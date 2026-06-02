Homem saiu do banco com 25 mil euros e minutos depois foi assaltado no metro de Lisboa

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Ficou sem a mala onde estava todo o dinheiro e ainda sem telemóvel e documentos

Um homem de 73 anos foi vítima de um roubo por esticão ao início da tarde desta terça-feira, no interior da estação de Metro da Pontinha, em Lisboa.

A vítima tinha acabado de se deslocar a uma agência bancária, onde efetuou o levantamento de uma quantia significativa em dinheiro, quando foi abordada por um suspeito que lhe arrancou a mala e colocou-se em fuga.

No interior da mala encontravam-se cerca de 25 mil euros em numerário, um telemóvel e diversos documentos pessoais.

As circunstâncias em que ocorreu o crime estão a ser investigadas pelas autoridades, que procuram agora identificar o autor do roubo e apurar se a vítima terá sido seguida desde a saída da instituição bancária.

A investigação encontra-se em curso.