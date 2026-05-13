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Homem encontrado morto em antiga fábrica na Amadora. PJ está a investigar

Daniela Rodrigues
Há 1h e 34min
PJ

O alerta foi dado por moradores a uma patrulha da PSP que circulava na zona

Um homem de 52 anos foi encontrado sem vida, na madrugada desta quarta-feira, no interior de uma antiga fábrica na Amadora.

O alerta foi dado por moradores a uma patrulha da PSP que circulava na zona. Ao chegarem ao local, os agentes encontraram a vítima prostrada no solo, aparentemente já sem sinais vitais, tendo sido de imediato acionados meios de emergência.

Apesar das manobras realizadas, o óbito acabou por ser confirmado no local.

As circunstâncias da morte permanecem por esclarecer. As autoridades admitem a possibilidade de queda acidental de um piso superior, não estando igualmente afastada a hipótese de crime.

A Polícia Judiciária foi informada da ocorrência e deslocou-se ao local, tendo assumido a investigação do caso.

Temas: Amadora Morto PJ Polícia Judiciária
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Crime e Justiça

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