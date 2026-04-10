Sistema de devolução de garrafas com reembolso de 10 cêntimos entra em vigor

Há 1h e 50min

O sistema de depósito com reembolso arranca em Portugal, permitindo devolver embalagens de bebidas e receber 10 cêntimos por unidade através de máquinas espalhadas pelo país

O sistema de depósito com reembolso (SDR), em que nomeadamente garrafas de plástico podem ser entregues mediante o reembolso de 10 cêntimos, entra em funcionamento esta sexta-feira em todo o país.

Considerado pela ministra do Ambiente, Maria da Graça Carvalho, como um dos maiores projetos ambientais de Portugal, o sistema abrange embalagens de plástico ou metal de bebidas de uso único até três litros, com o reembolso da taxa de 10 cêntimos paga na compra de cada embalagem a ser feito através de máquinas instaladas por todo o país.

Os responsáveis pelo SDR avisam que nesta primeira fase ainda haverá embalagens de bebidas, por exemplo garrafas de água, que são aceites nas máquinas e outras, iguais, que não são, apenas porque ainda não têm a marca 'Volta' impressa e explicam que as embalagens que não têm ainda o símbolo do sistema de depósito também não tiveram aplicada a taxa de 10 cêntimos.

De acordo com experiências em outros países, a SDR Portugal, a entidade gestora do 'Volta', diz que o sistema vai permitir recolher muitas mais embalagens de bebidas de uso único, apontando para taxas de 90% em 2029.

A partir desta sexta-feira, desde que tenham o símbolo 'Volta', estejam inteiras, sem líquidos, com tampa e com o código de barras, as embalagens serão aceites em qualquer uma das 2.500 máquinas espalhadas pelo país (e 48 quiosques para maior quantidade), junto de supermercados por exemplo. A máquina esmaga a embalagem e retribui com o reembolso de 10 cêntimos, sob a forma de um “voucher” convertível em dinheiro.

A SDR Portugal dá explicações detalhadas sobre o sistema na sua página oficial.

O sistema SDR já está implementado em vários países europeus, como a Alemanha, Áustria e Dinamarca, e recolhe anualmente mais de 35 mil milhões de embalagens, envolvendo cerca de 357 milhões de habitantes.