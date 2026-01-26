Homem esfaqueado na Amadora. PSP alvo de arremesso de garrafas 

Daniela Rodrigues
Há 42 min
PSP

A vítima apresentava vários ferimentos, tendo sido posteriormente transportada para o Hospital Fernando Fonseca

Um homem de 30 anos ficou ferido na sequência de uma agressão com arma branca ocorrida na madrugada desta segunda-feira na Amadora.

O alerta foi dado ao CODU, que informou as autoridades policiais da existência de um indivíduo esfaqueado no local. As forças de segurança deslocaram-se de imediato para a ocorrência, prestando apoio às equipas de emergência médica.

Durante a intervenção, os meios de socorro e policiais foram recebidos de forma hostil por vários indivíduos, que arremessaram garrafas na sua direção. Perante a situação, foi necessário efetuar disparos de shotgun com o objetivo de dispersar o grupo e garantir a segurança no local.

A vítima apresentava vários ferimentos, tendo sido posteriormente transportada para o Hospital Fernando Fonseca (HFF).

Não há registo de ferimentos em elementos policiais nem de danos nas viaturas das forças de segurança.

As autoridades investigam o caso.

Temas: Amadora Esfaqueamento PSP Agressão

Crime e Justiça

Homem esfaqueado na Amadora. PSP alvo de arremesso de garrafas 

Há 42 min

Ex-dirigente do Chega começa a ser julgado por recurso à prostituição de menores

Há 48 min

Licenças de armas de fogo para defesa pessoal caíram 95% em dez anos

Há 1h e 42min
07:58

"Este processo não se lê, estuda-se". José Preto explica porque renunciou à defesa de José Sócrates

Ontem às 21:52
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

A Rússia decidiu lançar o seu maior ataque do ano durante as inéditas negociações com Ucrânia e EUA

24 jan, 15:23

A tragédia que matou uma portuguesa na Passagem de Ano está provocar uma crise diplomática no meio da Europa

Ontem às 08:30

Força Aérea recebeu um "brinquedo" novo que lhe permite fazer algo que não conseguia fazer antes

24 jan, 17:59

Resultados Presidenciais 2026 em tempo real

17 jan, 16:55

Ela mudou-se da Califórnia para a Suécia em busca de uma nova aventura — e já visitou Portugal. Mas não estava preparada para tanto sossego

Ontem às 16:00

Principal general chinês acusado de vender segredos nucleares aos EUA

Ontem às 17:54

Manifestantes feridos postos em sacos para cadáveres, doentes executados em hospitais no Irão

Ontem às 14:15

Cansaço, frio e palpitações: os sinais da tiroide que não deve ignorar

Ontem às 11:02
opinião
Bernardo Mota Veiga

A bitcoin morreu e ainda ninguém a avisou?

Ontem às 15:03

Mulheres chinesas forçadas a trabalhar sem descanso em rede de exploração sexual nas Baleares

24 jan, 14:15

Identificado mecanismo que explica risco de pneumonia grave após gripe

24 jan, 08:11

Porque passei uma semana numa ilha do Pacífico com o marido da minha melhor amiga

Ontem às 11:00