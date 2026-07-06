Homem detido após disparar contra agentes da PSP durante perseguição na Amadora

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No local foi encontrado um invólucro de munição, mas a rma não foi localizada

Um homem foi detido, na Amadora, depois de ter efetuado um disparo de arma de fogo na direção de agentes da PSP durante uma perseguição apeada.

Tudo aconteceu na Rua José Mergulhão, na sequência de um alerta que dava conta da presença de um indivíduo armado. Quando os polícias tentaram abordá-lo, o suspeito colocou-se em fuga, efetuando pelo menos um disparo durante a perseguição.

No local foi encontrado um invólucro de munição, posteriormente recolhido pela Polícia Judiciária, que foi chamada a realizar as diligências de investigação.

Após ser intercetado, o suspeito terá admitido ter disparado na direção dos agentes e indicou o local onde afirmou ter abandonado a arma, de calibre 6,35 mm. Apesar das buscas efetuadas, a arma não foi localizada.

O homem foi detido e será presente a tribunal entre hoje e amanhã.