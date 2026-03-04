PJ e PSP cercam Cova da Moura atrás de armas e suspeitos de homicídios 

Daniela Rodrigues | Henrique Machado
Há 1h e 6min
PSP (Foto: Facebook PSP)

Uma operação conjunta da PSP e da Polícia Judiciária tem, na manhã desta terça-feira, cercado todo o bairro da Cova da Moura, na Amadora, com vista a dezenas de buscas e eventual captura de suspeitos de tráfico de droga e crimes violentos - alguns dos quais com mandados de detenção pendentes -, nomeadamente no âmbito de homicídios consumados e tentados que estão sob investigação da PJ de Lisboa, apuraram a TVI e a CNN Portugal. 

Quanto à PSP, avança ao abrigo da lei das armas no âmbito de uma operação especial de prevenção criminal - com dezenas de buscas em casas onde se presume estarem escondidas armas de fogo e grandes quantidades de droga, cujo tráfico está na origem de frequentes conflitos violentos dentro e fora do bairro, com consequências de morte ou ferimentos graves.

A PJ, com cerca de 30 inspetores envolvidos nas buscas, aproveita a cobertura de segurança da presença musculada da PSP, num bairro onde é conhecida a conflitualidade entre polícia e moradores: já ali morreram agentes da PSP atingidos a tiro às mãos de moradores; e, mais recentemente, há cerca de ano e meio, morreu Odair Moniz  depois de ter sido baleado por um agente da PSP na sequência de uma perseguição e violentas agressões.

