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Grande incêndio em Loulé dado como dominado depois de rodear várias aldeias e fazer quatro feridos

Agência Lusa , AG
Há 32 min
Incêndio em Sernancelhe (Pedro Sarmento Costa/Lusa)
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Já não há aldeias em risco num fogo que chegou a ter 12 meios aéreos

O incêndio que deflagrou esta terça-feira numa zona rural da freguesia do Ameixial, em Loulé, no distrito de Faro, foi dado como dominado pelas 04:00 desta quarta-feira, disse à Lusa fonte do Comando Sub-Regional do Algarve.

O incêndio, que deflagrou às 10:49 de terça-feira, chegou a circundar várias aldeias, mas não houve necessidade de retirar pessoas.

“Temos a registar quatro bombeiros com ferimentos ligeiros com traumas, resultado de quedas, e um assistido no local”, disse a mesma fonte.

Pelas 06:30, mantinham-se no local 348 operacionais, apoiados por 123 meios técnicos e 10 máquinas de rasto.

“Não há neste momento [06:30] aldeias em risco”, indicou a mesma fonte, acrescentando que os meios de combate ao fogo vão ser reforçados com meios aéreos durante a manhã.

Na terça-feira, o combate ao fogo foi dificultado pelo vento forte, acompanhado de rajadas, que provocou projeções de partículas incandescentes a mais de 500 metros de distância.

O incêndio obrigou também na terça-feira ao corte da Estrada Nacional (EN) 2 no lugar de Besteiros em ambos os sentidos como medida preventiva.

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No pico do incêndio estiveram também empenhados 12 meios aéreos.

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Temas: Ameixial Incêndio Loulé Algarve
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