo parceiro de conto de fadas que conheci quando tinha oito anos de idade."