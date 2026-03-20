"Transformer": Amazon planeia regresso ao mercado dos smartphones

CNN Portugal , PP
Há 2h e 10min
Amazon Alexa

Acontece mais de uma década depois do fracasso do Fire Phone

Doze anos depois do fracasso do Fire Phone, a Amazon está a preparar um novo smartphone, escreve a agência Reuters. A esta recente iniciativa foi dado internamente o nome "Transformer", que está a ser desenvolvido na unidade de dispositivos e serviços, de acordo com quatro fontes familiarizadas com o assunto.

Este smartphone é visto como um potencial dispositivo de personalização móvel que pode sincronizar-se com a assistente de voz doméstica Alexa e servir de canal de contacto com os clientes da Amazon ao longo do dia, diz a Reuters. 

Esta iniciativa é o mais recente capítulo de um esforço de anos para levar ao mercado a visão de longa data de Bezos de um assistente informático omnipresente e controlado por voz, semelhante ao computador controlado por voz da série de ficção científica "Star Trek", escreve a Reuters.
 
O esforço da Amazon para desenvolver um novo smartphone ainda não tinha sido notícia. A Reuters não conseguiu determinar alguns detalhes, tais como o preço previsto do telemóvel, a receita que a Amazon espera gerar ou o compromisso financeiro que a Amazon assumiu para com o projeto.

Além do mais, o calendário do projeto também não é claro e as fontes alertaram que o projeto pode ser abandonado caso a estratégia mude ou devido a preocupações financeiras. Um porta-voz oficial da Amazon recusou-se a comentar a notícia.

As fontes ouvidas pela Reuters pediram para permanecer anónimas, uma vez que não estavam autorizadas a falar sobre assuntos internos.
 

Quando foi lançado há 12 anos, o Fire Phone pretendia competir com dispositivos da Apple e da Samsung, mas o aparelho - supervisionado diretamente pelo fundador Jeff Bezos - foi descontinuado pouco mais de um ano depois.

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