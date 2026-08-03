Amadora: homem rega companheira com álcool e pega-lhe fogo a seguir

Daniela Rodrigues
Há 33 min
Veículos celulares da PSP (Fernando Veludo/Lusa)
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Mulher deu entrada no hospital em estado grave e com queimaduras em quase metade do corpo

O homem de 38 anos suspeito de ter regado a companheira com álcool etílico e de lhe ter ateado fogo ficou em prisão preventiva.

A TVI e a CNN Portugal sabem que o suspeito se apresentou no Hospital Fernando da Fonseca, na Amadora, onde confessou o crime aos agentes. Tudo aconteceu no último sábado. O homem apresentava também queimaduras nas mãos tendo sido assistido. 

A vítima, uma mulher, deu entrada na unidade hospitalar com queimaduras em cerca de 40% do corpo e encontra-se em estado grave.

Segundo foi possível apurar, o casal terá discutido antes de o suspeito alegadamente lançar álcool etílico sobre a mulher e provocar a ignição com um isqueiro.

O homem foi detido e, depois de presente, está segunda-feira, a primeiro interrogatório judicial, foi-lhe aplicada a medida de coação mais gravosa: prisão preventiva. Aguarda julgamento no Estabelecimento Prisional de Lisboa.

O caso segue sob investigação da Polícia Judiciária.

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Temas: Amadora Crime Violência doméstica
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