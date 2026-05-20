Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Governo insiste em exigir atestado médico desde o início da amamentação na nova reforma laboral

CNN Portugal , TFR
Há 1h e 25min
Mãe com bebé

REVISTA DE IMPRENSA | Além disso, será necessário renovar essa declaração a cada seis meses, para confirmar a continuidade da amamentação

O Governo voltou a colocar em cima da mesa a exigência de uma declaração médica para trabalhadoras que estejam a amamentar, logo desde o primeiro dia em que pretendam aceder à dispensa prevista na lei, regressando a uma versão mais rígida das regras que tinham sido alvo de contestação no último ano, segundo o Observador.

A polémica em torno do tema surgiu no início de agosto do ano passado, quando a ministra do Trabalho, Maria do Rosário Palma Ramalho, associou publicamente o regime de amamentação a alegados casos de abuso, referindo em entrevista que conhecia situações em que a licença estaria a ser utilizada para obtenção de horários reduzidos. Na altura, admitiu não dispor de dados que comprovassem essas situações, enquanto a Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) apontava antes para casos de incumprimento por parte de empregadores.

Durante meses, o processo de negociação da reforma laboral fez antever um recuo na rigidez das condições de acesso à dispensa, mantendo-se inalterado apenas o limite dos dois anos para o seu usufruto. No entanto, com a proposta de lei entregue no Parlamento na terça-feira, volta a ser exigido que a trabalhadora apresente um atestado médico logo no pedido inicial.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Além disso, será necessário renovar essa declaração a cada seis meses, para confirmar a continuidade da amamentação, regressando assim a um modelo mais próximo daquele que o Governo defendia anteriormente, antes das alterações discutidas com os parceiros sociais.

Temas: Amamentação Atestado médico Governo Pacote laboral Ministra do Trabalho
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Governo

Castro Almeida garante que combustível para aviões "não vai ser um problema" para turismo em Portugal

Ontem às 22:37

Ministra do Trabalho sugere que declarações de Seguro "empoderaram a UGT" e dificultaram acordo no pacote laboral

Ontem às 09:53
00:55

Ministra do Trabalho afirma que aconteceu o contrário do que Seguro queria na reforma do trabalho

Ontem às 09:39

Montenegro avisa que PSD vai forçar partidos a "revelarem-se" na hora de votar reformas

18 mai, 23:48
Mais Governo

Mais Lidas

Apenas 20% dos protetores solares testados são seguros e eficazes

Ontem às 09:35

Volta a Itália: Afonso Eulálio segura «rosa» em dia de contrarrelógio

Ontem às 16:22

Adolescente de 14 anos morre após acidente de trotinete em Mangualde

Ontem às 08:51

Irão faz três exigências aos EUA para haver acordo e acabar a guerra no Médio Oriente

Ontem às 10:52

Mundial 2026: estes são os convocados de Portugal

Ontem às 13:01

Putin pode arrepender-se da invasão da Ucrânia. Eis a conversa secreta entre Xi e Trump que pode ensombrar uma nova visita à China

Ontem às 09:11

A série vitoriosa da Rússia na Ucrânia chegou ao fim

14 mai, 11:20

Prestação da casa volta a subir em junho. Euribor não param de aumentar

Ontem às 07:00

Fique atento aos trocos a partir desta semana: há uma nova moeda em circulação com dedicatória especial

14 mai, 18:17

Seixal: Assaltam restaurante, abalroam carro da PSP e fogem em contramão

Ontem às 08:20

Foi ao Irão cheio de preconceitos e encontrou uma sociedade onde pessoas vêm ter connosco: “Temos a mania de que somos hospitaleiros mas somos umas bestas comparados com eles”

18 mai, 07:00

"Senhor comissário, fala Duarte Lima": a chamada inédita que reacende o mistério da morte de Rosalina Ribeiro

Ontem às 21:06