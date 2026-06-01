Pegou fogo à mata em Amarante após desentendimento com vizinhos

Há 1h e 42min

Incêndio criou perigo para uma área florestal significativa, bem como para vários edificados, especialmente residências na área e na própria mancha florestal, segundo a PJ

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 52 anos “fortemente indiciado” da autoria de um crime de incêndio florestal, ocorrido no dia 24 de maio em Louredo, Amarante, anunciou esta segunda-feira.

Em comunicado, a PJ refere que o suspeito terá provocado o incêndio com recurso a chama direta, “aparentemente na sequência de desentendimento com vizinhos”.

“O incêndio criou perigo para uma área florestal significativa, bem como para vários edificados, especialmente residências na área e na própria mancha florestal”, acrescenta.

O detido, residente numa área relativamente próxima, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial. para aplicação das medidas de coação.

Na detenção, a PJ contou com a colaboração da GNR.

O inquérito é tutelado pelo Departamento de Investigação e Ação Penal de Amarante.