Homem esfaqueado na Amadora. PSP alvo de arremesso de garrafas 

Há 42 min

Um homem de 30 anos ficou ferido na sequência de uma agressão com arma branca ocorrida na madrugada desta segunda-feira na Amadora.

O alerta foi dado ao CODU, que informou as autoridades policiais da existência de um indivíduo esfaqueado no local. As forças de segurança deslocaram-se de imediato para a ocorrência, prestando apoio às equipas de emergência médica.

Durante a intervenção, os meios de socorro e policiais foram recebidos de forma hostil por vários indivíduos, que arremessaram garrafas na sua direção. Perante a situação, foi necessário efetuar disparos de shotgun com o objetivo de dispersar o grupo e garantir a segurança no local.

A vítima apresentava vários ferimentos, tendo sido posteriormente transportada para o Hospital Fernando Fonseca (HFF).

Não há registo de ferimentos em elementos policiais nem de danos nas viaturas das forças de segurança.

As autoridades investigam o caso.