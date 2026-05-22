Homem morre após tiroteio na Amadora

Um homem foi baleado na noite de quinta-feira, na Amadora, acabando por morrer já no Hospital Amadora-Sintra.
O alerta foi dado por volta das 23:30. A vítima foi atingida por vários disparos de arma de fogo. No local onde ocorreu o crime, as autoridades localizaram oito invólucros de munições de calibre 9 milímetros.
A ocorrência foi comunicada à Polícia Judiciária, que tomou conta da investigação para apurar as circunstâncias do homicídio e identificar os autores dos disparos.