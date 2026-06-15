Criança de 13 anos sequestrada por grupo de jovens e ameaçada com pitbull para gravação de vídeo

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Autoridades conseguiram localizar o telemóvel do menor, que foi encontrado já em segurança

Uma criança com 13 anos de idade foi alegadamente vítima de sequestro e agressões por parte de um grupo de jovens. O caso foi denunciado pela mãe da vítima e está a ser investigado pelas autoridades.

A criança terá sido abordada na tarde desta segunda-feira junto à estação ferroviária da Reboleira, na Amadora, onde terá sido coagida a entrar numa viatura TVDE mediante ameaça com uma arma branca.

Após ter sido transportado para local não apurado, o menor terá sido ameaçado com um pitbull, cão de raça potencialmente perigosa, alegadamente com o propósito de os suspeitos gravarem um vídeo para partilharem nas redes sociais.

Na sequência das diligências efetuadas, e através da localização do telemóvel do menor, foi possível apurar o seu paradeiro, tendo o mesmo sido localizado na companhia do padrasto em Queluz, encontrando-se em segurança.

O menor contou que terão estado envolvidos cerca de nove jovens, não tendo, até ao momento, facultado outros elementos suscetíveis de permitir a respetiva identificação.

A ocorrência encontra-se em investigação, prosseguindo as diligências com vista ao esclarecimento dos factos, identificação dos suspeitos e eventual responsabilização criminal dos mesmos.