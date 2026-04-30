Incêndio em prédio faz 11 feridos na Amadora

Há 1h e 41min

Alerta foi dado às 12:16

Um violento incêndio deflagrou, esta quinta-feira, no prédio das Finanças da Amadora, em Lisboa, fazendo 11 feridos por inalação de fumos. Quatro dos feridos são agentes da Polícia de Segurança Pública, confirmou o comendante dos Bombeiros da Amadora, Mário Conde, aos jornalistas.

O prédio teve de ser evacuado, sendo que havia pessoas acamadas e pelo menos uma grávida.

Ao que a CNN Portugal conseguiu apurar, o incêndio começou no 13 piso de um prédio de 16 andares.

De acordo com o site da Proteção Civil, o alerta foi dado às 12:16. Cerca das 13:10, o fogo entrou em rescaldo.

No local estão 36 operacionais apoiados por 13 veículos.