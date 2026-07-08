PSP deteve homem após disparar contra polícias durante fuga na Amadora

Há 2h e 29min

O homem esta a ser perseguido depois de ter ameaçado uma mulher e uma criança num parque

Um homem de 31 anos foi detido, na Amadora, depois de ter disparado contra polícias durante uma perseguição apeada, que responderam com tiros para o ar, revelou hoje o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP.

Segundo uma nota da PSP, elementos da Esquadra de Investigação Criminal foram contactados, na segunda-feira, por uma mulher que se encontrava com os seus filhos menores, num parque na Amadora, quando foi ameaçada por um seu conhecido, que apontou uma pistola a uma das crianças, de 3 anos.

Na sequência da descrição física e da indumentária do suspeito, os polícias localizaram o homem numa artéria adjacente, que assim que se apercebeu da presença policial encetou fuga a pé, seguido pelos agentes.

No decurso da perseguição, “o suspeito virou-se para trás, apontou a arma aos agentes que estavam mais perto de si e efetuou um disparo na sua direção, continuando depois a correr, conseguindo evadir-se à detenção”, refere-se na nota.

“Os polícias ainda recorreram às armas de serviço, efetuando alguns disparos para o ar, mas por existirem bastantes transeuntes no jardim, nomeadamente crianças, havia risco de atingir terceiros caso visassem o suspeito, razão pela qual não o fizeram”, acrescentou a PSP.

A Polícia Judiciária foi contactada e, durante a gestão do local do crime, recuperou o invólucro do disparo realizado pelo suspeito, de calibre 6.35mm.

Mais tarde, pela 01:30, o suspeito foi localizado escondido em casa da sua companheira, acabando por ser intercetado pela PSP.

Após “diligências probatórias” que permitiram a recolha de indícios de que o suspeito é o homem que fez os disparos contra agentes da PSP, foi decretada a sua detenção fora de flagrante delito, através de mandado de polícia criminal.

O detido, presente a primeiro interrogatório por autoridade judiciária, viu ser-lhe aplicada a medida de coação mais gravosa de prisão preventiva.